Бросил в детстве, а теперь объявился: помогать ли «блудному» отцу

Как поступить, если бросивший в детстве отец теперь просит о помощи? С одной стороны, взрослый ребенок может не иметь эмоциональной привязанности к своему безответственному родителю, с другой – терзается мыслями, что отталкивать от себя отца, который подарил ему жизнь, плохо. О том, как принять правильное для себя решение, «Газете.Ru» рассказали психологи. А юрист объяснил, может ли родитель в случае отказа претендовать на помощь по закону.

«Милосердие или справедливость?»

Наталья Лукьянова, практикующий психолог:

— С позиции внутреннего выбора человеку важно определиться со своими приоритетами и ценностями, на основании которых можно принимать решение о помощи родителям во взрослом возрасте. В большинстве традиционных культур родители живут вместе с детьми или родственниками до конца жизни. Это обусловливается как раз ценностями культуры.

Если для вас помогать неприемлемо, подумайте, стоит ли помогать в благодарность за то, что родители дают жизнь. Жизнь – это бесценный дар.

Но, конечно же, можно и не помогать, если это не подходит лично для вас.

Безусловно, несправедливо, когда родители бросают своих детей, бьют, издеваются над ними. В таком случае сложно представить, что у ребенка во взрослом возрасте возникнет желание помогать. Здесь уместно задать философский вопрос: «Что ты выбираешь – милосердие или справедливость?»

Но если помогать для вас приемлемо и в такой ситуации, то делайте это спокойно и проявляйте милосердие.

«Важно опираться не на общественное мнение, а на свои ощущения»

Елена Гончарова, семейный психолог, член Российского Психологического Общества:



— Вопрос о том, как поступить взрослому человеку в подобной ситуации, не имеет универсального ответа. Важнее, с какой «мифологией» о своем отце и его отношении жил ребенок, какие чувства к родителю сохранились, были ли до этого момента попытки как-то выстроить детско-родительские отношения, нет ли лишения родительских прав, есть у самого ребенка желание общаться?

При этом важно опираться не на общественное мнение или мораль, а на собственные ощущения. Нередко выросшие дети сами ищут общения с биологическим отцом, и тогда им комфортно отозваться на просьбу о помощи.

Однако, если нет желания общаться, больно или даже обидно, выросший ребенок должен прислушаться к себе и поступить так, чтобы не раниться о контакт с отцом.

Если принято решение помочь отцу, важно ориентироваться на себя и собственные ресурсы. Эта помощь не может быть оказана из дефицита, когда, например, денег хватает только на собственных детей или время ограничено внутрисемейными и рабочими задачами. Также нужно обсудить частоту и объем помощи: она будет разовая или системная? При этом нужно помнить, что в любой момент человек имеет право сказать: «Стоп. Я больше помогать не намерен».

Если принято решение отказать в помощи, не нужно оправдываться, достаточно сказать: «Я не могу сделать для тебя то, о чем ты просишь».

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«Возможно, есть смысл прояснить, почему отец не помогал в детстве»

Анна Ассовская, психолог детской клиники:



— Главное, что нужно учесть – такое решение должен принять именно взрослый человек, а не тот ребенок внутри него, который чувствует себя брошенным.

Иногда информация о том, что отец бросил ребенка, бывает неверной. Ребенок не знает всех настоящих нюансов расставания родителей и владеет только той информацией, которую дают окружающие его взрослые. Поэтому, если отец все-таки появляется в жизни взрослого ребенка, то, возможно, имеет смысл встретиться и прояснить, почему вообще так получилось, что общения не было.

Вполне вероятно, в результате такой беседы произойдет восстановление отношений между ребенком и родителем. Это, конечно, прекрасно, так как можно будет наверстать упущенные ранее возможности, заново обрести отца и, если есть уже дети, то для них – дедушку.

Но бывает, что внезапно появившийся родитель преследует корыстные цели. И даже в этом случае человек все равно должен сам решить – хочет он помогать отцу или нет (не факт, что он не захочет помогать).

Если человек чувствует, что ему мешает принимать решение обида, боль, разочарование, то будет полезен психолог.

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«Родители дарят чудо жизни, но это не обязывает помогать материально»

Петр Галигабаров, психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Санкт-Петербурга:



— Если ко мне обратится клиент с подобным вопросом, то я заподозрю у него в наличии внешний (экстернальный) локус контроля: в процессе взросления он, видимо, сформировал убеждения, что в его судьбе все решают другие и жизнь его в чужой власти. Возможно, он не привык принимать решения самостоятельно и перекладывает ответственность за происходящее на окружающих.

Как специалист я предложу высказать эмоции, которые наполняют клиента, пришедшего с подобным вопросом.

