«Редко кто может похвастаться терпением удава». Как детям отвечать на грубость взрослых

«Обращайте внимание ребенка на то, что даже взрослые люди не всегда могут вести себя корректно»
Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ:
— К сожалению, в повседневной жизни довольно часто приходится сталкиваться с грубостью и бестактностью других людей. При этом, если взрослые люди могут распознать и отразить подобное поведение, то дети часто оказываются к такому не готовы.
В процессе воспитания авторитету взрослого всегда отводится важная роль, поэтому многим детям в принципе тяжело противостоять выпадам постороннего взрослого в свой адрес.
Понимая неизбежность подобных ситуаций, нужно обсуждать с ребенком выстраивание собственных границ и недопустимость их нарушения.
Читая вместе книги, обсуждая просмотренный фильм или просто ситуации из вашей жизни, обращайте внимание ребенка на то, что даже взрослые люди не всегда могут вести себя корректно, и предлагайте варианты поведения, позволяющие решить проблему мирным путем.
Умение выстраивать взаимодействие с человеком даже в случае, если он вам не нравится или вызывает раздражение, важная основа коммуникации, которая определенно будет полезна ребенку в будущем. Услышав грубые или нетактичные высказывания в свой адрес от врача, соседки, продавца в магазине, не нужно выходить на открытую конфронтацию и отвечать грубостью в ответ, лучше всего будет проявить сдержанность и, по возможности, конструктивно и быстро закончить неприятный разговор.
«Ребенку важно знать, что он не заслужил враждебность или негативные эмоции со стороны взрослого»
Анастасия Савина, психолог, специалист ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания», ведущая Всероссийских родительских онлайн-собраний:
— Общение с грубыми людьми – непростая задача для взрослого человека, не говоря уже о ребенке. Первое, что хочется взрослому, – это отгородить ребенка от таких людей. Однако мы не всегда обладаем возможностью выбора с кем общаться, а с кем нет. Важно помочь ребенку понять, как следует реагировать, если он столкнется с подобными ситуациями в будущем, и использовать свершившийся инцидент как поучительный момент.
Во-первых, необходимо объяснить ребенку, что мы не всегда понимаем, почему человек проявляет грубость в наш адрес. Взрослый мог выбрать доброту или нейтральную реакцию, но сделал выбор в пользу грубости.
Ребенку важно знать, что он не сделал ничего, чтобы заслужить враждебность или негативные эмоции со стороны взрослого.
Во-вторых, возраст не является оправданием бестактности или грубости. С малых лет следует уделять внимание формированию личных границ. Ребенку необходимо понимать, что он имеет право и знает, как защитить себя. Безусловно, сначала ему будет необходима помощь взрослого, но это не отменяет воспитательных бесед на тему личных границ.
Третье, что вы можете сделать – это обсудить, какие есть варианты поведения. Мы не можем предотвратить плохое поведение других людей, но можем контролировать свои реакции. Один из вариантов – проявление доброты вместо злобного ответа на грубость. Это может разорвать порочный круг грубости. И если данный вариант не сработал, то ребенок будет из спокойного состояния выбирать другие приемлемые для него варианты: привлечение помощи, уход из ситуации и так далее.
Научить детей эмпатии – значит подарить им один из самых важных социальных навыков. Помогите ребенку понять, почему человек мог выбрать такое поведение. Не стоит думать, что взрослый изначально груб. Может быть, у него плохой день или трудная ситуация на работе. Признание трудностей сделает поведение взрослого менее враждебными и меньше ранит ребенка.
«Один из важных навыков ребенка в этой ситуации – это умение озвучивать свои чувства»
Вера Золотых, семейный и клинический психолог, психоаналитик:
— Дети смогут понимать, что с ними плохо обращаются, только тогда, когда мир взрослых им разъяснит, как оно должно быть. Делать это можно на собственном примере, признавая свои ошибки, если мы вдруг срываемся и переходим границы.
Например, сказать: «Прости, вчера я была груба с тобою – это недопустимо».
Еще один важный навык в этой ситуации – это умение озвучивать свои чувства. Если ребенок понимает, как влияет на него грубость и бестактность взрослого, какие эмоции у него вызывает это поведение, он всегда может сказать, что его сейчас обижают или расстраивают сказанные ему слова, что он не хотел бы, чтобы с ним так говорили или поступали. Иногда это дает немного прийти в себя тому взрослому, кто сейчас проявляет грубость по отношению к ребенку.
Иногда помогает навык вовремя задать вопрос. Если ребенку совсем не понятно, что послужило причиной раздражения взрослого, он может научиться задавать вопрос, а почему собственно все это сейчас с ним происходит. Вопросы «Почему вы на меня орете?» или «Почему вы мне это говорите?» могут заставить взрослого задуматься.
И еще один навык, на который я бы лично обратила внимание – это устойчивость.
Устойчивость по отношению к мнению, оценке другого, к эмоциям и состояниям взрослых. Как бы мы ни хотели, но реальность не всегда бывает справедливой.
Ребенку важно обозначать, что грубость и бестактность взрослого чаще всего не связана с ребенком, не он тому причина. Можно вместе поразмышлять о том, что стало поводом для крика учителя или его грубости по отношению к ребенку. Здесь важно не оправдать другого взрослого, а разделить ответственность за произошедшее.
Мы все срываемся, редко кто может похвастаться терпением удава. Важно уметь дифференцировать свою часть ответственности и ответственность того, кто был груб. Наша самооценка и наше самочувствие не должны на 100% зависеть от действий другого человека.