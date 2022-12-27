Отпускать ли подростка встречать Новый год в кругу друзей: отвечают психологи

«Подростка можно отпустить, но надо договориться о правилах безопасности»
Юрий Грязев, клинический психолог, психоаналитик:
Если у подростка есть желание встретить Новый год с друзьями, стоит обсудить это с ним. Лучше пойти дипломатическим путем.
В этой «домашней дипломатии» важна некоторая мягкость родителей, чтобы подросток не воспринимал наличие границ как нечто такое, что нужно срочно уничтожить. Однако здесь следует соблюсти баланс: излишняя вседозволенность, как и чрезмерная строгость, чревата последствиями в будущем. В первом случае есть риск потерять свой авторитет, во втором – доверие подростка.
Обычно желание отделяться от семьи на праздники появляется в 14-15 лет – в этом возрасте подросток социализируется и ищет свою «стаю».
Отказать ребенку можно только в том случае, если компания, в которую попал подросток, негативно сказывается на нем – например, у него резко поменялось поведение, стиль одежды, успеваемость в школе или колледже. В остальных случаях можно опустить, но договориться о четких правилах безопасности (оставаться всегда на связи, не покидать место вечеринки, быть готовыми, что родители заберут домой в определенное время и так далее).
«Оставлять подростков в Новый год без присмотра взрослых не стоит»
Анастасия Егорова, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт:
В подростковом возрасте меняются авторитеты – друзья становятся значимыми фигурами, а близкие взрослые отходят на второй план.
В 11-16 лет у детей часто бывает нестабильный эмоциональный фон, из-за чего они могут принимать спонтанные решения, однако нести за них ответственность еще не способны. Также родителям важно понимать, что компания подростков обладает высокой конформностью, то есть в ней создается среда, когда дети влияют друг на друга и совершают поступки, которые не сделали бы по одиночке.
Состояние куража в подростковой группе очень заразительно. Вспомните любую ситуацию с буллингом. Когда начинаешь спрашивать у детей «Почему ты участвовал в травле одноклассника?», большинство из них отвечают: «Все обзывались, и я вместе с ними».
Несмотря на то, что Новый год – это не только семейный праздник, но и время встречи с друзьями, оставлять подростков одних в Новый год не стоит. Ребенок может провести время с друзьями в новогодние каникулы только под присмотром взрослых людей и по договоренности между родителями подростков.
Не забываем, что в России существует законодательная мера, не позволяющая детям находиться в общественном месте в ночное время суток. А в компании подростков может возникнуть идея покинуть место вечеринки и отправиться гулять на улицу вопреки договоренностям.
При этом не стоит лишать ребенка возможности встретиться с друзьями и провести время днем.
«До вечеринки обсудите не вред алкоголя и сигарет, а как правильно отказывать и в каких случаях уходить»
Ольга Бочкова, клинический системный семейный психолог, педагог, основатель Академии безопасности Ольги Бочковой:
Отпускать или не отпускать ребенка встречать Новый год в кругу друзей, каждая семья решает индивидуально, исходя из собственных правил и ценностей.
Если у вас нет однозначного ответа на этот вопрос, прежде всего, стоит спросить себя «Чего я боюсь?» Если вы не можете ответить на этот вопрос, если у вас есть доверие с ребенком, при этом хочется отказать, то тогда ваш отказ больше обусловлен тревогой, нежели реальными причинами. В такой ситуации стоит поработать с собой, обсудить с ребенком опасения и хорошо подготовиться.
Родители стараются опираться на возрастной критерий, но возраст не всегда показатель, иногда проще отпустить 12-летнего ребенка с ночевкой на Новый год, чем 16-летнего. Отталкивайтесь от особенностей вашего ребенка и ваших отношений с ним.
Прежде чем отпустить, важно убедиться, что вы знаете: ребенка, к которому отпускаете; всех подростков, которые будут на этой вечеринке; родителей этих детей; место, где будет проходить вечеринка. Нужно убедиться, что дети никуда из этого места не уйдут и к ним никто не присоединится. Еще важный момент: ваш ребенок должен быть готов на вечеринке поддерживать контакт с вами в любой момент.
Лучше обсуждать волнующие вас темы заранее. Иначе вы прослывете занудным родителем, который пытается успеть в последний вагон закинуть как можно больше полезных знаний. Если вы будете задавать какие-то вопросы подростку перед вечеринкой, то, скорее всего, получите социально-одобряемые ответы. Дети прекрасно понимают, что хорошо, а что плохо. Все знают, что курить вредно, алкоголь опасен, а наркотики противозаконны, поэтому при попытке поговорить на эту тему вы, скорее всего, увидите закатившиеся глаза и услышите «Я все знаю!»
