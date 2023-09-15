Почему у ребенка повышается температура, и что делать в этой ситуации

Что означает высокая температура
Температура — один из важных показателей здоровья ребенка, на который должен обращать внимание родитель. Ее повышение может зависеть как от внутренних, так и от внешних причин.
К внешним относятся:
• Влияние окружающей среды (высокая температура в помещении, неправильная система кондиционирования воздуха или ношение излишне теплой одежды, — все это приводит к перегреву);
• Стресс (так называемый термоневроз представляет собой спазм сосудов верхней части головы — он влияет на терморегуляцию);
• Состояние после физических упражнений, например, в период активной игры температура может достигать 37,2 градуса.
«В таком случае температура приходит в норму после отдыха, либо же после устранения триггеров, которые вызвали у ребенка эмоциональное напряжение, перегрев», — объясняет Мария Воротынцева, педиатр Детской клиники «РЖД-Медицина» на Часовой улице.
К внутренним причинам появления температуры относят различные инфекции и вирусы.
«Наш организм повышает температуру, за счет этого в крови погибают вирусы и бактерии», — рассказывает педиатр.
Высокая температура у детей без симптомов
Врач-педиатр Мария Воротынцева говорит, что температура у ребенка до трех лет без очевидных симптомов повышается в нескольких случаях:
• Если у него режутся зубы. Как правило в этом случае, температура не выше 38,5 градуса и держится не больше трех дней;
• Если у ребенка экзантема — высыпания на коже во время инфекционных заболеваний или аллергий. Экзантема протекает с повышением температуры до 39-40 градусов. Лихорадочное состояние наблюдается до четырех дней, на пятый у малыша появляется сыпь, а температура снижается;
• Если ребенку сделали прививку. В таком случает высокая температура сохраняется не больше двух-трех суток.
О каких болезнях говорит высокая температура
Лихорадочные состояния появляются в ответ на воздействие вирусов и бактерий, а также продуктов их распада.
По словам Ольги Голыжниковой, врача-педиатра Детской клиники «РЖД-Медицина» на Часовой улице, первый день вирусная инфекция может практически себя не проявлять. Единственный симптом — температура выше 37 градусов.
«Спустя пару дней появляются насморк, боль в горле, кашель, затрудненное дыхание, боль в груди и т.п.», — говорит доктор.
Определить бактериальную инфекцию на начальной стадии сможет только врач-педиатр.
Среди распространенных бактериальных заболеваний выделяют:
• Стоматит (появление язвочек во рту);
• Ангина (высокая температура, красное горло и недомогание);
• Фарингиты, ларингиты и другие инфекции верхних дыхательных путей (сильная боль в горле);
• Бронхиты и другие инфекции нижних дыхательных путей (сильный кашель);
• Отит — заболевание органов слуха (острая боль в области ушей, ощущение вакуума в ушах);
• Инфекции мочеполовой системы (боли при мочеиспускании, частые походы в туалет);
• Кишечные инфекции (тошнота, рвота, понос);
• Менингиты (высокая температура, вялость, резкие головные боли, светобоязнь, спутанность сознания).
Ольга Голыжникова отмечает, что температура тела может повышаться при неинфекционных воспалительных болезнях — например, при геморрагическом васкулите — заболевание поражает мелкие артерии, они становятся хрупкими, из-за этого на теле возникают язвы.
Также высокая температура бывает из-за внешних повреждений — ушибов, порезов, ожогов, некрозов, переломов.
Какие меры следует предпринять при высокой температуре
Врач-педиатр Мария Воротынцева рекомендует не сбивать температуру до 39 градусов. Однако это правило работает только в том случае, если у больного нет патологий — порока сердца и других хронических заболеваний.
Если у ребенка нет сопутствующих заболеваний, но высокая температура сопровождается вялостью, сонливостью, судорогами или потерей сознания, то можно сбивать температуру с 38 градусов.
Обращайте внимание на общее состояние ребенка в течение дня.
«Если ребенок активен, он хорошо ест, пьет, — в таком случае рекомендую использовать физические методы охлаждения — вы можете помочь малышу, растирая его водой комнатной температуры, давая ему жидкости в большом количестве — не только воду, но и чай, фруктовые соки, компоты», — говорит педиатр.
