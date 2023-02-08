Вырастить бедняка и неудачника: бизнес-коуч – об ошибках воспитания детей

За последние несколько лет число онлайн-шопоголиков в России увеличилось на 61% (данные исследования медиахолдинга Rambler&Co и Юkassa 2022 года). Кроме того, по наблюдениям российских экспертов, многие семьи все еще проводят свободное время в торговых центрах. О том, как родительская привычка делать покупки связана с ошибками воспитания детей, в своей колонке «Газете.Ru» рассказала бизнес-коуч и специалист по нейромаркетингу Юлия Че.

Почему люди склоны тратить последние деньги

Не так давно ученые признали шопоголизм психическим расстройством. Выяснилось, что у многих пациентов зависимость от онлайн-покупок связана с высокой тревожностью. Это значит, мы избавляемся от денег, когда нам плохо. В этом мы находим легкое и быстрое удовольствие. Вдобавок следуем трендам, моде – и вот так становимся в один ряд с богатыми людьми, которым все доступно. Но мы ошибаемся.

Быть как все, не выделяться из толпы и не отставать от лидеров – это мышление человека, живущего в страхах и тревогах. Культура потребления всегда была маркером бедности. «Богатый» знает, что гнаться за трендами не обязательно, ему доступно все и в любое время. «Бедняк» предпочтет прожить жизнь здесь и сейчас на полную катушку, а завтра снова «к станку». И мысль эта не совсем про деньги.

Успех можно запрограммировать

Человек – создание программируемое. Доказательств масса – от бытовых до научных. Например, ребенок постоянно тянется к горячему утюгу – сколько бы мама не убирала раскаленный прибор, этот запретный плод так и будет интересовать маленький пытливый ум. И его стремление потрогать утюг будет двигать им до тех пор, пока мама не даст ему обжечься. В результате на основе этого опыта ребенок будет знать – этот предмет горячий, контакт с ним болезненный. Это простой бытовой пример программирования на действии.

Научные доказательства представлены в том числе и трудах академика нейрофизиолога Натальи Бехтеревой. Например, еще в 60-е года она ввела в оборот термин «детектор ошибок» как свидетельство программирования мышления.

Вспомните, вы вышли из дома с чувством чего-то незавершенного: внутри разрастается беспокойство – вы что-то не сделали. Вы возвращаетесь домой, а там невыключенный утюг, либо уже пустой чайник на газовой плите. Вы не выполнили рутинное (запрограммированное годами) действие, и ваш мозг тут же включил контрольный механизм «исправить» через сигнальную систему тревоги.

Точно так происходит и c финансовым мышлением.

close 100% Юлия Че, бизнес-коуч, специалист по нейромаркетингу, основатель Академии нейромаркетинга Личный архив Юлии Че

Что именно мы делаем не так

Дети всегда берут за основу жизни модели поведения родителей. Поэтому мы транслируем ребенку то, что транслировали нам. Выявить, что именно влияет на финансовые провалы, мне удалось в процессе коуч-сессий (более 3000 сессий за два года). У всех, чьи финансовые ошибки схожи, есть детский опыт как будто «под копирку».

1. Накопительство и дефицит. Многие из нас росли во времена дефицита. Мы видели радость родителей от приобретения телевизора или даже коробки конфет. А уже сейчас мы стремимся достать все и сразу, чтобы избежать нехватки, и испытать ту же радость от приобретения.

2. Получить профессию – найти работу. Многие помнят, как мама проработала всю жизнь на одном предприятии, а папа посвятил всего себя одному ремеслу. В нашем изменившимся мире приходится быть гибче, приобретать новые профессии. Привитая нам схема больше не работает, а искать новые источники заработка нас не учили. Многие десятилетиями продолжают работать на предприятии, где для них нет никаких перспектив. Уйти на другую работу или изменить отрасль бывает слишком страшно.

3. Мантры безденежья. Многие родители повторяют своим детям: «денег нет», «это не для нас», «цены опять выросли». А затем закрепляют тревогу отказом на любую другую просьбу и инициативу ребенка, например, пойти на кружок авиамоделирования: «Тебе это не понадобится!»

