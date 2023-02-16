Не отец — не вмешивайся: может ли отчим наказывать ребенка

Многие женщины считают, что новые мужья должны участвовать в воспитании их детей от первого брака – как минимум обеспечивать и уделять время. А может ли отчим наказывать ребенка и при этом не выслушивать: «Ты мне не отец – не лезь»? Своим мнением с «Газетой.Ru» поделились психологи обоих полов, а юрист прокомментировал права отчимов и их ответственность за наказания детей.

«Если отчим полноправно участвует в обеспечении и воспитании ребенка, то он имеет право и наказывать»

Владимир Зуев, семейный психолог:

Не рожал — не наказывай. Так ли это? Давайте помнить, что ребенок является не только субъектом, но еще и объектом воспитания. А в процесс воспитания входит и любовь, и наказание, и, конечно, личный пример.

Если отчим является официальным родителем и участвует в обеспечении ребенка, выстраивая с ним взаимоотношения с любовью, то он имеет право и наказывать. При условии, что сам механизм и степень наказания согласован и поддерживается мамой.

На самом деле, руль тут у мамы. Если она поддерживает мужа, включает его в воспитание ребенка, то так и надо сказать: «Он — мой муж. Мы одна семья. Он имеет такое же право воспитывать тебя. Он заботится о тебе, тратит на тебя время, силы и деньги, поэтому я хочу, чтобы ты уважал(а) и прислушивался(ась) к его мнению».

С любящим отчимом важно разделить руль воспитания ребенка.

«Отчиму лучше сообщить матери о неподобающем поведении ребенка, а не брать на себя функцию судьи»

Анастасия Савина, психолог, специалист ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания»:

Дисциплина — это сложная область для большинства семей, а тем более после изменений в их составе (развод, повторный брак и так далее). Кто устанавливает правила? Кто следит за их соблюдением? Дети постоянно проверяют границы внутри семьи. С появлением нового члена семьи возникает вопрос: «Какое место он занимает?»

Самый простой и неэффективный метод, который может выбрать отчим, — это твердое и авторитарное воспитание.

Однако главное — это создать базовый уровень уважения. Дети не должны сразу полюбить отчима, впрочем, как и он их, но общаться из позиции уважения необходимо.

Появление нового члена семьи — это изменения. Отчиму не следует приходить с длинным списком задач по воспитанию. Сначала нужно дать время всем привыкнуть и затем постепенно вводить по одному новому правилу.

Супругам обязательно нужно обсудить, какие способы воспитания были приняты и как на них реагируют дети.

Отчим не должен выступать в роли главного контролера. Авторитарный стиль обязательно приведет к неприятным последствиям. Отчиму следует скорее занять роль, созвучную роли няни: напоминать детям о правилах, но не управлять последствиями негативного поведения.

Можно сообщить матери о неподобающем поведении, но не брать на себя функцию судьи. Лучше отчиму сосредоточиться на поощрении успехов и благоприятном поведении детей.

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«Говорить исключительно о наказании я считаю некорректным – это больше про воспитание»

Юрий Грязев, клинический психолог, психоаналитик:

Когда в семье появляется отчим, он так или иначе принимает участие в жизни ребенка. Однозначно сказать, должен или не должен — нельзя.

Есть разные ситуации.

1. Ребенок маленький, отец не принимает участие в жизни семьи по разным причинам (пропал, умер, бросил мать во время беременности и так далее). Тогда отчим становится значимым объектом в жизни ребенка, он воспринимается как родной отец. В таком случае отчим имеет право на полноценное участие в воспитании.

2. Ребенок — подросток, у которого есть отец, как-то присутствующий в его жизни. Отчим здесь является больше сторонним лицом, с которым съехалась мать. Подросток это больше воспринимает как действия взрослых людей, которые сошлись, и им хорошо друг с другом. При этом, если отчим наладит хороший контакт с ребенком, они имеют шанс стать друзьями.

В любом случае, говорить исключительно о наказании я считаю некорректным – это больше про воспитание, и ответ лежит непосредственно в плоскости отношений между матерью ребенка и его отчимом. Если отчим включен в семейную жизнь и изначально считает себя ее частью, он имеет полное право на воспитание. Если отчим отстранен и безразличен как к ребенку, так и к семье, то он априори отделен и не включен в семейную жизнь. Соответственно, о каком-либо воспитании не может идти и речи.

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«Применение ремня может повлечь за собой уголовную ответственность для отчима»

Юрий Телегин, ведущий юрист Европейской Юридической Службы:

Действующее законодательство не закрепляет за отчимом, не усыновившим ребенка, право наказывать этого ребенка. Здесь необходимо отметить, что такое понятие как «право наказывать ребенка» в законодательстве вообще отсутствует. Его можно рассматривать только как метод воспитания, выражающийся, например, в каких-либо запретах по отношению к ребенку. А право воспитывать ребенка за отчимом как раз и не закреплено.

В Семейном Кодексе право воспитывать ребенка признается за родителями в статье 63; за опекунами и попечителями — в статье 148.1 и за усыновителями — в статье 137.

Про отчима же в контексте воспитания есть лишь упоминание в статье 97 — о том, что суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей содержать отчима или мачеху, если последние воспитывали и содержали их менее пяти лет, а также если они выполняли свои обязанности по воспитанию или содержанию пасынков и падчериц ненадлежащим образом.

Конечно, фактически отчим во многих случаях осуществляет воспитание ребенка. Но это происходит не в результате приобретения юридического права, а вследствие сложившейся ситуации, в которой ему никто не препятствует осуществлять воспитание.

Если же у отчима, не усыновившего ребенка, но желающего его воспитывать, возникнет спор об этом (например, с матерью ребенка), то защитить свое желание юридически отчим не сможет.

Приобрести право воспитывать ребенка отчим может только в результате усыновления.

Что же касается видов наказаний в рамках воспитания, то, на самом деле, применение ремня может повлечь за собой уголовную ответственность. Так, приговором Беловского городского суда Кемеровской области от 15 января 2019 года был осужден к трем годам лишения свободы гражданин – в том числе за то, что он, являясь отчимом ребенка, неоднократно наказывал его, нанося удары ремнем.

Каких-либо специально разрешенных перечней мер воздействия на ребенка в рамках воспитания законодательство не устанавливает. Несмотря на это, представляется, что ничем не запрещены такие меры как словесное отчитывание, или, например, запрет участвовать в экскурсии в качестве наказания за плохое поведение.