При этом медик отмечает, если у больного холодные руки и ноги, не нужно обтирать его водой. В этом случае надо согревать ребенка — надевать носки и варежки, — и растирать конечности.
Когда физические методы охлаждения не сработали, можно дать жаропонижающий препарат. До 18 лет температуру снижают парацетамолом или ибупрофеном. Дозировка зависит от веса ребенка, а не от возраста. Например, максимальная суточная доза для детей в возрасте 12-17 лет — 1000 мг; для детей в возрасте от 6 до 12 лет — 800 мг. Для детей младше 6 лет доза зависит от возраста и массы тела ребенка. Максимальная суточная доза не должна превышать 30 мг/кг массы тела. Можно давать препарат каждые 6-8 часов.
Обычно в первые трое суток заболевания температура поднимается интенсивно. Мария Воротынцева советует следить за самочувствием малыша.
«Мы даем жаропонижающее столько раз в день, сколько это необходимо. То есть в инструкции написано, например, не больше четырех раз в день, но, если мама даст пять, ничего ужасного не произойдет. Нормально, что температура поднимается, — так организм реагирует на борьбу с инфекцией», — рассказывает доктор.
При этом не нужно стремиться к идеальному показателю — 36,6 градуса. Чтобы ребенок чувствовал себя лучше, достаточно сбить температуру на один-полтора градуса.
При повышенной температуре обеспечьте покой ребенку. Скорректируйте его питание — лучше давать жидкую или полужидкую по консистенции пищу. В первые дни болезни подойдут супы, каши, творожные массы, яблочные пюре. Затем в рацион можно добавить яйца, тушеные и отварные овощи, вареное мясо.
Дайте возможность отдохнуть ребенку — постельный режим и минимум физической активности помогут ему в борьбе с инфекциями.
Реалии и мифы о температуре у ребенка
Есть несколько мифов, связанных со снижением температуры. Некоторые родители считают, что при высокой температуре можно растирать ребенка уксусом или спиртом. Однако педиатры говорят, что этого ни в коем случае делать нельзя.
«Кожа детей чувствительна к химическим агентам. Подобные методы могут привести к ожогу или интоксикации», — объясняет Ольга Голыжникова.
Врач-педиатр Мария Воротынцева говорит, что иногда в качестве жаропонижающего средства родители используют аспирин, что тоже в корне неверно: «Нельзя сбивать температуру аспирином, потому что это лекарство вызывает осложнения, и приводит, например, к синдрому Рейе — отеку мозга, судорогам и потере сознания».
Мария Воротынцева объясняет, что не нужно злоупотреблять жаропонижающими, если общее состояние ребенка стабильно. Температура — это защитная реакция организма.
Кроме того, жаропонижающее обладает обезболивающим эффектом и часто скрывает симптомы конкретного заболевания.
«Например, ваш ребенок жалуется на боли в пояснице, что может говорить о заболевании почек. Вы даете ему таблетку ибупрофена, боль пропадает, а врач-педиатр, приехавший на вызов, не может определить причину высокой температуры, потому что исчезла клиническая картина заболевания», — дополняет Воротынцева.
Когда стоит обратиться за медицинской помощью
Если у ребенка, несмотря на приведенные выше советы, температура так и не снижается, стоит вызвать скорую помощь и настоять на госпитализации.
По словам педиатра Ольги Голыжниковой, ребенка также нужно отправить в стационар, если:
• У него есть тяжелое легочное или сердечно-сосудистое заболевание, тяжелое психоневрологическое состояние;
• Есть наследственные метаболические заболевания (нарушение углеводного обмена, дефицит некоторых ферментов и т.п.);
• Если ребенку меньше пяти лет, и у него есть фебрильные судороги в анамнезе (судорожные припадки, которые возникают без неврологических нарушений).
Почему важно вовремя реагировать на высокую температуру
По словам педиатра Воротынцевой, ребенок имеет более слабую иммунную систему, чем взрослый, и его организм уязвим к инфекциям и другим заболеваниям.
«Повышение температуры может быть признаком того, что организм ребенка пытается бороться с болезнью. Поэтому важно рано обнаружить и обратить внимание на этот симптом, чтобы предпринять соответствующие меры и избежать последствий для здоровья малыша в будущем», — резюмирует врач.