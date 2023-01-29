«Барьер на мат снят, он слышен везде»: как бороться с привычкой детей материться

Нецензурную речь в России слышно повсеместно — на улице, в магазинах, общественном транспорте — причем не только от взрослых, но и от детей. Почему дети выражаются и как реагировать родителям, чтобы искоренить эту привычку, «Газете.Ru» рассказали психолог, учительница русского языка и литературы и священник.

Ребенок материться — о чем это говорит

Мотивы, которыми ребенок руководствуется, используя в своей речи бранную лексику, зависят от его возраста, рассказывает кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.

«Маленький ребенок приносит просто новый набор звуков, который он услышал. Любая нецензурная брань кидается с яркой эмоцией. Мы говорим — «блин», «черт возьми», «вау», и часто это заменяется какими-то нецензурными словами. И ребенок берет этот набор звуков из-за эмоции, приносит, как новую игрушку, из детского сада и еще и гордится: «Мама, посмотри, какое я новое слово услышал!»» — объясняет психолог, добавляя, что дошкольник просто показывает, что у него в словаре появилась новая лексика и он ей активно пользуется.

Более взрослые дети, по мнению Овчаренко, используют мат, так как слышат его в своей среде, например, дома: «Если родители употребляют бранные слова, то для ребенка сказать что-то матом все равно что сказать «солнце» или «вода», потому что для его среды, в которой он общается, это норма».

Учитель русского и литературы подмосковной школы города Пушкино Елена Погорелая подтверждает, что, по ее наблюдениям, мат употребляют те дети, у кого этот язык легализован дома.

«Недавно мне звонила мама, вполне приличная, не маргиналка, ее дети школу не пропускают, учатся хорошо; и у нее в речи проскочила фраза «ваши сраные экзамены...» Когда я сказала: «Позвольте, давайте не будем так разговаривать», то в ответ услышала: «А что такого?» То есть это слово считается подходящим для разговора с учителем. Соответственно, в менее официальных беседах эта родительница может использовать более грубую лексику, в том числе в присутствии детей», — делится учительница, добавляя, что «барьер на мат в стране снят, и он слышен практически везде».

Погорелая уверена, что дети бы меньше использовали мат, если бы это не было рабочим языком в семье.

Когда дети дорастают до подросткового возраста, использование бранных слов для них — это способ показать себя взрослым, произвести впечатление, противостоять другой культуре.

«Подросток выстраивает свои границы и пытается продемонстрировать взрослому, что он сам принимает решения, знает, что хорошо и что плохо», — отмечает психолог Овчаренко.

Учительница Елена Погорелая рассказывает, что самый активный период, когда дети употребляют нецензурную лексику — средняя школа: «Лет до 15 они уверены, что, разговаривая матом, производят «вау-эффект». Годам к 16 они дозревают и решают, что это уже не круто».

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Как реагировать на мат ребенка, чтобы сохранить мир в семье (и нормальные отношения с ребенком)

Эксперты сходятся в том, что в стратегии работы с вредной привычной стоит отталкиваться от возраста ребенка.

«Если ребенок маленький, то его лучше просто переключить без сильной фиксации на этих словах. Чем больше родители будут его ругать, тем больше ребенок будет хотеть демонстрировать эти слова, потому что это для него яркий новый опыт», — советует психолог Овчаренко.

Если родитель узнает от воспитательницы или учительницы (речь о младших классах), что ребенок матерится, нужно обсудить это, спросить, так ли это и знает ли ребенок, что эти слова означают.

«Если мы говорим о подростке, который выражается нецензурно, то относиться надо спокойно и самим не употреблять нецензурную брань в семье», — подчеркивает Овчаренко, добавляя, что строгие запреты с большой долей вероятности приведут к тому, что подросток будет стремиться их нарушать.

Лучшим решением, по мнению психолога, будет обсудить ситуацию с подростком, рассказать, что есть другие выражения, что в семье выражаться так не принято. Также психолог находит важным обсудить с подростком его чувства: «Сказать: «Да, я вижу, что ты зол, тебе больно, страшно, и я слышу в твоих словах выражение этой эмоции». Помочь ему это принять, подобрать другие слова, помочь отреагировать, ведь это просто сигнал к какому-то эмоциональному переживанию. Если обсуждать с подростками посыл матерных слов, почти всегда мы дойдем до того, что тинэйджера что-то раздражает, бесит, и в этот момент он хочет кратко и ярко это выразить».