Что он чувствует? Стыд и страх порицания перед окружающими или отцом? Либо он злится? Или ему грустно? Каждая человеческая эмоция говорит о покушении на наши личные психологические границы, и разбирая ощущения, можно понять скрытые причины поведения человека. Через эмоции мы придем к его мыслям по данному вопросу.

Также я предложу сделать квадрат Декарта и ответить на четыре вопроса, чтобы обрести рациональный взгляд на проблему:

• что он получит, если поможет отцу;

• что он получит, если не поможет отцу;

• что он потеряет, если поможет отцу;

• что он потеряет, если не поможет отцу.

Принимать решение за клиента я не стану, предложив ему начать работу над выработкой навыка брать на себя ответственность за собственную жизнь.

Да, не всегда родители являются мамами и папами, проявляющими заботу о потомстве. Но они дарят нам чудо жизни, и одно это требует благодарности. Но не обязывает помогать материально бросившему тебя человеку — это вопрос к твоей совести и твоим свойствам личности.

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«Если решили помогать, то у отца должны быть обязанности перед семьей

Татьяна Поскакалова, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ:



— В принятии решения помогать или не помогать необходимо ориентироваться исключительно на собственные чувства, на личную эмоциональную выгоду.

Если имеется внутренняя потребность попробовать заново выстроить отношения, дополучить те внимание и заботу, что были недоступны в детстве, то имеет смысл откликнуться на просьбу о помощи. Однако условия общения и помощи должны определяться самим сыном или дочерью, а не отцом.

Если у вас есть дети, то ваш отец может получить шанс проявить себя в роли любящего деда и тем самым доказать собственную готовность участвовать в вашей жизни. Для укрепления отношений и проверки их искренности очень важно включить вашего отца в круг обязанностей. Например, выгулять собаку в ваше отсутствие, отнести или забрать вещи из химчистки.

Возобновляя отношения, всегда стоит быть внимательным к встречным шагам вашего отца и воспринимать их критически, не поддаваться на манипуляции.

В сложившейся ситуации необходимо учитывать и то, как эти встречи влияют на других членов вашей семьи. Не стоит рисковать крепкими сложившимися связями ради новых и, возможно, бесперспективных.

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Может ли отец по закону потребовать от взрослого сына или дочери помощи

Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners:



— Ч. 1 ст. 87 СК РФ закреплена обязанность трудоспособных совершеннолетних детей содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботится о них. Эта обязанность может исполняться детьми как добровольно, так и принудительно путем взыскания в пользу родителей алиментов.

В то же время, ч. 5 ст. 87 СК РФ предусматривается возможность освобождения детей от обязанности содержать нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей в случае, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения своих обязанностей. К родительским обязанностям относятся, например, воспитание, содержание детей и другие.

Таким образом, родителям, не участвовавшим в содержании ребенка, скорее всего будет отказано в требовании о взыскании материальной поддержки с повзрослевших детей. Однако освобождение детей от обязанности по содержанию недобросовестных родителей является правом, но не обязанностью суда.

Этот вопрос будет решаться отдельно в каждом конкретном деле с учетом представленных доказательств. В судебной практике встречаются случаи, когда суд отказывает родителям во взыскании алиментов с детей, обосновывая это, например, уклонением от выполнения обязанности родителей, злоупотреблением спиртными напитками, неуплатой алиментов на содержание ребенка.

Законом также предусмотрено одно абсолютное основание для освобождения детей от обязанности содержать родителей — лишение родителей родительских прав. При наличии такого обстоятельства суд в любом случае откажет родителям в праве на алименты с их совершеннолетних детей.

При этом, если возникает спорная ситуация, каждая из сторон должна доказать свою позицию.

Например, если отец не платил алименты на содержание ребенка, а теперь обратился к нему за содержанием, сам ребенок или его родственники должны доказать, что он их действительно не платил.

Это можно подтвердить постановлениями судебных приставов-исполнителей (о возбуждении исполнительного производства, о расчете задолженности по алиментам). Как неуплату алиментов, так и невыполнение других родительских обязанностей можно достоверно подтвердить постановлениями о привлечении родителя к административной ответственности по соответствующим категориям дел. В процессе доказывания возможно и использование свидетельских показаний (например, со стороны родственников или соседей).

Сам родитель также может пытаться подтвердить свое участие в воспитании и содержании ребенка различными документами (выписками из банка о перечислении средства в пользу ребенка, документами, подтверждающие посещение родителем вместе с ребенком образовательных и медицинских организаций, совершение иных действий в интересах ребенка) и свидетельскими показаниями иных лиц.

Подобный вопрос всегда неоднозначен, решение будет принимать суд на основании аргументов одной и второй стороны, поэтому здесь не может быть универсальных схем и рекомендаций.