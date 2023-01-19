«Ты оставил меня с долгами»: о чем поют Шакира и другие певицы, обиженные на бывших

В начале января сразу две певицы выпустили песни о своих экс-возлюбленных. Майли Сайрус разместила на музыкальных площадках композицию об отношениях с Лиамом Хемсвортом в день его рождения, а Шакира сделала полноценный «дисс», где высмеяла молодую возлюбленную Жерара Пике, с которой футболист изменял ей. «Газета.Ru» рассказывает, кто еще из известных женщин отвечал бывшим в песнях.

Майли Сайрус

close 100% Global Look Press/ кадр из клипа Майли Сайрус «Flowers»

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт познакомились в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня». Они начали встречаться, а в 2012 году обручились. В 2013 году звезды расстались и разорвали помолвку, однако в 2016 году вновь сошлись. В 2018 году Хемсворт и Сайрус поженились, а в 2020 году развелись.

В январе певица Майли Сайрус выпустила песню «Flowers», а также клип на эту композицию. Это первый сингл с ее предстоящего альбома Endless Summer Vacation, премьера которого состоится 10 марта.

Песня «Flowers» вышла 13 января в день рождения актера Лиама Хемсворта. Поклонники певицы считают, что знаменитость посвятила новый сингл отношениям с экс-супругом.

Ранее певица сообщила в социальных сетях, что технически премьера сингла состоится 12 января в США. При этом в Австралии, родине Лиама Хемсворта, на этот момент наступит уже 13 января. Поклонники Сайрус считают, что артистка сделала это намеренно, чтобы обратить внимание экс-возлюбленного на свое творчество. Об этом сообщает People.

Фанаты Сайрус изучили текст песни. Они заметили, что в композиции «Flowers» есть строчка про дом, который сгорел: «Мы были правы, пока не ошиблись / Построили дом и смотрели, как он горит».

У Майли Сайрус и Лиама Хесворта имелся особняк в Малибу: в 2018 он пострадал во время пожара.

«Моего дома больше нет. Но воспоминания о нем, разделенные с семьей и друзьями, сильны», — вспоминают слова Сайрус из соцсети Twitter журналисты People.

Также поклонники Майли Сайрус обратили внимание на клип, где певица появилась в черном костюме. Многие фанаты отметили, что ее наряд напомнил костюм Лиама Хемсворта, который он надел на премьеру фильма «Мстители: Финал» в 2019 году.

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В 2010 году Шакира начала встречаться с футболистом Жераром Пике. Через год они официально подтвердили свои отношения. В 2012 году у пары родился сын Милан. В 2015 году Шакира стала мамой во второй раз и родила мальчика Сашу. При этом певица и футболист не регистрировали свои отношения, а жили в фактическом браке.

Летом 2022 года звезды расстались. Причиной разрыва стали измены со стороны Жерара Пике. Об этом сообщило испанское издание El Periodico. Несколько раз футболиста заметили в ночных клубах в компании девушек.

Позднее испанский журналист и папарацци Жорди Мартин рассказал, что располагает доказательствами измен Жерара Пике. Он заявил о том, что новой возлюбленной футболиста является 23-летняя студентка Клара Чиа Марти. Об этом сообщает Marca.

«На этой неделе выйдет несколько материалов, которые не выставят Жерара в хорошем свете. Я расскажу о двух изменах. Один случай из 2016 года, а также — с Кларой Чиа Марти. Его обманы отвратительны», — цитирует издание Marca журналиста.

В ноябре 2022 году СМИ писали о том, что Шакире удалось сохранить опеку над двумя детьми. Певица и ее экс-возлюбленный подписали соглашение, согласно которому 9-летний Милан и 7-летний Саша останутся с матерью и в начале 2023 года отправятся вместе с ней в Майами. При этом их отец, Жерар Пике, имеет право навещать детей в любое время.

В начале 2023 года Шакира выпустила песню «Bzrp Music Sessions, Vol. 53». В одном из куплетов артистка высказалась о новом романе отца своих детей. Знаменитость заявила, что не против его отношений: «Меня фотографируют, и я чувствую себя заложницей, но все в порядке / Завтра я освобожу тебя окончательно / И если захочешь взять ее, то пусть тоже приходит».

Также в композиции Шакира заявила, что из-за Жерара Пике начались ее проблемы с налогами. Ранее испанские власти обвинили артистку в уклонении от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 год.

«Ты оставил меня как соседку рядом со свекровью / С журналистами у дверей и с долгами в налоговой / Ты думал, что ранил меня, но лишь сделал более стойкой / Сейчас женщины уже не плачут — женщины выставляют счета», — спела Шакира.

«Дисс» певицы поддержали некоторые знаменитости. Так, жена Лионеля Месси, Антонелла Рокуццо, оставила эмодзи в виде огня под анонсом на песню «Bzrp Music Sessions, Vol. 53». А партнер Месси по сборной Аргентины, Николас Тальяфико, написал в соцсетях, что «Шакира — психолог в мире музыки».

