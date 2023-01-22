Слабым сдачи не дают: что делать, если ребенка обижает больной или пожилой человек

Что делать ребенку, если на него нападает (физически или оскорбляет) обидчик слабее? Например, человек с ограниченными возможностями здоровья, ребенок, который сильно младше по возрасту или больная бабушка, живущая по соседству. Как детям реагировать в такой ситуации, если рядом нет близких взрослых, – своим мнением с «Газетой.Ru» поделились психологи.

«Важно научить ребенка защищать свою неприкосновенность вне зависимости от возраста обидчика»

Анастасия Савина, психолог, специалист ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания»:

Первое, что нужно пояснить ребенку: «Да, важно уважать старших, как, впрочем, и каждого человека, но старший может быть не прав». И то же в отношении младшего: «Ты можешь помогать тому, кто младше тебя, но помни, что это не должно быть неприятно тебе самому». Помогая ребенку справиться с ситуацией психологического или физического воздействия мы объясняем, что никто не имеет права причинять ему вред.

Второе: ребенку необходимо оказать поддержку. Как? Сказать ему, что он не один наедине с проблемой, взрослый рядом и готов выслушать его и помочь справиться с трудностями. Если ситуация повторяется, то нет ничего предосудительного в том, чтобы помочь ее участникам выработать варианты выхода из нее.

Обсудите с ребенком, как вместо оскорблений или драки он может ответить обидчику. Кому-то будет достаточно поделиться переживаниями с родителями, для кого-то наилучшим вариантом будет громко звать на помощь, а в других случаях игнорирование общения позволит сохранить свою безопасность.

В любом случае, в подобных ситуациях необходимо научить ребенка защищать и сохранять свою внутреннюю и внешнюю неприкосновенность вне зависимости от возраста обидчика.

«На дураков не обижаются. Но держат их от себя подальше»

Владимир Зуев, семейный психолог:

Защита личных границ и достоинства всегда в приоритете. У каждого из нас есть заложенный инстинкт самосохранения. Поэтому важно учить своего ребенка быть внимательным и не позволять деструктивного отношения к себе.

Если слабый человек с особенностями проявляет агрессивное поведение, важно максимально уклониться от него, но не «воздавать злом на зло», а проявить милосердие. Что это значит? Значит, не нужно втягиваться в конфликт, агрессивно отвечать и оказывать грубость в адрес более «слабого человека».

Если это произошло, важно сразу включиться в процесс и защитить своего ребенка. В воспитательном процессе вы как родитель объясняете, что позволительно, а что нет.

Мы своим детям всегда говорим: никогда не смейтесь над инвалидами, никогда не показывайте на них пальцем и не говорите оскорбительные слова. Если же кто-то оскорбляет вас или причиняет физические страдания, есть народная мудрость: «на дураков не обижаются». Но и держат их от себя подальше.

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«Если на ребенка нападает больная бабушка, это не значит, что он должен вступить с ней в бой»

Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ:

В ситуации, когда речь идет о физическом нападении на ребенка более слабого, как правило срабатывает установка «Бить маленьких и слабых нельзя». Однако из этого вовсе не следует, что ребенок должен стоически переносить адресованные ему удары и терпеть подобные проявления агрессии. Очень важно, чтобы ребенок умел заблокировать удар или просто уйти с линии поражения.

Например, если на ребенка нападает больная бабушка, живущая по соседству, то это не значит, что ребенок должен вступить с ней в бой и преподать ей урок хороших манер. В тактике защиты наиболее эффективны умение противостоять выпадам и умение отстаивать свои границы, не допуская физических атак по отношению к себе и пресекая, по возможности, ситуации, приводящие к роли жертвы.

Чаще всего бывают ситуации, когда ограничить контакт со слабым обидчиком не представляется возможным. Будет лучше проговорить с ребенком действия, которые ему необходимо предпринять при столкновении, например, с той же соседской бабушкой.

Как вариант, можно сыграть на эффекте неожиданности, очень громко закричать: «Стоп!», а затем спокойно и четко сказать, что в случае, если она не прекратит, ребенок обратится к маме или папе, а они уже будут вызывать полицию и разбираться в ситуации.

После чего развернуться и уйти.

Если мы говорим о вербальной агрессии по отношению к ребенку от более слабого обидчика, то здесь очень важно уметь выстраивать коммуникацию с человеком, даже если он вам неприятен. Ребенку нужно четко обозначить недопустимость грубых, агрессивных высказываний в свой адрес и постараться перевести диалог в конструктивное русло. Если же договориться не получается, то лучшим выходом из ситуации будет дистанцироваться, проявить сдержанность и пропустить грубость мимо ушей.

«Идеальный вариант – это драка, которая не состоялась»

Ольга Бочкова, клинический системный семейный психолог, недирективный игровой терапевт, педагог, основатель Академии безопасности Ольги Бочковой:

Понимаю, откуда такой вопрос: есть более слабые люди, у которых условно больше прав на самозащиту при столкновении с более сильным противником. Но более слабым в разных обстоятельствах может оказаться любой: не только девочка по отношению к мальчику, ребенок с ограниченными возможностями к норматипичному ребенку, пожилой человек к молодому и здоровому, женщина по отношению к мужчине и так далее. Но и мужчина по отношению к профессиональному боксеру.

Право на самооборону есть у каждого человека – и у взрослых, и у детей. Вот что можно посоветовать ребенку, когда ему угрожает физически более слабый обидчик:

1. Если путь свободен и противник не удерживает, то необходимо разорвать дистанцию и удалиться на безопасное расстояние.

2. Если здесь и сейчас летит удар палкой, клюшкой и так далее, важно его блокировать, увернуться для того, чтобы не пострадать, а затем сразу же отойти подальше от этого человека.

Право на самооборону не означает, что ее можно превышать. Например, если на школьника нападает с кулаками бабушка, не стоит ее бить в ответ. Однако мы всегда оцениваем степень угрозы нашей жизни, поэтому, даже если у более слабого противника в руках нож или какое-то другое оружие, все имеют право защищаться соразмерно опасности.

Важно помнить, что идеальный вариант – это драка, которая не состоялась. Научите ребенка не вестись на провокации.