Так родители воспитывают в ребенке «выученную беспомощность». Американский психолог Селигман получил премию Академии психологической ассоциации за эту теорию. Он доказал, что живое существо, имеющее негативный опыт в какой-либо ситуации, просто откажется сопротивляться и пытаться выбраться из сложных условий сейчас и в последующем. Человек становится беспомощным, если он привыкает к тому, что от его активных действий ничего не зависит. В результате взращивается инфантильность и тотальное равнодушие к собственным стремлениям.

4.Открытые запреты. Чем больше родительских запретов, тем сильнее убеждение в том, что ребенку что-то недоступно. Бонусом идет убеждение – «я ни на что неспособен». Так дети учатся жить в мире, где денег недостаточно или они опасны.

Если у родителей нет возможности дать ребенку денег на что-либо, стоит поговорить с ним – как еще он может получить то, что ему так хочется.

5. Родительская вседозволенность. «Это мой ребенок и мне лучше знать, что ему нужно» – это философия рабства. Все правила для ребенка родители придумывают из стремления к собственному удобству.

Вы забрали у ребенка его вещь в назидание за проступок? Поздравляю, вы зафиксировали в его мышлении, что бесполезно стремиться обладать чем-либо.

Важно находить компромиссы с детьми и учиться уважать их пространство и выбор.

6. Стыд и смущение. Обратите внимание, когда ваш ребенок получает подарок, как он ведет себя? Он с гордостью демонстрирует приобретение или прячет его от посторонних глаз?

Смущается, значит – в прошлом на его просьбы что-то купить или даже на его восхищение чем-то следовала негативная родительская реакция.

Я консультировала клиентку, которая в статусе самозанятой длительное время не могла повысить стоимость своих услуг. Обратившись к ее прошлому, мы обнаружили такую картину: ее бабушка при каждой встрече баловала ее конфетами, пирогами и игрушками, но мама запретила приносить в дом эти гостинцы. Авторитет мамы для девочки был непререкаем, и материнское осуждение действий бабушки подавило ожидание долгожданного подарка, которое ею расценивалось как внимание и забота. «Не получать – это нормально» – зафиксировалось в мышлении как сценарий.

Маленькая прибыль за круглосуточную работу – как результат во взрослой жизни.

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Меняется поведение и мышление родителя – меняется воспитание ребенка

У всего есть цепная реакция. Пока вы не поменяете собственное мышление, изменить отношение к воспитанию младшего поколения будет сложно.

1. Для начала ответьте на такой вопрос «Какие неприятные чувства у вас связаны с деньгами?» Просто выпишите ручкой в блокнот все мысли, которые всплывут в вашем воображении. Могут вспомниться конкретные ситуации или фразы, когда-то кем-то сказанные вам.

Так вот, увидев на бумаге описание образов из вашего мышления, вы сможете отследить ваши новые ошибки и в воспитании ребенка, и в вашем финансовом поведении.

К слову, бездумное накопительство – это тоже проявление негативного финансового сценария (страх потери денег). На первый взгляд кажется, что оно не несет финансовых потерь, однако на деле это часто приводит к тому, что человек не может потратить деньги на действительно важные для него вещи.

2. Телевидение и реклама в социальных сетях продают вам идею о том, что вам всего недостаточно. Просто примите это как данность, и побороть тот же шопоголизм будет проще. Медиа «хотят», чтобы вы искали счастье в материальном. Но что является настоящим счастьем для вас? Просто понаблюдайте за своими ощущениями в разных ситуациях.

3. Образование – это очень важно. Вы наверняка слышали о книге «Богатый папа, бедный папа» американского предпринимателя Роберта Кийосаки. Основа его работы – идея распределения ресурсов. Страх за деньги одинаково испытывают как люди богатые, так и люди бедные. Весь фокус во внимании и направлении мышления.

Вы можете либо инвестировать деньги, чтобы их приумножить, либо порадовать себя покупкой одежды или автомобиля. В первом случае речь может идти об успешном акционере, во втором – о наемном рабочем с тягой к постоянной трате заработанных денег.

Тут вы могли бы возразить: «Нужно же знать, куда вкладывать деньги!» На это есть ответ – образование как изучение всего происходящего в мире – и есть основа успеха.