Тейлор Свифт

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В 2012 году Тейлор Свифт выпустила альбом Red. В 2021 году артистка переиздала альбом, куда вошла расширенная версия песни «All Too Well».

Поклонники певицы обратили внимание на эту композицию и решили, что она рассказывает об отношениях Тейлор Свифт с актером Джейком Джилленхолом. Звезды встречались на протяжении трех месяцев в 2011 году.

В песне говорится о трехмесячном романе девушки со взрослым мужчиной, который в конечном итоге разбивает ей сердце.

«И я никогда не умела хорошо шутить, но изюминка в том, / Что я стану старше, а твои любовницы останутся моими ровесницами / Но я в новом аду каждый раз, когда ты обманываешь меня», — поет Тейлор Свифт.

На момент романа с актером певице был 21 год, в то время как Джейку было уже 30 лет. В тексте композиции Свифт рассказывает о том, что парень расстался с ней из-за разницы в возрасте: «Ты сказал, что если бы мы были ближе по возрасту, может быть, все было бы хорошо / И это заставило меня захотеть умереть».

После релиза расширенной песни «All Too Well» поклонники Свифт стали «отменять» в социальных сетях Джейка Джилленхола.

«Добрый вечер всем, кроме Джейка Джилленхола #AllTooWell», — написал один из пользователей Twitter.

Такая активность поклонников Майли Сайрус заставила актера закрыть комментарии под фотографиями в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает BuzzFeed.

В феврале 2022 года в интервью Esquire Джейк Джилленхол сообщил, что не слушал альбом Тейлор Свифт. Он также заявил, что не верит в то, что одна из песен посвящена ему.

«Это не имеет ко мне никакого отношения. Речь идет о ее отношениях с поклонниками. Она так самовыражается», — объяснил актер.

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Рита Дакота и Влад Соколовский познакомились на проекте «Фабрика звезд-7» в 2007 году. Сперва они просто дружили, а спустя восемь лет начали встречаться. В 2015 году знаменитости поженились, а в 2017 году у них родилась дочь Мия.

В 2018 году Рита Дакота сообщила, что разводится с Владом Соколовским. Причиной расставания стали многочисленные измены мужа.

«Все, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью — оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни», — сообщила Рита Дакота в Instagram.

При этом певица отметила, что сохранит хорошие отношения с Владом Соколовским.

«Однако он отец моего ребенка и мне придется искать в себе силы и мудрость, чтобы у Мии был папа. Когда-нибудь эта боль утихнет, и я постараюсь простить его и снова с ним заговорить», — отметила артистка.

В 2019 году Рита Дакота выпустила песню «Новые линии», которую посвятила бывшему мужу. На композицию был также снят видеоклип. Сюжет ролика строился вокруг того, что Дакота сидела в пустом кинотеатре и наблюдала совместные фото и видео с Соколовским.

«Это все, что я хотела сказать, перелистывая огромную главу своей жизни, в которой больше нет ни ненависти, ни обиды, ни страха. На этом месте останется лишь прощение, благодарность и огромная безусловная любовь… Я любила своего мужа, люблю сейчас и буду любить всегда, любить и благодарить, даже за самые страшные минуты, проведенные наедине с собой в углу ванной на полу. Это самый ценный урок в моей жизни — научиться любить и отпускать, желая только добра. Кажется, во мне никогда в жизни не было столько любви, сколько сейчас», — сообщила Дакота в соцсетях.

С 2020 года певица встречается с видеографом Федором Белогаем. В свою очередь Влад Соколовский находится в отношениях с Ангелиной Сурковой. В 2022 году у пары родился сын Дэвид.

Ольга Бузова

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Певица Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Одной из причин развода стали измены Дмитрия Тарасова.

«И когда все вокруг говорили: «У него есть другая», я так же, как и ты, отвечала: «Нет! У него не может быть другой женщины. Да, у меня есть недостатки, но мы так любим друг друга, что всю жизнь будем вместе и умрем в один день». А потом узнала, что у него год была другая женщина»,

— рассказывала Бузова в шоу «Бабий бунт».

После расставания со спортсменом Бузова начала сольную карьеру. В 2017 году она выпустила песню «Wi-Fi», в которой намекнула на своего бывшего мужа и их причину разрыва.

«Песня о том, что некоторые мужчины сегодня ведут себя именно как Wi-Fi, распыляясь и раздавая себя и свои эмоции всем подряд», — прокомментировала Ольга Бузова выход новой песни в Instagram.

С 2019 по 2021 год Ольга Бузова состояла в отношениях с Давидом Манукяном. После расставания с ним певица также выпустила песню. Она посвятила блогеру композицию «Грустный трек».

«Я записала на прошлой неделе. Все, что чувствую, будет в этой песне», — прокомментировала артистка в соцсетях выход композиции.