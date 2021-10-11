Врачи объяснили, кому можно есть все подряд

Мода на интуитивное питание диктует: есть можно все, что хочется. Тиктокеры, пропагандирующие эту систему, выкладывают ролики с пиццей и хвастаются, что не ограничивают себя в еде. Врачи, однако, предупреждают: интуитивно питаться могут только люди без нарушений пищевого поведения и избыточного веса. «Газета.Ru» — о том, что означает наше желание съесть шоколадку или маринованный огурец.

В 2021 году большой популярностью в Tik-Tok стали пользоваться блогеры, пропагандирующие метод интуитивного питания. Они призывают закончить с ограничениями, которые накладывают диеты, и начать прислушиваться к своему организму, есть любимую пищу и не зацикливаться на калориях и углеводах. Видеоролики «Что я ем за день» получили широкое распространение, тренд на диету без ограничений подхватили глянцевые издания, а вслед за ними в своей любви к методике признались такие голливудские звезды, как Дженнифер Лоуренс и Хелен Хант.

Последователи нового тренда ругают строгие диеты и утверждают, что только интуитивное питание поможет не только прийти к желаемому весу, но и сохранить его навсегда без мучений и срывов. Основная идея методики – слушать свой организм и правильно расшифровывать его сигналы.

Правило питания в этой системе только одно: есть нужно только тогда, когда вы голодны. А вот что именно есть, нужно решать, прислушиваясь к своим желаниям. Хочется углеводов – значит, надо съесть углеводов. Организм требует жиров — можно и жиров. И при этом — никаких подсчетов калорий и дневника питания.

Идея звучит привлекательной, однако врачи предупреждают: интуитивное питание подходит только людям с нормальной массой тела и без нарушений пищевого поведения. Для лечения ожирения или расстройств психики, связанных с едой, оно не подходит.

«Мне близки принципы интуитивного питания, но я не стала бы называть их диетой лечебного направления. Это прежде всего питание, которое предопределяется эволюционной интуицией и соответствует потребностям конкретного человека», — объясняет Наталья Галицина, диетолог, эндокринолог клиники «Клазко».

По ее словам, людям с нарушениями пищевого поведения такая система, скорее, навредит: у них уже существует «сбитый» компас пищевой интуиции, а потому, выстроить правильные отношения с едой им непросто.

«Интуитивное питание эффективно работает и безопасно в том случае, если человек владеет знаниями о рациональном и сбалансированном питании и у него нет расстройств пищевого поведения. Иначе можно перепутать естественный физиологический голод с желанием заесть стресс и наесться пищи, богатой легкоусвояемыми углеводами и рафинированными жирами. Что приведет к дополнительному набору веса», — предупреждает Екатерина Гуреева, врач-эндокринолог сети клиник «Атлас».

Врач полагает, что при избыточной массе тела относиться к интуитивному питанию нужно аккуратнее.

Интуитивное питание привлекает новых последователей из-за отсутствия строгих рамок. Но расшифровать сигналы своего организма действительно не всегда так просто, как кажется, а потому этот тип питания вряд ли окажется эффективным, например для тех, кто привык питаться фастфудом и не хочет отказываться от бургеров и жареной картошки.

Без понимания принципов рационального питания и привычки есть здоровую пищу эта методика едва ли может обеспечить человека всеми необходимыми питательными веществами в нужном количестве.

«С интуитивным питанием есть одна большая проблема – многие думают, что сигналы тела надо понимать буквально. Например, если организм хочет тортик, значит надо съесть тортик», — говорит Екатерина Маслова, дипломированный нутрициолог и фуд-коуч.

Но дело не в том, что организму нужен жирный десерт.

По словам специалиста, сладкого хочется по двум причинам. В первом случае — когда человек недоедает и организм пытается восполнить недостаток калорий самым простым способом, за счет быстрых углеводов. Другой вариант – если организму не хватает именно углеводов.

«Что в первом, что во втором случае, нужно есть не тортик или пиццу, а медленные углеводы вроде тарелки гречки с грибами или бурого риса с овощами и креветками», — объясняет Екатерина Маслова.

Тяга к соленому – чипсам, крекерам, маринованным огурцам или сосискам – объясняется нехваткой в рационе белка. В этом случае стоит отказаться от идеи пойти в «Макдоналдс» и съесть кусок рыбы, курицы или тофу.

«Если же нестерпимо хочется съесть шоколадку, и это не связано с дефицитом калорий и углеводов, то на 99% проблема в нехватке магния. Этого минерала часто не хватает, особенно если у вас хронический стресс», — говорит Екатерина Маслова.

От тяги к шоколаду избавит прием добавок с магнием за 2-3 часа до сна. Также этот минерал содержится в гречке, листовых овощах, авокадо, бананах, яблоках, семенах кунжута и подсолнечника.

По мнению психотерапевтов, интуитивное питание – это очередной модный тренд. Но в то же время — и здоровый подход к питанию, если понимать, что за ним стоит.

«Для того, чтобы быть в гармонии с собой и своим телом, необходимо проанализировать мысли, чувства и определенные паттерны, которые лежат в основе пищевого поведения. Если у человека расстройство пищевого поведения, для этого нужны годы психотерапии и преодоление большого количества стереотипов и установок», — считает Юлия Карачева, врач-психиатр, психотерапевт.

Тем не менее, она полагает, что освоить эту систему людям было бы полезно. «В современной англоязычной литературе этот подход также называется осознанным питанием. Если рассматривать интуитивное питание как подход к отношениям с едой в широком смысле, то это, безусловно, важно для современного человека», — считает Юлия Карачева.

Психотерапевт напоминает: из-за высоких темпов жизни мы не уделяем время культуре питания. «Принцип осознанного питания призывает прежде всего прислушиваться к себе и своему телу, заботиться о себе, а не стремиться к определенным ограничениям», — заключает она.