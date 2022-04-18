Если все правильно, младенец спит спокойно: как пеленать ребенка

На протяжении десятилетний пеленание считалось обязательным пунктом правильного ухода за младенцем. А в нулевых многие мамы по совету некоторых педиатров стали отказывать от этой традиции. Нужно ли пеленать новорожденного ребенка? О том, в каких случаях в первые месяцы жизни пеленание оправдано, а в каких нет, «Газете.Ru» объяснили педиатр Анна Пчелинцева и детский ортопед Николай Бацаленко.

Типы пеленания

Существует несколько типов пеленания: тугое, свободное и широкое. Во всех случаях выбирать пеленки следует из натуральных тканей.

О плюсах и минусах разных способов пеленания «Газете.Ru» рассказала Анна Алексеевна Пчелинцева, врач-педиатр клиники К+31 Запад.

• Тугое. Это традиционный тип пеленания, которым пользовались еще наши прабабушки.

Об этом способе специалист отзывается так: «В таком случае пеленка очень плотно прилегает к телу малыша, фиксирует руки и ноги в неподвижном состоянии, малыш лишен всякого движения. Но этот способ нефизиологичен, он может мешать нормальному физическому развитию новорожденного, а также повышает риски нарушения дыхания и кровообращения».

• Свободное. Этот способ имеет два варианта: нетугое пеленание с руками и ногами и свободное пеленание без рук.

Доктор Пчелинцева объясняет, чем свободный тип пеленания отличается от тугого: «У ребенка сохраняется возможность двигаться. С учетом того, что у детей первых месяцев жизни наблюдается физиологический гипертонус, ручки рекомендуется не вытягивать вдоль туловища, а скрещивать на груди. При втором варианте (без рук) пеленаются только ножки, фиксация происходит неплотно».

• Широкое. Данный способ используется при патологии тазобедренного сустава.

Педиатр уточняет, что при таком пеленании происходит фиксирование ножек малыша в положении «лягушка». Для этого необходимо между ножек уложить небольшую подушку или валик из пеленок, руки можно не фиксировать.

Пеленание младенца – не слишком сложная задача. Врач-педиатр клиники К+31 Запад поделилась с молодыми родителями краткой инструкцией свободного типа пеленания.

Техника свободного пеленания с руками и ногами. Расстелите пеленку на ровной твердой поверхности, немного подворачивая верх пеленки внутрь. Положите ребенка на пеленку так, чтобы ее верхний край находился на уровне нижней части затылка. Ручки скрещиваем на груди. Берем левый уголок пеленки и заводим его под спинку малыша. Фиксируем неплотно, чтобы у ребенка была возможность двигаться. То же самое делаем с правым уголком пеленки. Берем нижние свободные уголки пеленки и накидываем на ножки малыша. Берем правый край пеленки и заводим назад, затем левый и загибаем уголочек – фиксируем пеленку. Должно быть достаточно места, чтобы ребенок мог выпрямлять ножки.

Важно помнить, что ни в коем случае нельзя оставлять ребенка без присмотра на пеленальном столике!

В чем плюсы пеленания

Сторонники пеленания выделяют несколько плюсов использования пеленок и распашонок из натуральных тканей.

Среди них – возможность сохранения оптимальной температуры для детского организма, так как укрытие из натуральных тканей создает теплый и уютный кокон. В пользу пеленания стоит отметить, что оно помогает новорожденному лучше спать. Дело в том, что в первые месяцы жизни младенцы не способны контролировать свои движения, поэтому могут шевелить ручками и ножками, из-за чего просыпаются. Пеленание младенца не позволяет ему совершать лишние движения.

Кроме того, для многих родителей пеленки и распашонки – это еще и экономичная детская одежда.

Пеленать новорожденного ребенка или нет? Как отмечает доктор Пчелинцева, это выбор родителей. Но иногда возникает необходимость в широком пеленании: оно способствует нормальному формированию тазобедренного сустава.

