«Бухнешь — и хорошо тебе»: почему знаменитые женщины злоупотребляют алкоголем

В конце 2022 года актриса Дрю Бэрримор рассказала о своей алкогольной зависимости из-за разрыва с бывшим мужем Уиллом Копельманом. Звезде удалось избавиться от вредной привычки только благодаря психотерапии. «Газета.Ru» вспоминает, какие еще знаменитые женщины начали употреблять алкоголь из-за прекращения отношений с возлюбленными или их плохого влияния во время романа.

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С 2011 по 2016 год Дрю Бэрримор была замужем за арт-консультантом Уиллом Копельманом. В браке у них родились двое дочерей: Олив и Фрэнки. В 2016 году Бэрримор и Копельман развелись, сославшись на непримиримые разногласия. Об этом пишет Yahoo!

«Развод может заставить человека чувствовать себя неудачником, но в конце концов вы начинаете находить благодать в мысли, что жизнь продолжается», — говорится в официальном заявлении пары.

В 2022 году актриса рассказала журналу People о том, что столкнулась с алкогольной зависимостью после разрыва с Копельманом.

«Бывают моменты, когда вы смотрите на кого-то, кого считаете сильным человеком, а потом видите его в подавленном состоянии. Я была таким человеком. Я сломалась. Я просто пыталась заглушить боль и почувствовать себя лучше. Алкоголь помогал мне в этом», — заявила Дрю.

По словам актрисы, она обратилась за помощью к терапевту и прошла лечение, которое помогло ей избавиться от алкогольной зависимости.

Лера Кудрявцева

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Телеведущая Лера Кудрявцева была замужем три раза. В 1990 году она связала свою жизнь с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. В этом же году у супругов родился сын Жан. Однако в 1992 году Кудрявцева и Ленюк развелись.

Причина разрыва — измены со стороны музыканта. Об этом телеведущая рассказывала в 2020 году в интервью Ксении Собчак. Кудрявцева вспомнила, как однажды к ней пришла любовница мужа. На тот момент знаменитость находилась на шестом месяце беременности.

«Муж уверял меня в том, что эта девушка сумасшедшая, потом оказалось, конечно, что она не сумасшедшая, а у него просто был роман во время моей беременности», — призналась Лера Кудрявцева.

После развода телеведущая стала злоупотреблять алкоголем. Кудрявцева признавалась в интервью сайту «Узнай все», что забывала о проблемах после выпивки.

«Я в своей жизни пила всего-то года три. После чего поняла, что надо тормозить. Я просто начала получать от этого удовольствие. Вроде как бухнешь — и хорошо тебе, и проблемы забываются. Тогда я ушла от первого мужа, на руках маленький ребенок, нет работы, жуткая депрессия. Сидишь в девятнадцать лет с ребенком дома и думаешь: все, приехали», — вспоминала Кудрявцева.

Телеведущая бросила пить после того, как у нее случилось отравление алкоголем.

«Не помню, что вечером пила, какая-то была гульба у меня дома. Утром тряслись руки, с сердцем стало плохо, так что я вызвала «скорую». Жуткое отравление алкоголем. Я очень испугалась. Мне поставили капельницу, и я решила после этого: все — хватит», — рассказала она в интервью.

В 2004 году Лера Кудрявцева вышла замуж за бизнесмена Матвея Фридриха. В 2007 году они развелись. С 2013 года телеведущая в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. В 2018 году у супругов родилась дочь Мария.

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На съемках фильма «Соперницы» в 1984 году Лариса Гузеева познакомилась со своим первым мужем Ильей Древновым. Они поженились, а вскоре актриса обнаружила, что ее супруг страдает наркотической зависимостью. В это же время Гузеева начала «назло мужу» употреблять алкоголь.

«Я запила назло ему. От бессилия сама стала каждый день выпивать понемногу», — цитирует актрису сайт Argumenti.ru.

В 1991 году Лариса Гузеева рассталась с мужем. Вскоре Илья Древнов скончался после передозировки наркотиками.

