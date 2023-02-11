От детской косметики до откровенной одежды: как мировые корпорации заставляют девочек быстрее взрослеть

В издательстве «Бомбора» вышла книга итальянского психотерапевта Альберто Пеллая «Слишком рано: сексвоспитание подростков в эпоху интернета». Книга составлена под научной редакцией Анны Левинской, педагога, специалиста по половому воспитанию. В публикации говорится о том, как общаться с ребенком на разные темы, в том числе, как защитить его от влияния соцсетей, компьютерных игр и общения с незнакомцами в Сети. «Газета.Ru» с разрешения издательства «Бомбора» публикует отрывок из книги, посвященный влиянию мировых корпораций на взросление девочек.

Девочки особенно пострадали от акселерации: рынок, направленный на молодежь, с раннего возраста побуждает покупать и потреблять продукты, предназначенные для взрослых.

Можно прийти к выводу, что повсеместно распространенная в обществе сексуализация привела к исчезновению понятия детства. Но, возможно, реальная проблема в том, что исчезло понятие «взрослый». Если нет ребенка, получается, что не существует и взрослого, который заботится и переживает. В либертарианской экономике, очень заточенной на прибыль, дети и в целом несовершеннолетние приравниваются ко взрослым как субъекты и объекты рынка. Их ценность зависит от размера прибыли, которую они могут принести. Идея свободной торговли разрушает моральное обязательство опекать самых слабых и уязвимых, маленьких и только растущих.

Мир, в котором живут дети, таким образом, больше не представляет собой деревню, населенную заботящимися о них людьми. «Если на них можно заработать — я их использую. Если они могут принести мне выручку — я их куплю» — мне кажется, эта логика преобладает во многих сферах, относящихся к детям. Они воспитываются в культуре потребления, не соответствующей их уровню развития.

В конце 80-х рынок искусственно создал подгруппу, называемую предподростками, которая включает детей в возрасте от 6 до 12 лет, и в последние 20 лет начал привлекать их более взрослыми продуктами. На рынок поступили вызывающие и сексуальные куклы, с более взрослым стилем, чем девочки, которым они предназначались. В то время как в 50-е девочки играли с куклами, похожими на младенцев или двухлетних малышей, с 60-х мир покорила Барби, «помешанная» на моде, путешествиях и спорте, вечно помолвленная с Кеном. Ее популярность снизилась в начале 2000-х с появлением Bratz, чувственных подростков, все время прихорашивающихся или совершающих покупки, — идеальный образ импульсивных покупателей, которых рынок хочет видеть в каждой будущей женщине.

По факту девочкам во все более раннем возрасте предлагают представлять себя маленькими женщинами, что отражается в стиле одежды, манерах, мечтах и фантазиях.

Мир рекламы, чтобы сделать это нормальным, усиливает эффект, показывая молодых ребят, ведущих себя провокационно.

Мы, родители, тоже хорошо понимаем эту тенденцию, и не только благодаря рекламе. Выражение «педофилия корпораций» — метафора, используемая учеными для описания создания и реализации компаниями товаров для детей, смысл и значение которых они заведомо не могут понять, и такая практика схожа с эксплуатацией детей для получения экономической выгоды.

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Проблема стала настолько обширной и неконтролируемой, что в США образовалась коалиция из журналистов, представителей ассоциаций защиты детства, родителей и психологов, сформировавших общую цель в рамках Американской психологической ассоциации.

В 2007 году «Рабочая группа по изучению сексуализации девочек» опубликовала отчет, в котором подчеркивалось, что эротизация тела девочек и ранние проявления сексуальности — следствие как действий рынка, так и поведения многих взрослых.

Таким образом, появился замкнутый круг: через маркетинговые исследования специалисты по рекламе ищут определенные тенденции; с помощью мощных средств воздействия, которыми они располагают (телевидение, газеты, рекламные щиты, цифровые СМИ), реклама эти тенденции распространяет и усиливает; широкое распространение приводит к изменению вкусов и мышления большого количества населения, иногда провоцируя на неожиданные побочные эффекты и начиная продвижение в одном конкретном направлении.

В частности, как отец, я поражаюсь, отмечая, как часто мы, взрослые, позволяем нашим дочерям носить одежду и вести себя не по возрасту. Мои дочери в подарок на день рождения (и на пять лет, и на девять) получали футболки с надписями вроде «Я клевая!», «Я секси!», «Я такая красивая!», не говоря уже о коробочках для макияжа, дневных и вечерних духах, гелях для душа и интимных аксессуарах. Я видел, как с легкостью учителя начальной школы зачитывают в конце года сочинения на музыку Sex Bomb Тома Джонса (этот случай к моим детям не имеет отношения), а родители устраивают для восьмилетних малышек пижамные вечеринки — как из сериалов для подростков.

Кажется, прошло уже много времени с тех пор, как бюстгальтеры с подкладками седьмого размера, продаваемые британским сетевым магазином по четыре фунта стерлингов, появились в отделе одежды для детей. Тем, кто выразил удивление таким маркетинговым ходом, руководители магазинов ответили, что «линия была задумана для защиты скромности подрастающих девочек». Та же сеть недавно выпустила игрушечный набор для танцев на шесте, состоящий из пилона, подвязки, фальшивых денег и DVD. За последнее десятилетие негативных примеров не счесть. Линия одежды для детей и подростков, которую пришлось изъять из продажи, состояла из футболки с надписью: «Так много мальчиков и так мало времени». Сеть Woolworths линию ночного белья для маленьких девочек назвала «Лолита». Abercrombie & Fitch выпустила в продажу стринги для 7–14-летних девочек. Торговая марка Playboy, публикующая на разворотах одноименных журналов полуголых девушек, выпустила собственную линию школьных аксессуаров.

В начале 2011 года по всему миру начались жаркие дебаты по поводу статьи в парижском Vogue за декабрь 2010 года под названием «Подарок». В ней были опубликованы фотографии маленьких девочек в модных платьях, на шпильках, с броским макияжем и изысканными прическами. Статья стоила выпускающему редактору работы, но многие тогда высказались, что категорически против любой формы цензуры в этом смысле.

Главный аргумент в защиту сводился к тому, что детей используют и общаются с ними как со взрослыми, во всех областях и разными способами, тогда почему мы виним в этом только индустрию моды и рекламы? Нам, взрослым, нужно скорее задуматься о том, в какой степени такие сообщения, образы, темы и просьбы вызывают у детей слишком взрослое и сексуальное представление о себе. Если мы посчитаем эту тенденцию нормальной, для многих несовершеннолетних так же нормально будет перейти к половому акту, к которому они окажутся не готовы эмоционально и физически. Об этом свидетельствует широкое распространение среди подростков венерических болезней и случаев нежелательной беременности.