У учительницы русского языка и литературы Елены Погорелой есть свой способ бороться с пагубной привычкой школьников.

«Детям в большинстве своем страшно быть смешными. И когда ты выставляешь в смешном свете, им это не нравится, для них это болезненно. Юмор — самое действенное оружие в этой ситуации. Поэтому обычно я довожу ситуацию до абсурда и показываю, насколько ученик нелеп, смешон и производит не то впечатление, на которое рассчитывал. Если им объяснить, что они в это время выглядят как герои из мемов «как я это вижу/как это выглядит на самом деле», до них это доходит», — рассказывает учительница.

Погорелая объясняет, что тут нет универсального рецепта и все зависит от контекста: с кем-то из детей она может пошутить, кого-то жестко потроллить, кому-то дать понять, что она заметила.

Священник Николай Савченко, как и психолог, и учительница, акцентирует внимание на том, что родителям важно самим показывать положительный пример, отказавшись от употребления бранных слов. Причем не только внутри семьи, но и в общении с другими людьми.

«Есть родители, которые дома не употребляют бранные слова, а вне дома — пожалуйста. Это половинчатое решение, которое сложно назвать справедливым. Все равно рано или поздно дети узнают, что их родитель употребляет нецензурную лексику, и сделают выводы», — рассказывает Савченко. Также отец Николай призывает смотреть вглубь привычки выражаться нецензурно. По его мнению, она произрастает из того, что люди допускают в себе безрассудный гнев и ярость.

«Гнев — это питательная почва для нецензурных ругательств. Когда человек вспылил, он легко начинает сыпать ругательствами, поэтому самое правильное здесь — не доводить себя до таких проявлений гнева. Это непросто. Но если человек будет стараться регулировать свои эмоции, приложит серьезные усилия, то у него с Божьей помощью это получится», — советует Савченко.

Что касается реакции родителей на нецензурные выражения, которые они услышали от ребенка, Савченко уверен, что единственно правильный вариант — спокойно объяснять, что так говорить не следует: «Общее правило: лучше сказать пятьдесят раз спокойно, чем один раз в ярости, сорваться на крик. Важно стучаться в сердца детей и объяснять, что так ругаться — это грех».

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Что грозит подростку за употребления мата по закону

Нецензурная брань, обсценная лексика или просто мат в общественном месте могут быть квалифицированы по ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1500 рублей, либо административного ареста на срок до 15 суток, объясняет генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель.

При этом юрист отмечает, что действующее законодательство не дает конкретного определения общественного места. Специалист предпочитает полагаться в этом вопросе на судебную практику: «Можно сделать вывод, что под этим термином понимаются любые места значительного скопления граждан (улицы, площади, парки, стадионы, общественный транспорт), а также любые другие места, доступные неопределенному кругу лиц (подъезды, остановки, торговые залы) и другие».

Ответственности за мат в интернете, например, за сообщения в школьном чате, не предусмотрено, отмечает юрист, добавляя, что здесь есть одно «но».

«Это касается только обезличенного мата, не направленного на унижение других людей. За публичные оскорбления в интернете предусмотрена ответственность по ст. 5. 61 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей. В случае опубликования кем-то скриншота из чата, на котором видна нецензурная брань, например, на своей странице, административная ответственность не наступит. Однако социальные сети обязаны удалять такие публикации, и в исключительных случаях это может привести к блокировке аккаунта», — предупреждает юрист.

Эксперт напоминает, что по правилу, закрепленному ст. 2.3 КоАП РФ, ответственность за административные правонарушения, в том числе за мелкое хулиганство, наступает с 16 лет. Административный арест к подросткам не применяется, но штраф получить вполне реально. И оплачивать его в случае, если у подростка нет самостоятельного заработка, будут родители. За правонарушение, совершенное детьми в возрасте от 14 до 16 лет, ответственность также будут нести родственники.