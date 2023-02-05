«Репродуктивное насилие»: почему решение об аборте должно остаться за женщиной

В России следует законодательно запретить женщинам делать аборт без согласия мужа — с таким заявлением на круглом столе в Госдуме выступил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Это не первый случай, когда представители РПЦ делают предложения об ограничении абортов, но идею, что в принятии решения о прерывании беременности должен обязательно участвовать отец ребенка, церковь высказала впервые. «Газета.Ru» связалась с экспертами и обсудила инициативу. Юристы напомнили, при каких обстоятельствах в России разрешены аборты, а психолог объяснила, что не так с инициативой РПЦ и как она может привести к кризису в институте семьи.

Аборт в России: кто имеет на него право

Сейчас в России аборты официально разрешены и входят в систему обязательного медицинского страхования — то есть проводятся бесплатно за счет государственного бюджета. «В статье 56 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» говорится, что каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Прерывание беременности проводится по желанию при наличии информированного добровольного согласия», — объясняет адвокат, руководитель проекта Федерального союза адвокатов России «Женское право» Татьяна Сустина.

Согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», вопрос об аборте женщина вправе решать самостоятельно с 15 лет. Возраст увеличивается до 16 лет, если она больна наркоманией. Для проведения аборта несовершеннолетней потребуется согласие родителей или опекунов.

По закону прерывать беременность на основании одного лишь желания женщина может на сроке до 12 недель. Чтобы сделать аборт на сроке до 22 недель необходимы социальные показания. Если для прерывания беременности есть медицинские показания, то сделать аборт можно на любом сроке (это всегда обсуждается индивидуально).

«Социальным показанием является наступление беременности в результате изнасилования. Перечень медицинских оснований для аборта довольно большой, в него входят инфекционные, онкологические заболевания, тяжелые психические расстройства и другие болезни», — рассказывает юрист, генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель. Полный перечень медицинских оснований можно посмотреть в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2007 N 736 (ред. от 27.12.2011) «Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности».

Как изменился перечень социальных показаний для аборта с 1995 года До 2003 года список социальных показаний для аборта на поздних сроках был гораздо шире. В него, кроме изнасилования, входили: наличие у супруга I-II группы инвалидности, смерть мужа во время беременности, пребывание женщины в местах лишения свободы, лишение или ограничение родительских прав. До 1996 года список был еще шире — кроме перечисленных причин добавлялись: пребывание мужа в СИЗО или колонии, развод, наличие у женщины трех и более детей... Читать дальше

На сегодняшний день в России аборты проводят в государственных и частных клиниках. Врачи применяют три способа искусственного прерывания беременности.

«Самым распространенным (более 70% абортов) является хирургический метод дилатации и кюретажа или «выскабливание». На втором месте (около 20% от общего количества) находится метод вакуумной аспирации или «мини-аборт». Реже всего (порядка 10% случаев) применяется медикаментозный аборт, который считается наиболее безопасным», — рассказывает юрист Гебель.

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Репродуктивное насилие

«Идея, что мужчина принимает окончательное решение о том, будет женщина рожать или нет, — форма репродуктивного насилия или репродуктивного принуждения», — считает психолог Ольга Лебедева.

Что такое репродуктивное насилие Этот термин был введен врачом, профессором Медицинской школы Питтсбургского университета (США) Элизабет Миллер и активно используется в практике западных врачей с 2010 года. К репродуктивному насилию относят случаи, когда: Читать дальше

«В предложении РПЦ речь идет о том, что мужчина будет принимать окончательное решение об аборте, и предполагает сохранение беременности вопреки желанию женщины. Это лишение женщины репродуктивного выбора», — объясняет психолог Лебедева.

Специалист считает, что принятие такой инициативы на официальном уровне даст мужчине власть над своей партнершей.

«Мужчина получит власть над супругой. В этом много возможностей для злоупотреблений и неравенства. Сложно при таком раскладе говорить о партнерских отношениях, взаимоуважении, к которым стремятся люди в отношениях», — рассказывает специалист.

Также психолог уверена, что это повлияет на психическое здоровье женщины, которая будет чувствовать себя использованной, так как ее «принуждают вынашивать ребенка, к рождению которого она не готова».

Испорченная сексуальная жизнь и нелюбовь к будущему ребенку

По мнению специалиста, внедрение инициативы на государственном уровне неизбежно скажется на интимной жизни пары, так как «с сексом будет связан риск для женщины забеременеть и потерять свободу распоряжаться своим телом, своим будущим».

Вынашивание нежеланного и нелюбимого ребенка повлияет на отношение к нему матери.

«Кем тогда будет женщина для рожденного ребенка: родной матерью, которая хотела, ждала и с пониманием относится к тем изменениям в жизни, которые последуют? Или это суррогатная мать, которая выносила и родила ребенка не для себя? Для государства? Для мужа? Как ей потом воспитывать его в таком состоянии? Сколько материнской злости и боли получит этот ребенок, если останется с такой женщиной?» — заключает психолог Лебедева.