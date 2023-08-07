Что российские школьники узнают из новых учебников по истории. Цитаты

Презентация нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов, 7 августа 2023 года

В новом учебнике истории, который появится в школах с 1 сентября, Украину называют «ультранационалистическим» государством, а санкции Запада против России — «беспрецедентными». Михаила Горбачева авторы пособия обвинили в развале СССР и усилении националистических идей, а Соединенные Штаты — в спонсировании «откровенной русофобии». Подробнее о новом учебнике — в материале «Газеты.Ru».

Министр просвещения Сергей Кравцов и помощник президента России Владимир Мединский презентовали 7 августа новый учебник истории для старшеклассников. Его будут использовать в школах уже с 1 сентября.

Примечательно, что учебник для старшеклассников будет носить статус единого госучебника по истории.

«По большому счету, это первый подобный учебник после распада СССР», — отметил советник.

В новом учебнике полностью переписаны разделы о периоде 1970-х – 2000-х годов, а также добавлен раздел, описывающий события последних девяти лет – начиная от присоединения Крыма к России и заканчивая СВО. Авторы писали новые главы в период с апреля этого года до середины лета. «Работа сделана в невероятный срок», — заключил Мединский.

Учебник будет стоить 849 рублей. Фотографии раздела об СВО и Украине опубликовали РИА Новости, РБК и телеканал «Звезда».

Что пишут об Украине

В главе, посвященной противостоянию России и Украины, говорится, что в начале XXI века Москва рассчитывала на добрососедские отношения с США и Западом, но в Вашингтоне не хотели укрепления РФ.

«Ради этого в бывших республиках СССР спонсировалась откровенная русофобия. Дальше по плану — втягивание России в череду конфликтов и «цветных революций», — говорится в пособии.

По мнению авторов учебника, уже несколько поколений на Украине воспитывались «в неприязни к России, на неонацистских идеях». При этом «украинский неонацизм» описывается не как «прямое повторение германского национал-социализма 1920-1940-х годов», а как «озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством».

«Украина — ультранационалистическое государство. Сегодня любое инакомыслие на Украине жестко преследуется, оппозиция запрещена, все русское объявлено враждебным», — утверждается в книге.

Авторы заявляют, что переход к такой политике начался с «тотального сноса памятников, связанных с СССР». Независимость Украины в этом параграфе называется «так называемой».

Раздел о военной операции

Военная операция на Украине, как указывают авторы, началась ради защиты Донбасса и «упредительного обеспечения безопасности России». Отмечается, что российским военным «противостоит идеологически прокачанная, оснащенная оружием НАТО, подготовленная по их стандартам армия ВСУ, пополняемая зарубежными наемниками и инструкторами».

«СВО сплотила наше общество, людей разных возрастов и профессий, — говорится в учебнике. — Поддержка людей выразилась в сборе подарков для военнослужащих, гуманитарной помощи жителям новых регионов, в настоящем культе гордости за бойцов СВО»

Санкции Запада авторы учебника называют «абсолютно незаконными» и «беспрецедентными по масштабу», а также упоминают, что «Запад завалил украинский режим деньгами и оружием».

«Произошло невиданное и снова немыслимое. Западом были похищены общие активы Российского государства, хранящиеся в их банках, на общую сумму более 300 млрд долл.», — пишут авторы.

Описывая ход военных действий, авторы учебника пишут, что украинская армия «оборудовала боевые позиции внутри жилых кварталов и не позволяла местным жителям их покинуть», используя граждан как «заложников» и «живой щит». В учебном пособии сказано, что «подобная изуверская тактика никогда не применялась ранее на своей территории ни одной армией мира».

Завершая такое описание, авторы обращаются к школьникам: «Сделайте из «новой военной тактики Украины» выводы сами».

О распаде СССР и перестройке

Авторы много внимания уделяют негативным аспектам распада СССР, а главу о перестройке начинают с цитаты президента РФ Владимира Путина о том, что развал Союза стал «крупнейшей геополитической катастрофой» прошлого века.

В учебнике говорится, что президент СССР Михаил Горбачев не располагал «никаким четким планом действий», а его реформы отличались «непродуманностью и непоследовательностью». Внешнеполитический курс Горбачева в учебнике тоже активно критикуют.

«Одним из важнейших направлений начатой Горбачевым демократизации политической системы стало создание <...> «народных фронтов». Как правило, руководящая роль оказывалась у представителей националистических и сепаратистских организаций», — напоминают историки, обвиняя Горбачева и в усилении националистических настроений.

Учебник также упоминает об иноагентах и предостерегает школьников, что в вопросе конфликта на Украине «мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером».

«Будьте бдительны. Думайте: почему, зачем и за что «отрабатывают новости» те или иные «оппозиционеры», «лидеры мнений», «популярные блогеры» и т. п. В чьих интересах? Думайте. И тогда вы не станете жертвами дешевых манипуляций», — отмечают авторы.