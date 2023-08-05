Как восстановить живот после кесарева сечения: отвечают врачи и тренер

Внешность женщин начинает меняться еще во время беременности, и прийти к прежним формам удается далеко не всем. Многих россиянок не устраивает внешний вид живота после кесарева сечения. Как восстановить его в домашних условиях и с помощью специалистов? Об этом «Газете.Ru» рассказали врачи, тренер и специалист по питанию.

В каких случаях необходимо кесарево сечение

Гинеколог–эндокринолог ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Людмила Устинова объяснила, что эта операция проводится в тех случаях, когда роды естественным путем могут угрожать жизни или здоровью матери или ребенка.

Как правило, решение о виде родовспоможения принимается еще во время беременности (кроме экстренных случаев). Устинова пояснила, что это метод родоразрешения, при котором извлечение ребенка производится под наркозом через разрез на животе и матке.

Акушер-гинеколог «Нова Клиник» Татьяна Трубина перечислила основные причины для назначения кесарева сечения:

«Это могут быть противопоказания со стороны матери, например, плохое зрение, сердечная недостаточность, сужение таза второй и выше степени, слабые схватки, отслойка плаценты, отсутствие раскрытия шейки матки в родах. Бывают противопоказания со стороны ребенка: крупный плод, многоплодие, тазовое предлежание плода при узком тазе матери, неправильное положение плода и другие».

Как заживает и меняется живот после кесарева сечения

Акушер-гинеколог Трубина предупредила женщин, что восстановление состояния тканей живота после операции длится дольше, чем после естественных родов:

«Дело в том, что есть шов, и для его заживления требуется восемь недель (это период, когда формируется рубец во всех тканях). Вопреки расхожему мнению, при кесаревом сечении не пересекают мышцы. Иногда женщины говорят: «Мне разрезали мышцы, поэтому у меня нет пресса, а живот, как у лягушки, надутый. Однако причина изменений формы кроется в физиологическом диастазе, который есть у всех рожавших женщин. Кесарево сечение на этот процесс никак не влияет».

По словам врачей, диастаз – это состояние, при котором прямые мышцы живота расходятся в стороны, а соединяющая их белая линия живота растягивается, из-за чего живот не может выглядеть плоским.

Многие женщины после кесарева сечения ожидают, что фигура вернется к былым параметрам, поэтому их может пугать рубец и отвисание лишней кожи на животе.

Гинеколог–эндокринолог Устинова объяснила, что восстановление во многом зависит от особенностей тканей:

«Несмотря на то, что эта операция проводится с учетом анатомии и физиологии слоев передней брюшной стенки, иногда область рубца становится стоп-линией для подкожно-жировой клетчатки и кожи женщины, формируя так называемый «фартук» из тканей живота. В месте хирургического вмешательства формируется послеоперационный рубец. Как он будет выглядеть – во многом зависит от женского организма, ухода и отсутствия осложнений после операции».

Как ухаживать за рубцом после кесарева сечения

Людмила Устинова рассказала, что ушивание кожи на животе часто производят рассасывающимся шовным материалом, который не требует снятия швов, поэтому женщине остается только правильно за ним ухаживать:

«Сразу после выписки ежедневный душ (шов нельзя тереть мочалкой) и обработка растворами антисептиков (например, хлоргексидин, мирамистин). Для скорейшего заживления могут выписать мази, содержащие декспантенол («Бепантен», «Д-пантенол», «Пантенол»). Нельзя поднимать тяжести, превышающие вес ребенка, рекомендуется носить комфортное нижнее белье. Когда шов немного заживет, можно применять смягчающие кремы для предотвращения формирования грубого рубца («Дерматикс», «Траумель-С», «Феменкол гель»)».

По словам гинеколога-эндокринолога, женщины после кесарева сечения могут ощущать несильную боль в области проведения операции: «При грудном вскармливании возможно применение препаратов, содержащих парацетамол и ибупрофен – они почти не проникают в грудное молоко. Если малыш находится на искусственном вскармливании, допустимо применение любых анальгезирующих препаратов, но обязательно проконсультируйтесь с врачом».

