Ожоги, пигментация, морщины: что грозит тем, кто не использует солнцезащитное средство зимой

Зимой влияние ультрафиолета на кожу намного ниже, чем весной или летом. И все же эксперты советуют пользоваться солнцезащитным кремом и в морозное время года. «Газета.Ru» рассказывает, почему это так важно.

Зачем нужно защищать кожу от солнца

Надежда Макагонова, эксперт бренда Skin Helpers, рассказывает, что ультрафиолетовое излучение — основная причина преждевременного старения кожи, появления ранних морщин и пигментных пятен. Макагонова напоминает, что существует три вида ультрафиолетовых лучей: UVA, UVB и UVC.

Эксперт отмечает, что лучи спектра C — самые сильные, но угрозы для человека не представляют, так как не достигают поверхности Земли из-за озонового слоя. Самыми опасными, по ее мнению, считаются именно лучи UVA и UVB.

«Их влияние на кожу не зависит от времени года, они активны как в солнечную, так и в пасмурную погоду и проникают глубоко в кожу, повреждая структуру клеток, а также оставляя ожоги», — рассказывает Надежда Макагонова.

Эксперт отмечает, что из-за холода и короткого светового дня может сложиться ощущение, что коже не требуется защита от УФ-лучей, однако по ее словам это не так.

«Солнце остается активным, поэтому SPF-кремом нужно пользоваться круглый год. Риск получить солнечный ожог в холодное время года, конечно же, намного ниже, но важно не только не обгореть, но и сохранить здоровье. К тому же снег и лед отлично отражают УФ-лучи, тем самым увеличивая дозу получаемого излучения», — резюмирует Надежда Макагонова.

close 100% 1. Солнцезащитный увлажняющий крем для лица и кожи вокруг глаз SPF 50+/PPD 35 и SPF 30, La Roche-Posay Anthelios

2. Солнцезащитный крем SPF 30, Skin Helpers

3. Солнцезащитный крем SPF30 с антиоксидантами Dont touch my face от блогера Адэль, Organic Kitchen

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6. Крем SPF 30 для лица с алоэ вера, календулой и лемонграссом, Ecomake Пресс-службы брендов

Как выбрать солнцезащитный крем на зиму

Александра Ракша, эндокринолог, наставник проекта по восстановлению и сохранению здоровья Health Buddy, рассказывает, что защитное средство с SPF нужно выбирать исходя из типа кожи: «Для жирной и комбинированной подойдут продукты с легкой текстурой, это может быть молочко или эмульсия. Если кожа склонна к сухости, лучше выбирать солнцезащитный крем».

При этом врач объясняет, что только декоративных средств с SPF защитой будет недостаточно.

«Пудра, кушон, тональный крем с SPF — этого мало. В противном случае, придется нанести довольно большое количество средства для нужной концентрации защитных компонентов на коже», — рассказывает Ракша.

Врач говорит, что при выборе средства с SPF стоит обратить внимание на индекс ультрафиолета в определённое время суток и сезон: его можно проверить на различных онлайн-сервисах. По словам Ракши, при уровне УФ-излучения от двух до четырех необходима защита при длительном нахождении на солнце — SPF 15 и 20 для очень светлой кожи.

«Если показатель выше четырех, используйте средства с SPF не менее 25-30, если уровень выше шести — наносите солнцезащитные средства с SPF 40-50. Индекс ультрафиолета 11 и выше говорит о том, что нахождение на солнце крайне опасно», — предупредила специалист.

Анастасия Федосова, основатель бренда Ecomake, обращает внимание на то, что для чувствительной кожи с покраснениями и воспалениями важно использовать SPF не меньше 30, чтобы защитить кожу от воздействия солнца, холода и ветра.

«Достаточно нанести крем один раз — и можно сверху дополнительно использовать минеральную пудру для защиты от солнца, чтобы избежать блеска кожи», — объяснила она.

close 100% 1. Крем для лица антивозрастной, защитный, против синего излучения с Бакучиолом SPF 25, AVERAC Focus

2. Солнцезащитный водостойкий крем для лица и тела SPF50+, Cafe mimi

3. Фиксирующая пудра 5-в-1 c SPF, Cartice

4. Увлажняющий праймер с SPF, Cartice

5. Солнцезащитный крем для лица Shiso c SPF, Thann Пресс-службы брендов

Сколько можно находится на улице без SPF

Александра Ракша еще раз напоминает об индексе ультрафиолета.

«Если индекс ультрафиолета ниже двух, то можно обойтись без защитных средств, даже если вы находитесь на улице долгое время. Если показатель выше двух и вы собираетесь быть на солнце больше получаса, то без солнцезащитного крема уже не обойтись», — поясняет врач.

При этом Ракша напоминает, что, находясь на улице, необходимо обновлять солнцезащитные средства. По ее мнению, это нужно делать каждые два часа.

Как использовать SPF

Надежда Макагонова рассказывает о том, какие существуют солнцезащитные средства.

«Их делят на две группы: физические и химические. Вещества из группы физических (минеральных) фильтров отражают солнечный свет, не пропуская его в кожу. Средства начинают действовать сразу после нанесения. Однако их минус в том, что часто они оставляют белые следы на коже, делая использование продукта довольно дискомфортным», — объясняет эксперт.

Макагонова отмечает, что средства с химическими фильтрами проникают в слои эпидермиса и поглощают, нейтрализуют ультрафиолетовые лучи. По словам эксперта, они легко распределяются на коже и впитываются, не оставляя белых пятен.

«При этом некоторые кремы могут вызывать раздражение и аллергические реакции. Наиболее выигрышным вариантом является сочетание в средстве двух типов фильтров», — рассказывает Надежда Макагонова.

close 100% 1. BB-крем увлажняющий SPG 15, Aravia Professional

2. Крем для лица Magic all in one face cream, Essence

3. Многофункциональный праймер SPF 15, Essence

4. Солнцезащитный крем для осветления тона кожи, dAlba

5. Ультралегкий крем для лица SPF 50, dAlba

6. Солнцезащитный крем для лица SPF 30, Anna Sharova Пресс-службы брендов

Эксперт отмечает, что наносить солнцезащитный крем зимой рекомендуется после использования увлажняющего или питательного крема.

«Нужно наносить средство на все открытые зоны тела. Эта процедура обезопасит вашу кожу, сохранит ее здоровой и красивой на долгое время», — резюмирует Макагонова.

В свою очередь Анна Шарова, химик-технолог и основатель бренда Anna Sharova, рассказывает, что важно смывать SPF-защиту после возвращения домой с улицы.

«В первую очередь это нужно для предотвращения ухудшения состояния кожи. Иначе могут появиться высыпания, а также закупоривание пор. Желательно смывать SPF гидрофильным маслом», — поделилась химик-технолог.