«Папа, дай денег подругу угостить»: выделять ли влюбленному подростку деньги на ухаживания

Многие влюбленные мальчики-подростки сталкиваются с проблемой: хочется сводить девушку в кино, подарить ей цветы или что-то еще на день рождения, Новый год, а денег нет. Выделять ли сыну из семейного бюджета средства на его романтические отношения? Своим мнением с «Газетой.Ru» поделились четыре психолога обоих полов.

«Если хотите вырастить своего сына зрелым мужчиной, давать деньги на подобное точно не надо»

Светлана Котова, практикующий подростковый психолог, семейный консультант:

– Ухаживания, влюбленность – важный этап взросления и отделения подростка от родителей. В этом возрасте нормально и даже полезно в психологическом смысле иметь финансовые ограничения. Во-первых, так подросток понимает, насколько ему реально важна эта девушка, на что он готов ради нее. Во-вторых, именно так он учится справляться с жизненными трудностями и становиться самостоятельным.

Если родители хотят вырастить своего сына самостоятельным взрослым человеком, то давать деньги на подобные вещи точно не надо.

Романтические отношения для подростка – мощный мотиватор развития продуктивности. Азы финансовой грамотности быстро осваиваются, а предпринимательские способности пробуждаются. В конце концов, подросток может целенаправленно экономить, ограничивая себя в каких-то пустых тратах ради задуманного подарка. А это тоже укрепление воли и характера.

Родители могут подсказать, как заработать нужную сумму, или договориться с сыном о премировании за конкретную помощь по дому или по работе. Добавить карманных денег просто так – их право, но никак не обязанность.

Бывает, что подросток пытается завоевать симпатию девочки исключительно дорогими подарками. Об этом стоит поговорить с ним. Ведь подарок, резко превышающий финансовые возможности дарителя, – это не совсем честно, а главное, с большой вероятностью ведет к разочарованиям.

Если не развращать взрослеющего ребенка родительскими деньгами и нескончаемой опекой, а понимать и поддерживать его инициативы, он учится справляться с жизненными вызовами и уважать себя за это.

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«Это инструмент, который позволит вам влиять на успеваемость подростка и его вовлеченность в домашние дела»

Владислав Франтов, психолог-сексолог, тренер Центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге:

– Определение суммы карманных денег подростка – это всегда сложное и неоднозначное решение, а уж давать деньги, чтобы они тратились на чужого ребенка, вообще выходит за пределы понимания многих семей.

Однако, как и обычно, тут тоже не все просто.

Только представьте. Ваш сын 14-ти лет (кстати, абсолютное большинство родителей сходится на том, что это самый «противный» возраст) приходит и говорит, что полюбил девчонку, и просит у вас денег уже не на один билет в кино, а на два!

+100% к статье расходов на «веселушки» вашего дитяти. Перспектива звучит так себе?

Однако ваш сын только что дал вам наипрекраснейший инструмент, который позволит влиять на его показатели в школе, вовлеченность в домашние дела и спортивные успехи! Бинго!

Благодаря этой прекрасной (ну или не очень прекрасной) девушке вы можете развить в своем сыне множество полезных качеств. Он может узнать цену денег за труд, познать наивысшую мотивацию к занятиям спортом. Подросток поймет, как важно своевременно делать домашние задания, чтобы иметь возможность гулять со своей дамой сердца.

Да, это утопичный вариант, но любую неожиданную переменную всегда можно попробовать использовать во благо. В моем представлении этот инструмент не стоит упускать из виду. А уж как вы будете его использовать – зависит от вас, ваших финансовых возможностей и того, куда вы хотите направить внимание вашего сына.

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«Если карманных денег недостаточно, сын может подрабатывать»

Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ:

– Романтические отношения предполагают, что подросток уже достаточно взрослый, и, следовательно, финансовые вопросы на свиданиях ему следует решать самостоятельно. Это отличный способ оценить свои желания и возможности, расставляя приоритеты и планируя бюджет свиданий.

В качестве источника финансирования подросток может использовать карманные деньги на поход в кино или кофейню. В случае, если карманных денег недостаточно, несовершеннолетний может подрабатывать. И родителям следует оказать ему помощь и поддержку при трудоустройстве – вместе рассмотреть доступные вакансии и распланировать время, которое он сможет уделить работе без ущерба для учебы. Так подросток научится самостоятельно обеспечивать свои нужды и оценит, насколько он готов к серьезным отношениям.

«Если хочешь дружить с девчонкой, сначала отсоединись от родительского гнезда»

Владимир Зуев, семейный психолог:

– Важен принцип: «Хочешь красиво ухаживать за своей львицей – стань львом». Перед тем, как заводить дружеские отношения с девушкой и начинать тратиться на ухаживание за ней, найди способ заработать собственные средства. Подросток самостоятельно должен почувствовать ответственность за свои поступки и пройти сепарацию от средств родителей.

Надо сказать, что подростки у нас нынче сообразительные. Я сказал своему восьмилетнему сыну, что заплачу ему 500 рублей за час, если он займется прополкой огорода. Он ответил: «Если я найду кого-то, кто сделает это за 200 рублей в час, то могу ли я оставить себе оставшиеся 300 рублей в час?» Даже не знаю, гордиться мне или нервничать.

Еще один непреложный принцип для родителей: важно с раннего пубертата учить детей финансовой грамотности: уметь копить, откладывать, зарабатывать.

Если хочешь дружить с девчонкой, сначала начни «свою кровать заправлять», отсоединись от родительского гнезда, научись деньги зарабатывать, чтобы обеспечивать себя и иметь способность ухаживать за девушкой.

Но при этом будьте любящими родителями, которые мудро наставляют своего подростка!

Подходит ко мне сын Эммануил (11 лет) говорит: «Папа, дай денег сходить в ресторан быстрого питания, но не только мне, но и подругу угостить». Вот момент, когда мы можем наставлять своих сыновей. Вкладывать такие понятия, как «семейный бюджет», «карманные расходы», «пожертвования на благотворительность», «заначка для друзей».

Хотя чаще в семьях бывает, как в том анекдоте:

– Сколько вам давали денег в неделю на карманные расходы, когда вы были подростками?

– Мне давали возможность жить в этом доме.