Почему у ребенка повышается температура, и что делать в этой ситуации

Лихорадка у ребенка объясняется разными причинами — от перегрева до стресса. «Газета.Ru» пообщалась с педиатрами и узнала, как следует себя вести родителям и чего не стоит делать при повышении температуры у ребенка.

Что означает высокая температура

Температура — один из важных показателей здоровья ребенка, на который должен обращать внимание родитель. Ее повышение может зависеть как от внутренних, так и от внешних причин.

К внешним относятся:

• Влияние окружающей среды (высокая температура в помещении, неправильная система кондиционирования воздуха или ношение излишне теплой одежды, — все это приводит к перегреву);

• Стресс (так называемый термоневроз представляет собой спазм сосудов верхней части головы — он влияет на терморегуляцию);

• Состояние после физических упражнений, например, в период активной игры температура может достигать 37,2 градуса.

«В таком случае температура приходит в норму после отдыха, либо же после устранения триггеров, которые вызвали у ребенка эмоциональное напряжение, перегрев», — объясняет Мария Воротынцева, педиатр Детской клиники «РЖД-Медицина» на Часовой улице.

К внутренним причинам появления температуры относят различные инфекции и вирусы.

«Наш организм повышает температуру, за счет этого в крови погибают вирусы и бактерии», — рассказывает педиатр.

Высокая температура у детей без симптомов

Врач-педиатр Мария Воротынцева говорит, что температура у ребенка до трех лет без очевидных симптомов повышается в нескольких случаях:

• Если у него режутся зубы. Как правило в этом случае, температура не выше 38,5 градуса и держится не больше трех дней;

• Если у ребенка экзантема — высыпания на коже во время инфекционных заболеваний или аллергий. Экзантема протекает с повышением температуры до 39-40 градусов. Лихорадочное состояние наблюдается до четырех дней, на пятый у малыша появляется сыпь, а температура снижается;

• Если ребенку сделали прививку. В таком случает высокая температура сохраняется не больше двух-трех суток.

О каких болезнях говорит высокая температура

Лихорадочные состояния появляются в ответ на воздействие вирусов и бактерий, а также продуктов их распада.

По словам Ольги Голыжниковой, врача-педиатра Детской клиники «РЖД-Медицина» на Часовой улице, первый день вирусная инфекция может практически себя не проявлять. Единственный симптом — температура выше 37 градусов.

«Спустя пару дней появляются насморк, боль в горле, кашель, затрудненное дыхание, боль в груди и т.п.», — говорит доктор.

Определить бактериальную инфекцию на начальной стадии сможет только врач-педиатр.

Среди распространенных бактериальных заболеваний выделяют:

• Стоматит (появление язвочек во рту);

• Ангина (высокая температура, красное горло и недомогание);

• Фарингиты, ларингиты и другие инфекции верхних дыхательных путей (сильная боль в горле);

• Бронхиты и другие инфекции нижних дыхательных путей (сильный кашель);

• Отит — заболевание органов слуха (острая боль в области ушей, ощущение вакуума в ушах);

• Инфекции мочеполовой системы (боли при мочеиспускании, частые походы в туалет);

• Кишечные инфекции (тошнота, рвота, понос);

• Менингиты (высокая температура, вялость, резкие головные боли, светобоязнь, спутанность сознания).

Ольга Голыжникова отмечает, что температура тела может повышаться при неинфекционных воспалительных болезнях — например, при геморрагическом васкулите — заболевание поражает мелкие артерии, они становятся хрупкими, из-за этого на теле возникают язвы.

Также высокая температура бывает из-за внешних повреждений — ушибов, порезов, ожогов, некрозов, переломов.

Какие меры следует предпринять при высокой температуре

Врач-педиатр Мария Воротынцева рекомендует не сбивать температуру до 39 градусов. Однако это правило работает только в том случае, если у больного нет патологий — порока сердца и других хронических заболеваний.

Если у ребенка нет сопутствующих заболеваний, но высокая температура сопровождается вялостью, сонливостью, судорогами или потерей сознания, то можно сбивать температуру с 38 градусов.

Обращайте внимание на общее состояние ребенка в течение дня.

«Если ребенок активен, он хорошо ест, пьет, — в таком случае рекомендую использовать физические методы охлаждения — вы можете помочь малышу, растирая его водой комнатной температуры, давая ему жидкости в большом количестве — не только воду, но и чай, фруктовые соки, компоты», — говорит педиатр.