Изменения внешнего вида живота после кесарева: рубцы, диастаз, растяжки

По словам пластического хирурга Дмитрия Зимина, многие женщины после кесарева сечения жалуются на внешний вид своего живота:

«Рубец может быть неровным, деформировать окружающие ткани, а со временем способен становиться выпуклым, красноватым. Но рубец – это не единственная проблема. Часто после операции изменяется анатомия передней брюшной стенки. Одно из самых частых осложнений после беременности и родов – это расхождение прямых мышц живота. Расстояние между ними (белая линия живота) увеличивается, что приводит к диастазу прямых мышц живота. Еще один момент: появление растяжек на животе. Кожа способна растягиваться, но эти ресурсы ограничены, и в какой-то момент появляются «разрывы».

Как восстановить живот после кесарева: правильное питание

Врач-эндокринолог и специалист по питанию Виктория Иванова объяснила, что оперативное вмешательство в области органов брюшной полости может стать причиной запоров:

«После операции органы желудочно-кишечного тракта, как правило, находятся в «расслабленном» состоянии, что способствует накоплению газов и замедляет продвижение пищи по кишечнику. Женщины после кесарева сечения в первые дни должны соблюдать строгую диету для того, чтобы кишечник не провоцировал сокращение матки из-за давления на нее. В первый день после операции допускается пить негазированную воду в объеме не более 1,5 л. Спустя сутки разрешается говяжий или куриный бульон. При отсутствии противопоказаний можно есть натуральный йогурт, мясное пюре, обезжиренный творог».

По словам Ивановой, на третий день в рацион можно включить паровые котлеты, сыр, печеные яблоки, однако важно помнить, что порции должны быть небольшими, а блюда подаваться в теплом виде.

Послеродовое восстановление живота: бандаж, физическая активность, процедуры

Гинеколог Трубина сообщила, что сразу после выписки из роддома матери разрешены прогулки: «На любую вертикальную нагрузку длительностью более 15-20 минут лучше надевать послеоперационный бандаж, он позволит сократить диастаз. Через месяц в домашних условиях можно делать дыхательные упражнения для восстановления тонуса мышц живота (только не вакуум!). Начать можно с диафрагмировального дыхания и упражнений на включение поперечиной мышца живота».

Дмитрий Зимин отметил, что улучшить внешний вид живота в домашних условиях поможет использование увлажняющих и стимулирующих эластичность кожи кремов.

«Есть возможности современной косметологии: инъекционные и аппаратные методики, в том числе лазерные шлифовки кожи. Однако полностью восстановить живот после кесарева с помощью косметологии получается не всегда», – объяснил доктор.

Многих женщин интересует: «Поможет ли абдоминопластика после кесарева сечения убрать живот?» Пластический хирург ответил утвердительно, но уточнил, что перед принятием решения важно оценить состояние лишней кожи на животе и расположение подкожно-жировой клетчатки. Также врач уточнил, что пластика живота после кесарева проводится вне периода лактации из-за необходимости назначать препараты.

Послеродовое восстановление живота: упражнения

Дмитрий Зимин предупредил, что с физическими упражнениями следует быть очень осторожными:

«При расхождении мышц живота больше двух сантиметров любая нагрузка на переднюю стенку будет только усиливать диастаз. Поэтому качание пресса при диастазе прямых мышц живота строго противопоказано».

В остальных случаях эксперт-методист и координатор направления групповых программ XFIT Руслан Панов советует восстанавливать живот после кесарева с помощью упражнений не ранее, чем через пять-шесть месяцев.

«Перед тренировками обязательно проконсультируйтесь с врачом. Реабилитация должна быть направлена на работу со шрамом – специальными техниками тейпирования и фасциального вытяжения. Это важно, так как шрам и рубцевание фасций (соединительной ткани, покрывающей мышцы) может нарушить ощущение напряжения живота, вызывать дискомфорт при тренировке», – прокомментировал эксперт.

Руслан Панов отметил, что тренировки необходимо начинать с постановки техники брюшного дыхания – это снимает неврологическую компрессию мышц, а также положительно сказывается на состоянии соединительной ткани.

«После базового восстановления можно переходить к тренировочной активности – сочетанию кардионагрузок с функциональными, так как для мышц живота и тонуса пресса необходимо снижать жировой компонент. Функциональные тренировки дают необходимую работу не только прямой мышцы живота, но и поперечной», – объяснил эксперт.

Тренер порекомендовал обратить внимание на такие кардионагрузки как базовый сайклинг, аэробные направления и танцы, тайбо, самостоятельная работа на кардиотренажерах.