Актриса продолжала пить, даже уйдя от супруга. По словам Гузеевой, она избавилась от вредной привычки только после того, как ее чуть не убили на улице бандиты. Знаменитость рассказывала, как поздним вечером направлялась в магазин за выпивкой и столкнулась с преступниками.

«Помню, поздним вечером, пошатываясь, шла по улице. И вдруг увидела, что за мной идут два парня. А в голове: «Ну вот, дорогая, ты и приплыла! Убьют — и пикнуть не успеешь! И все из-за проклятого алкоголя. Поперлась, дура, за бутылкой». Не убили чудом! Смогла бандитов убедить меня не трогать. Сказала, что актриса, в фильмах снимаюсь. Но после этого случая я завязала со спиртным», — цитируют актрису kp.ru.

В 1991 году Лариса Гузеева познакомилась со вторым мужем — режиссером Кахой Толорадовым. В 1992 году у супругов родился сын Георгий.

С 1999 года артистка замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. В 2000 году у них родилась дочь Ольга.

close 100% Global Look Press, кадр из телепередачи «Ты не поверишь»/НТВ

Телеведущая Дана Борисова познакомилась с бизнесменом Максимом Аксеновым в 2005 году. Они стали встречаться, а в 2007 году родилась их общая дочь Полина. Однако вскоре Аксенов и Борисова расстались.

После разрыва телеведущая пристрастилась к выпивке. Об этом она рассказывала в 2011 году в интервью журналу «ОК». Слова телеведущей приводит портал Woman.ru.

«Мне стало все равно, как я выгляжу. Я стала больше посещать светские мероприятия и незаметно втянулась. Выпиваешь, тебе становится веселее и немного легче. Но потом пару раз я напилась до такого состояния, что... Есть видео в интернете, где я упала, где я кого-то обнимаю и целую. Полина меня видела в нетрезвом состоянии, и это самое страшное. Я мало что помню — мама мне рассказала о том, как я себя вела... Но Полина боялась меня после этого какое-то время. Для меня это было последней каплей», — признавалась телеведущая.

Дана Борисова объясняла, что после того, как дочь увидела ее в нетрезвом состоянии, она решила прекратить пить спиртное. Знаменитость отказалась от посещения светских мероприятий. Также Дана Борисова села на диету и похудела на 14 кг.

В 2017 году мать Даны Борисовой в программе Андрея Малахова «Пусть говорят» рассказала о том, что ее дочь страдает наркотической и алкогольной зависимостью. По инициативе телеведущего знаменитость прошла лечение в одной из клиник Таиланда.

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В 2004 году певица Бритни Спирс вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. В браке у них родились двое сыновей: Шон и Джейден. В 2006 году поп-звезда подала на развод, сославшись на «неразрешимые противоречия».

После расставания с Кевином Федерлайном певица стала часто посещать вечеринки и клубы в компании Пэрис Хилтон и Линдси Лохан. Она стала злоупотреблять алкоголем, а также принимать наркотики. Об этом пишет Daily Mail.

В 2007 году Бритни Спирс попала в ДТП. Певице грозил тюремный срок за вождение автомобиля с недействительными правами в Калифорнии. Однако обвинения были сняты. В этом же году права на опеку над детьми передали экс-супругу певицы Кевину Федерлайну.

В 2008 году поп-звезду поместили в один из реабилитационных центров, а позднее права на опеку над ней передали отцу Джеймсу Спирсу.

На протяжении 14 лет певица не употребляла алкоголь. Во время тура Piece of Me в 2018 году ее команда принимала строгие меры, чтобы Спирс держалась подальше от выпивки.

«Команда Бритни установила строгие правила, запрещающие продавать алкоголь за кулисами, потому что они хотят держать его подальше от нее, а также потому, что многие из ее танцоров несовершеннолетние», — цитируют инсайдера Daily Mail.

В ноябре 2021 года Бритни Спирс освободилась из-под опеки своего отца. По этому случаю она выпила бокал шампанского. Об этом знаменитость сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Какие замечательные выходные. Я чувствовала себя на седьмом небе от счастья! На самом деле прошлой ночью я получила свой первый бокал шампанского в самом красивом ресторане, который я когда-либо видела», — поделилась с поклонниками Спирс.