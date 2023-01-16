«Я был долбаным дегенератом»: как сложилась личная жизнь известных музыкантов-металлистов

Секс, наркотики и рок-н-ролл не единственное, что всегда волновало героев нашего материала. Многие металлисты пытались наладить личную жизнь: связывали себя узами брака и занимались воспитанием детей. «Газета.Ru» рассказывает, что у них из этого вышло.

close 100% FilmStills.net/Global Look Press

В 1971 году музыкант Оззи Осборн женился первый раз. Он встретил свою супругу Тельму Райли в одном из ночных клубов Бирмингема. Позже в этом же году они поженились.

В своих мемуарах «Я – Оззи» артист вспоминал, как познакомился с женой. Он рассказал, что не был трезв во время первой встречи с Тельмой.

«Она была красивой, и я хотел с ней поговорить. А значит, сделал то, что делал всегда, чтобы подцепить телочку: я нажрался. В ту ночь случилось нечто удивительное, потому что старая тактика напиться до невменяемого состояния не подвела: я вытащил Тельму на танцпол», — писал Осборн.

От предыдущих отношений у Тельмы остался сын Эллиот. Оззи Осборн усыновил мальчика. В автобиографии музыкант признавался, что не ладил с пасынком.

«Он был неглупым ребенком, но как-то мы с ним не ладили. Сами знаете, некоторые просто не могут найти общий язык с детьми и все тут. Именно так было у меня с Эллиотом», — вспоминал Оззи Осборн.

В браке у артиста и его жены родилось двое детей: Джессика и Луи. Однако в конце 1982 года они развелись. Причиной разрыва стали измены со стороны рок-музыканта, а также его наркотическая и алкогольная зависимость. При этом Осборн отмечал в мемуарах, что ему не следовало жениться на Тельме.

«Эта женщина прошла со мной через ад. Мне не следовало на ней жениться. Она не заслужила этого: Тельма была хорошим человеком и хорошей женой. Это я был долбаным дегенератом», — признался музыкант.

В 1982 году Оззи Осборн женился во второй раз на своем менеджере Шэрон Арден. Артист так вспоминал их первое свидание:

«Все жили в одном отеле через дорогу. Я довел Шэрон до дверей номера и вроде бы даже использовал свой коронный текст для обольщения: «А можно у тебя посмотреть телек?» Самым распространенным ответом был: «Пошел ты, у меня нет телевизора!» Но в этот раз сработало», — писал Оззи Осборн.

У Оззи и Шэрон Осборн родилось трое детей: Эйми (1983 год), Келли (1984 год) и Джек (1985 год). В январе 2023 года музыкант стал дедушкой в десятый раз — его младшая дочь Келли родила первенца. Сын Оззи от второго брака Джек имеет четверых дочерей, дочь от первого брака Джессика — двух дочерей и сына, а сын от первого брака Луис — сын и дочь.

close 100% Стив Харрис с детьми/ Лорейн Джури Обложка журнала «Burn»/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лидер хеви-метал группы Iron Maiden Стив Харрис в 1977 году познакомился с первой женой, психотерапевтом Лорейн Джури. Они были вместе до 1993 года. В браке у них родилось четверо детей: Лорен, Керри, Фэй и Джордж.

В 2000-х Стив Харрис женился во второй раз на девушке Эмме. В этом союзе у музыканта родилось еще двое детей.

Стив Харрис редко рассказывает о своей личной жизни. Известно, что его дети от первого брака связаны с творчеством. Старшая дочь Лорен поет и состоит в группе Kingdom of I. Кроме этого она строит актерскую карьеру: в 2010-х Лорен посещала уроки актерского мастерства в Howard Fine Studios в Лос-Анджелесе.

Старший сын Харриса, Джордж — гитарист в группе Raven Age. В 2016 году музыкальный коллектив выступал на разогреве в мировом турне Iron Maiden.

«Группа Джорджа стала очень хорошей. Новый альбом действительно фантастический. В их музыке много мелодичности. Надеюсь, у него это от меня», — приводят слова Стива Харриса журналисты сайта BlabberMouth.

Еще одна из дочерей металлиста, Керри, работает ассистентом продюсера Iron Maiden. Младшая дочь от первого брака, Фэй — писательница.

Джеймс Хэтфилд (Metallica)

close 100% Miikka Skaffari/Getty Images

Вокалист группы Metallica познакомился со своей женой Франческой в 1992 году. В 1997 году они поженились. В браке у них родилось трое детей: Кэйли (1998 год), Кастор (2000 год) и Марселла (2002 год).

