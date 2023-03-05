«Есть ситуации, в которых ребенок может и должен ударить»: как детям постоять за себя

Приходя в детский сад или в школу, ребенок сталкивается с новым коллективом и вынужден учиться находить общий язык со своими сверстниками. Как и у взрослых, у детей тоже может быть недопонимание на почве разных интересов. О том, как научить ребенка постоять за себя и выходить из сложной ситуации, в колонке для «Газеты.Ru» рассказала практикующий психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева.

Научите ребенка говорить «нет»

Детские конфликты, как правило, обостряются по очень простой причине – дети не умеют вовремя обозначать свою позицию, отказывать или выражать недовольство. Безусловно, доброта и отзывчивость, умение помочь другу – это очень хорошие качества. Тем не менее надо научить малыша тому, что у него всегда есть выбор и он может отказаться от любой неприятной ему затеи.

Если сосед по парте просит донести за него рюкзак, а другой одноклассник постоянно выпрашивает печенья, которые вы положили ребенку на перекус, то это настоящая манипуляция. Задача родителя – научить малыша отличать ее от реальной просьбы о помощи и говорить «нет». Быть добрым – нужно, но нельзя давать другим пользоваться этим качеством.

Например, в детском саду мы делаем так: берем и пострадавшую, и нападающую сторону и стараемся объяснить пострадавшему малышу, у которого отняли игрушку, что ему нужно выразить свое недовольство. Топнуть ногой, указать пальцем или любым другим способом сказать, что ему не нравится то, как с ним поступили. Как правило, с дошкольниками это отлично работает.

Если же слова не помогают, то можно перейти к аккуратному физическому воздействию, а именно – выставить ладонь перед соперником, его грудью или плечом. Задире не больно, но он все понимает и прекращает свои нападки.

Лучше, если мальчика будет учить мужчина

Это может быть папа, дедушка, дядя или даже тренер в спортивной секции. Главное, чтобы этот мужчина предложил ребенку некоторую систему действий для поведения в конфликтной ситуации, чтобы либо избежать ее, либо выйти с наименьшим ущербом.

Женщины часто полагают, что мужской подход к конфликту – это обязательно кулаки. Однако любой мужчина прекрасно знает, что «за одного битого двух небитых дают», а конфликт можно разрешить разными способами, в том числе и мирными. Очень важно объяснить ребенку, что свои силы в конфликте нужно рассчитывать и, если выйти из него с помощью разговора не получается, то лучше просто убежать, особенно если против тебя пять человек.

Из рассказов о школьных стычках от мужчины, который является для ребенка авторитетом, зачастую можно вынести куда больше, чем от абстрактных бесед о гуманизме.

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Покажите ребенку альтернативные мнения на конфликт

Женский взгляд на конфликт тоже очень важен ребенку, и в этом вовсе нет противоречия с предыдущим пунктом. Обсуждайте конфликтные ситуации, которые происходят, предлагайте свои решения. Не всегда то, что может предложить папа, обязательно сработает.

Например, ребенок в школе сталкивается с задирой, который и повыше, и постарше, и имеет определенный авторитет среди других детей. Он может привлечь своих друзей, которые тоже будут задирать ребенка. Педагоги не всегда могут сказать, кто прав, а кто виноват, и тем более разрешить конфликтную ситуацию. Родители задиры будут утверждать, что он спокойный ребенок и никого не обижает, а решение конфликта кулаками и вовсе не поможет, ведь силы неравны.

В такой ситуации, как правило, именно мама может предложить альтернативное решение – найти причину конфликта. При таком подходе часто выясняется, что ребенок сам давал повод: был чрезмерно активным, навязчиво пытался войти в контакт с другими детьми. Подружить конфликтующие стороны в такой ситуации можно только с помощью хитрости, например, аккуратно свести детей в одну команду во время игры, без назидания.

У ребенка должна быть возможность применить физическую силу

Многие могут не согласиться с этим пунктом, но есть ситуации, в которых ребенок может и должен ударить. Здесь очень важно избегать крайностей: не лишать ребенка права на защиту, но и не требовать от него постоянного применения физической силы. Поэтому родители должны научить различать те ситуации, когда ребенок может применить силу.

Применение силы допустимо в случае самозащиты, когда избежать драки уже не получается, а также в случае защиты слабого.

Ребенок должен знать, что нельзя бить девочек и тех, кто младше или слабее. Также нельзя бить первым – это обязательное правило для малышей, но с подростками оно может работать не всегда.

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Прививайте ребенку любовь к спорту

Может показаться, что спорт никак не соотносится с умением ребенка держать себя и отстаивать свою позицию. Однако постоянные занятия спортом помогают в формировании уверенности в себе.

Неважно, плавание ли это, постоянные пробежки с родителями в парке, футбол или боевые искусства. Спорт учит терпению и выдержке, мотивирует на достижение желаемых целей. Ребенок, который знает, что такое путь к победе и каким сложным он может быть, наверняка сможет выйти из конфликтной ситуации и постоять за себя. Кроме того, на физически развитого ребенка вряд ли кто-то полезет с кулаками или попытается принудить его к чему-либо.

В жизни ребенка конфликты неизбежны, поэтому родителю очень важно научить малыша правильно вести себя в них. Это непростая задача, она требует от взрослых терпения и систематического подхода, но она приносит свои плоды. Ведь при правильном подходе ребенок рано или поздно научится самостоятельно выходить из сложных ситуаций.