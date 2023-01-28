Частое бритье, красный перец, уколы: есть ли идеальное средство для роста бороды

Витамины, мезотерапия, здоровый образ жизни — специально для «Газеты.Ru» эксперты рассказали, на что нужно и не нужно обращать внимание при отращивании растительности на лице.

Как растут волосы на лице

Волосяной фолликул — один из самых сложных органов нашего тела, который имеет сложную структуру и обладает уникальной особенностью циклического роста, рассказывает Алина Алмасханова, врач-эндокринолог МЕДСИ.

«Сам волос состоит из трех составляющих. Верхняя часть — это кутикула, которая представлена накладывающимися друг на друга кератиновыми чешуйками и имеет защитную функцию. У бороды, усов, а также бакенбард этих чешуек очень много, поэтому они более толстые и прочные. Под кутикулой находится корковое вещество, которое придает эластичность и прочность волосам. И еще один слой состоит из собственной жировой смазки, которую выделяют сальные железы организма», — объясняет врач-эндокринолог.

По словам эксперта, процесс роста волос делится на несколько этапов. Анаген — это активная фаза, самое начало роста. Катаген — промежуточный этап, когда практически не происходит увеличения длины волос. Телоген — фаза отдыха и завершения жизненного цикла, когда волос может находиться в состоянии покоя или выпасть.

«Жизненный цикл волосяного фолликула находится под влиянием ряда ростовых факторов, гормонов, витаминов и минералов. В среднем у взрослого мужчины волосы на лице вырастают примерно на 1,2 см в месяц», — отмечает Алина Алмасханова.

Врач-эндокринолог говорит, что скорость роста волосяного покрова может значительно отличаться в зависимости от национальности, структуры волос, наследственных и различных индивидуальных особенностей. Важную роль в росте бороды имеет уровень тестостерона, который преобразуется в более активную форму — дигидротестостерон и связывается с определенными рецепторами на андрогензависимых участках кожи.

«В нашем случае — это борода, бакенбарды и усы. Как раз количество и месторасположение этих самых рецепторов и определяется генетически. Воздействие данного фактора нельзя устранить без медицинского вмешательства», — резюмирует эксперт.

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Как повлиять на рост волос

Алина Алмасханова дает несколько советов, которые помогут отрастить бороду. Врач рекомендует правильно питаться и включить в свой рацион еду с витаминами и минералами, такими как A, B3, B5, B6, B12, C, D, E, железом и биотином (витамин Н). По ее словам, эти вещества полезны не только для здоровья и роста волос на лице, но и для состояния кожи.

Важно соблюдать режим сна и бодрствования: «Во время сна организм естественным образом восстанавливается от дневного напряжения, восстанавливает и обновляет клетки организма, что также будет способствовать лучшему росту волос».

Алина Алмасханова объясняет, что нужно регулярно заниматься спортом, ведь уровень тестостерона, влияющего на рост волос, повышается после умеренных тренировок.

«Активный образ жизни, а также отказ от вредных привычек ускоряют обменные процессы, улучшая циркуляцию крови и поступление питательных веществ к различным клеткам нашего организма», — рассказывает врач.

Врач-эндокринолог советует поддерживать нормальную массу, так как жировая ткань обладает гормонпродуцирующей функцией, повышая уровень эстрогенов, а также способствует превращению тестостерона в эстрадиол. Кроме этого, важно исключить стресс из своей жизни, ведь он замедляет рост волос на лице и делает их слабыми и ломкими.

«Если ничего из вышеперечисленного не помогает, обратитесь за консультацией к эндокринологу или трихологу. Специалисты помогут определить основную причину неравномерного или же замедленного роста волос и найти оптимальный путь решения проблемы», — подытоживает Алмасханова.

Косметика и народные средства

Косметика может помочь отрастить бороду, считает косметолог-дерматолог Vichy Алтана Базылева. По ее словам, действие косметических и аптечных средств, направленных на рост волос, основано на улучшении кровообращения и питания волосяных луковиц. По этому принципу работают и народные методы, такие как нанесение на кожу настойки красного перца.

«Дерматологи скептически относятся к народным средствам — они могут вызывать сильное раздражение, вплоть до ожога кожи. Более рационально использование готовых косметических продуктов с компонентами, усиливающими микроциркуляцию в составе (гинкго билоба, никотиновая кислота, кофеин, аденозин)», — объясняет Базылева.

При этом врач отмечает, что эти продукты помогут лишь в том случае, если рост был снижен из-за недостаточного кровоснабжения волосяных фолликулов.

«Это, кстати, относится и к косметологическим процедурам, таким как Prp-терапия и мезотерапия — они могут ускорить восстановление роста волос при некоторых видах выпадения. Однако волосы не начнут расти в тех местах, где их не было», — предупреждает косметолог Алтана Базылева.

Дерматолог также советует обратить внимание на косметические продукты, содержащие в составе такие компоненты, как миноксидил, который применяется только по назначению врача, и аминексил. По ее словам, эти ингредиенты действительно стимулируют рост новых волос, однако первые результаты можно увидеть только через несколько месяцев после начала использования средства.

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Как ухаживать за бородой дома

Анна Лысова, руководитель направления обучения Green Mama, говорит, что за бородой нужен комплексный уход. Эксперт советует обратить внимание на первый этап — очищение. Она говорит, что волосы очень быстро впитывают запахи и теряют свежесть из-за постоянного контакта с руками, а также попадания мелких фрагментов пищи.

«Используйте гели, шампуни или мыло — 1-2 раза в неделю. Но не забывайте ежедневно очищать бороду чистой водой», — рассказывает Лысова.

Второй этап — сушка. Эксперт советует сушить бороду не так активно, как волосы на голове: «Для этого хорошо подойдет полотенце с активной впитывающей способностью (вафельное, махровое, хлопковое). Промакивайте бороду мягкими движениями сверху вниз, а усы — по направлению роста волос».

После очищения и сушки важно правильно расчесать бороду. Лысова объясняет: чтобы борода росла в правильном направлении, а не топорщилась в разные стороны, ее необходимо ежедневно расчесывать. Для этих целей лучше использовать специальный деревянный гребень.

«Также применяйте различные масла, бальзамы, воски для формования бороды. Масла и воски отлично питают, препятствуют испарению влаги из кутикулы волоса, а также придают бороде блеск», — рекомендует эксперт.

Брить или не брить?

Врач Алтана Базылева развенчивает один из главных мифов о росте волос на лице. Она говорит, что частое бритье не влияет на рост и толщину волос.

«Эта теория довольно распространена, возможно, потому что частое бритье является регулярной механической эксфолиацией кожи, во время которой происходит отшелушивание ороговевших частиц эпидермиса, что может улучшать микроциркуляцию. Однако ежедневное бритье вызывает микротравмы и истончение гидролипидного барьера кожи, поэтому точно не следует бриться как можно чаще, только чтобы ускорить обновление кожи», — считает Базылева.

Для этой цели, по мнению врача, можно использовать специальные пилинги, которые деликатно отшелушивают роговые клетки кожи и предупреждают врастание волос.