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Правда ли, что пеленание помогает при дисплазии тазобедренного сустава

В пользу пеленания многие родители вспоминают о его способности оказывать благоприятное влияние на опорно-двигательную систему. А действительно ли широкое пеленание применяется при дисплазии тазобедренного сустава?

Об этом «Газете.Ru» рассказал Николай Петрович Бацаленко, детский травматолог-ортопед, к.м.н., специалист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга):

«При широком пеленании усиливается давление головки бедренной кости на вертлужную впадину, таким образом стимулируется формирование ядер окостенения. Это применимо при незрелости тазобедренного сустава, которая кроется под маркой дисплазии. Но дисплазия все же является отдельным диагнозом. Сейчас разнообразные виды подгузников успешно замещают широкое пеленание, потому что ноги ребенка находятся в разведении. Пеленание можно применять как дополнительную меру, но это достаточно устаревший метод, мало кто этим пользуется».

Доктор Бацаленко подчеркнул, что точно такой же эффект можно получить при использовании слингов: «Женщина заворачивается в слинг (полоса ткани, с помощью которой ребенок крепится к телу матери) и продевает свободный конец ткани через кольца. Ребенок размещается в сформированном на груди матери кармане из ткани. Подобная модель обеспечивает надежную фиксацию малыша в физиологичном положении: горизонтальном или вертикальном. Эффект от слингов почти такой же: головка бедренной кости давит на вертлужную впадину, стимулируя формирование ядер окостенения».

Зачем пеленать ребенка на ночь?

Как упоминалось выше, непроизвольные движения ручек и ножек малыша могут будить его во время сна.

Врач-педиатр клиники К+31 Запад Анна Алексеевна Пчелинцева объясняет такую особенность с научной точки зрения: «Рефлекс Моро – это физиологический рефлекс, когда в ответ на раздражение возникает отведение рук в стороны и разжимание кистей, после чего руки возвращаются в исходное положение. Рефлекс может возникнуть на фазе засыпания и легко разбудит ребенка».

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Поэтому склонность младенца шевелить ручками и ножками не должна вас пугать – это естественно. Выход – пеленать новорожденного ребенка на ночь.

До какого возраста пеленать ребенка? Педиатр отвечает, что данный рефлекс угасает к 3-4 месяцам, поэтому в первые месяцы жизни предпочтительнее использовать пеленание с руками и ногами. Но во время бодрствования ребенок не должен находиться в пеленке или распашонке с закрытыми ручками, в противном случае о не сможет исследовать мир с помощью осязания.

Как плотно пеленать ребенка?

Как объясняет, Анна Пчелинцева, слишком тугое пеленание младенца способно привести к проблемам с детским здоровьем: «Может ухудшиться кровообращение, дыхание, ограничиваются движение в тазобедренном суставе, что может сыграть роль в развитии дисплазии».

Как понять, что пеленание младенца выполнено правильно?

• Если вы запеленали слишком туго, это может привести к изменению цвета кожных покровов младенца, вызвать у него беспокойство.

• Если все правильно, ребенок спит спокойно.

• Если пеленание слишком слабое, то младенец может распеленаться.

В каком возрасте можно перестать пеленать ребенка?

Многих родителей интересует: до какого возраста пеленать ребенка?

Врач-педиатр клиники К+31 Запад отвечает, что длительность пеленания индивидуальна. Но в целом до 3 месяцев предпочтительнее использовать пеленание с ручками и ножками, а после при необходимости (если ребенка по ночам будят движения ручек и ножек) перейти на свободный тип пеленания без рук. При этом доктор подчеркивает, что на сегодняшний день существуют приспособления для детей, которые могут служить альтернативой пеленанию, например, пеленки-коконы.

В возрасте от 3 до 5 месяцев дети предпринимают первые попытки ползать. В этот период лучшим вариантом для ребенка станет удобная одежда из натуральных тканей. Пеленание младенца в время бодрствования крайне нежелательно.