На протяжении нескольких лет Джеймс Хэтфилд боролся с алкогольной зависимостью. В 2000-м году он проходил лечение в одном из реабилитационных центров. В аудиоинтервью для NPR музыкант признавался, что в это время получил большую поддержку от жены. В 2019 году Хэтфилд вновь оказался в реабилитационном центре.

Летом 2022 года стало известно, что Джеймс Хэтфилд разводится с женой. Об этом сообщает издание TMZ. Источник, близкий к паре, сообщил журналистам о том, что музыкант подал на развод в начале 2022 года.

«После 30 лет взлетов и падений, но всегда с большой любовью, я очень опечален тем, что брак распался», — приводит слова музыканта издание TMZ.

Артист не озвучил причины разрыва. Однако журналисты TMZ отмечают, что в одном из интервью Джеймс рассказывал о проблемах в браке. По его словам, однажды Франческа пригрозила забрать детей, потому что музыкант не мог контролировать свой гнев.

Валерий Кипелов («Кипелов»)

close 100% Viktor Pogontsev/Global Look Press

Валерий Кипелов и его супруга Галина женаты с 1978 года. Они познакомились в подростковом возрасте, а их роман начался, когда музыканту было 14, а ей 12 лет.

В браке с Галиной у Валерия Кипелова родилось двое детей: Жанна (1980 год) и Александр (1989 год). Дочь и сын артиста связали свою жизнь с музыкой. Жанна стала дирижером, а Александр — виолончелистом. Валерий Кипелов дважды дедушка. У его дочери Жанны двое детей: Анастасия (2001 год) и София (2009).

В 2021 году Валерий Кипелов рассказывал в интервью kp.ru о музыкальных предпочтениях своих внучек.

«Как ни странно, может быть, это моя заслуга, но я как-то пытался формировать их вкусы. С младшей внучкой сложнее было, со старшей проще, с Настей. А вот младшая как-то увлеклась в свое время корейским k-pop. Я просто интересовался тогда: ты не хочешь Майкла Джексона послушать, там еще кого-то… Ну, есть какие-то определенные схожести. Вот у нее немножко отличаются вкусы, она не слушает Led Zeppelin, она не будет слушать Deep Purple, у нее немножко свои интересы. Она так отстранена у нас, но, думаю, временно, от совместного пения народных песен, она как бы не участвует в этом. Хотя я ее не принуждаю, но заставляю иногда это делать», — делился Кипелов.

В этом же интервью музыкант рассказывал о семейных традициях. Кипелов и его дети любят собираться вместе в новогодние праздники — посещать баню и петь песни.

«Чаще всего это бывает на Новый год, мы собираемся как-то, вот эта неделя каникул, мы идем в баню, после бани мы садимся, я беру баян, который у меня на даче, либо гитару, либо еще какой-то музыкальный инструмент. И мы начинаем петь. Причем такой небольшой у нас мини-хор получается», — объяснял артист.

Сергей «Паук» Троицкий («Коррозия металла»)

close 100% Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Основатель группы «Коррозия металла» был женат дважды. В конце 1980-х – начале 1990-х он был связан узами брака с девушкой по имени Жанна. Некоторое время она была директором концертной программы группы «Коррозия металла». В браке у супругов родилась дочь Екатерина.

В 2000-х Троицкий женился во второй раз. Его супругу звали Ирина. В браке у музыканта и его жены родилась дочь Мария.

В 2018 году в соцсетях появилась информация о том, что Сергей «Паук» отравился раствором цианистого калия. Позднее эту новость опровергла фотограф группы «Коррозия металла» Мария Рунова, добавив, что у музыканта случился сердечный приступ. Ложные сведения распространяла Ирина Троицкая.

«Она подобрала пароль к его аккаунту. У них там какие-то свои семейные разборки, он с ней развелся, она на него обижена. Попыталась пропесочить не только меня, но и его дочку Екатерину, девушку Светлану и так далее, это писал не он», — цитирует фотографа «Ридус».

В 2018 году Сергей Троицкий заявлял, что готов взять в жены Ольгу Бузову.

«Бузова боится идти в ЗАГС со мной. Но мне она нравится. Готов жениться на ней. Главное, пусть хозяйством занимается и секс втроем и вчетвером», — цитирует корреспондент News.ru слова Троицкого.