При этом медик отмечает, если у больного холодные руки и ноги, не нужно обтирать его водой. В этом случае надо согревать ребенка — надевать носки и варежки, — и растирать конечности.

Когда физические методы охлаждения не сработали, можно дать жаропонижающий препарат. До 18 лет температуру снижают парацетамолом или ибупрофеном. Дозировка зависит от веса ребенка, а не от возраста. Например, максимальная суточная доза для детей в возрасте 12-17 лет — 1000 мг; для детей в возрасте от 6 до 12 лет — 800 мг. Для детей младше 6 лет доза зависит от возраста и массы тела ребенка. Максимальная суточная доза не должна превышать 30 мг/кг массы тела. Можно давать препарат каждые 6-8 часов.

Обычно в первые трое суток заболевания температура поднимается интенсивно. Мария Воротынцева советует следить за самочувствием малыша.

«Мы даем жаропонижающее столько раз в день, сколько это необходимо. То есть в инструкции написано, например, не больше четырех раз в день, но, если мама даст пять, ничего ужасного не произойдет. Нормально, что температура поднимается, — так организм реагирует на борьбу с инфекцией», — рассказывает доктор.

При этом не нужно стремиться к идеальному показателю — 36,6 градуса. Чтобы ребенок чувствовал себя лучше, достаточно сбить температуру на один-полтора градуса.

При повышенной температуре обеспечьте покой ребенку. Скорректируйте его питание — лучше давать жидкую или полужидкую по консистенции пищу. В первые дни болезни подойдут супы, каши, творожные массы, яблочные пюре. Затем в рацион можно добавить яйца, тушеные и отварные овощи, вареное мясо.

Дайте возможность отдохнуть ребенку — постельный режим и минимум физической активности помогут ему в борьбе с инфекциями.

Реалии и мифы о температуре у ребенка

Есть несколько мифов, связанных со снижением температуры. Некоторые родители считают, что при высокой температуре можно растирать ребенка уксусом или спиртом. Однако педиатры говорят, что этого ни в коем случае делать нельзя.

«Кожа детей чувствительна к химическим агентам. Подобные методы могут привести к ожогу или интоксикации», — объясняет Ольга Голыжникова.

Врач-педиатр Мария Воротынцева говорит, что иногда в качестве жаропонижающего средства родители используют аспирин, что тоже в корне неверно: «Нельзя сбивать температуру аспирином, потому что это лекарство вызывает осложнения, и приводит, например, к синдрому Рейе — отеку мозга, судорогам и потере сознания».

Мария Воротынцева объясняет, что не нужно злоупотреблять жаропонижающими, если общее состояние ребенка стабильно. Температура — это защитная реакция организма.

Кроме того, жаропонижающее обладает обезболивающим эффектом и часто скрывает симптомы конкретного заболевания.

«Например, ваш ребенок жалуется на боли в пояснице, что может говорить о заболевании почек. Вы даете ему таблетку ибупрофена, боль пропадает, а врач-педиатр, приехавший на вызов, не может определить причину высокой температуры, потому что исчезла клиническая картина заболевания», — дополняет Воротынцева.

Когда стоит обратиться за медицинской помощью

Если у ребенка, несмотря на приведенные выше советы, температура так и не снижается, стоит вызвать скорую помощь и настоять на госпитализации.

По словам педиатра Ольги Голыжниковой, ребенка также нужно отправить в стационар, если:

• У него есть тяжелое легочное или сердечно-сосудистое заболевание, тяжелое психоневрологическое состояние;

• Есть наследственные метаболические заболевания (нарушение углеводного обмена, дефицит некоторых ферментов и т.п.);

• Если ребенку меньше пяти лет, и у него есть фебрильные судороги в анамнезе (судорожные припадки, которые возникают без неврологических нарушений).

Почему важно вовремя реагировать на высокую температуру

По словам педиатра Воротынцевой, ребенок имеет более слабую иммунную систему, чем взрослый, и его организм уязвим к инфекциям и другим заболеваниям.

«Повышение температуры может быть признаком того, что организм ребенка пытается бороться с болезнью. Поэтому важно рано обнаружить и обратить внимание на этот симптом, чтобы предпринять соответствующие меры и избежать последствий для здоровья малыша в будущем», — резюмирует врач.