До вечеринки обсудите не вред алкоголя и сигарет, а влияние группы на мышление одного человека, трудность устоять перед уговорами, желание быть как все и не выделяться.
Однако постарайтесь не нападать на тех подростков в компании, которые вам не нравятся, в противном случае вы только вызовете еще больше сопротивления от вашего ребенка. Вместо этого подскажите подростку, как ему правильнее отказывать, как аккуратно связаться с вами, чтобы не выглядеть белой вороной, в каких ситуациях стоит немедленно уходить, и заверьте его, что вы приедете в любой момент и не будете ругать или наказывать его, даже если произойдет что-то страшное.
Беда часто случается тогда, когда подросток оттягивает общение с родителем из-за страха наказания.
«Если вы сами испытываете страх и будете часто звонить ребенку – лучше честно скажите ему об этом»
Светлана Лобынцева, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»:
Отпускать ребенка праздновать Новый год в кругу друзей можно, но есть условия. Например, возраст.
Психологи считают, что оптимальный возраст для этого – старше 16-17 лет, когда уже сформировалось критическое и ответственное поведение.
13-15-летние подростки еще склонны к зависимому поведению и не готовы в полной мере осознавать последствия своих действий – компромиссным может быть вариант, когда подросток идет в гости к друзьям, где обязательно будут взрослые, которым вы доверяете. Но важно понимать, что все дети разные и данные возрастные ориентиры являются приблизительными. До достижения 18 лет ответственность за действия вашего ребенка, а также за его жизнь и здоровье лежит на вас.
Если вы по-настоящему доверяете друг другу, ребенок не нарушает договоренности (звонит в оговоренные заранее сроки, отвечает сам на звонки, сообщения, приходит вовремя), вы знаете его друзей и доверяете им, ребенок рассказывает вам о том, как он проводит время, тогда отпустить можно.
Если ребенок отказывается говорить, где и с кем конкретно планирует праздновать Новый год, не хочет сообщать адрес и контакты друзей, сильно нервничает от ваших расспросов – это дает вам повод спокойно отказать.
Или если вы сами испытываете панический страх, понимаете, что не справитесь с ним и будете звонить ребенку каждые пятнадцать минут – лучше честно скажите ему об этом, иначе испортите праздник ему и себе.
Что касается возраста, то каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально: в одной семье ребенок с первого класса ходит сам в школу и дома обед сам себе разогревает, в другой – в институт мама «за ручку» ведет. Соответственно, рисков во втором случае больше, так как недостаточно сформированы социальные навыки и опыт самостоятельного поведения в различных жизненных ситуациях.
Характер ребенка тоже существенно может влиять: застенчивые, несамостоятельные, ведомые дети, подстраивающиеся под мнение окружающих, не умеющие отстаивать свою точку зрения – в данном случае в группе риска. Также родителям стоит быть внимательными, если ребенок замкнут, неохотно делится с родителями своей жизнью, не обращается за помощью, не рассказывает о своих друзьях – в этом случае сложно прогнозировать степень риска.
Убежденность родителей, что дети должны праздновать Новый год только за семейным столом (даже если ребенку 17-18 лет) только потому, что это семейная традиция – не аргумент для подростка.
Здорово, если выбор в пользу семейного праздника ребенок сделает сам, если для него это будет ценностью, если ему в кругу близких будет интереснее, чем со сверстниками. Но здесь самим взрослым нужно понимать, что такая ситуация имеет и другую сторону, когда уже взрослый ребенок боится выходить во взрослый мир.
«До достижения совершеннолетия именно родители несут ответственность за безопасность своего ребенка»
Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners:
Закон не регламентирует, можете ли вы оставлять ребенка одного или отпускать на вечеринки к друзьям и с какого возраста. Законодательного регулирования здесь нет. Но в случае, если ваш несовершеннолетний ребенок что-то натворил или с ним что-то случится – отвечать придется все равно родителям.
Например, если ребенок до 14 лет испортил или повредил чужое имущество, ответственность будет лежать на его законных представителях. Если это сделал подросток в возрасте от 14 до 18 лет, то формально он отвечает сам. Однако если он не в состоянии этого сделать (например, у него нет денег, чтобы компенсировать вред), расплачиваться все равно придется вам.
Если с несовершеннолетним ребенком что-то произойдет, то вина родителей будет устанавливаться исходя из обстоятельств. Тем не менее, до достижения совершеннолетия именно родители несут ответственность за безопасность своего ребенка. И в зависимости от ситуации, родители могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
Например, за употребление подростками до 16 лет алкоголя и наркотиков в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ родителей могут оштрафовать на 1,5-2 тыс. рублей. К уголовной ответственности родители могут быть привлечены из-за оставления в опасности (ст. 125 УК РФ) или причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).