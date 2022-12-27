Отпускать ли подростка встречать Новый год в кругу друзей: отвечают психологи

Как объясняет юрист Петр Гусятников, в соответствии с федеральным законодательством ребенок не может находиться на улице без сопровождения взрослых с 22:00 до 6:00. Многие подростки стремятся встретить Новый год не в кругу семьи, а с друзьями. Даже если дети обещают не гулять по улицам в новогоднюю ночь, многие родители сомневаются, отпускать ли подростка на вечеринку в гости к сверстникам. Своим мнением с «Газетой.Ru» поделились психологи, педагог, а юрист прокомментировал ситуацию с точки зрения закона.

«Подростка можно отпустить, но надо договориться о правилах безопасности»

Юрий Грязев, клинический психолог, психоаналитик:

Если у подростка есть желание встретить Новый год с друзьями, стоит обсудить это с ним. Лучше пойти дипломатическим путем.

В этой «домашней дипломатии» важна некоторая мягкость родителей, чтобы подросток не воспринимал наличие границ как нечто такое, что нужно срочно уничтожить. Однако здесь следует соблюсти баланс: излишняя вседозволенность, как и чрезмерная строгость, чревата последствиями в будущем. В первом случае есть риск потерять свой авторитет, во втором – доверие подростка.

Обычно желание отделяться от семьи на праздники появляется в 14-15 лет – в этом возрасте подросток социализируется и ищет свою «стаю».

Отказать ребенку можно только в том случае, если компания, в которую попал подросток, негативно сказывается на нем – например, у него резко поменялось поведение, стиль одежды, успеваемость в школе или колледже. В остальных случаях можно опустить, но договориться о четких правилах безопасности (оставаться всегда на связи, не покидать место вечеринки, быть готовыми, что родители заберут домой в определенное время и так далее).

«Оставлять подростков в Новый год без присмотра взрослых не стоит»

Анастасия Егорова, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт:

В подростковом возрасте меняются авторитеты – друзья становятся значимыми фигурами, а близкие взрослые отходят на второй план.

В 11-16 лет у детей часто бывает нестабильный эмоциональный фон, из-за чего они могут принимать спонтанные решения, однако нести за них ответственность еще не способны. Также родителям важно понимать, что компания подростков обладает высокой конформностью, то есть в ней создается среда, когда дети влияют друг на друга и совершают поступки, которые не сделали бы по одиночке.

Состояние куража в подростковой группе очень заразительно. Вспомните любую ситуацию с буллингом. Когда начинаешь спрашивать у детей «Почему ты участвовал в травле одноклассника?», большинство из них отвечают: «Все обзывались, и я вместе с ними».

Несмотря на то, что Новый год – это не только семейный праздник, но и время встречи с друзьями, оставлять подростков одних в Новый год не стоит. Ребенок может провести время с друзьями в новогодние каникулы только под присмотром взрослых людей и по договоренности между родителями подростков.

Не забываем, что в России существует законодательная мера, не позволяющая детям находиться в общественном месте в ночное время суток. А в компании подростков может возникнуть идея покинуть место вечеринки и отправиться гулять на улицу вопреки договоренностям.

При этом не стоит лишать ребенка возможности встретиться с друзьями и провести время днем.

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«До вечеринки обсудите не вред алкоголя и сигарет, а как правильно отказывать и в каких случаях уходить»

Ольга Бочкова, клинический системный семейный психолог, педагог, основатель Академии безопасности Ольги Бочковой:

Отпускать или не отпускать ребенка встречать Новый год в кругу друзей, каждая семья решает индивидуально, исходя из собственных правил и ценностей.

Если у вас нет однозначного ответа на этот вопрос, прежде всего, стоит спросить себя «Чего я боюсь?» Если вы не можете ответить на этот вопрос, если у вас есть доверие с ребенком, при этом хочется отказать, то тогда ваш отказ больше обусловлен тревогой, нежели реальными причинами. В такой ситуации стоит поработать с собой, обсудить с ребенком опасения и хорошо подготовиться.

Родители стараются опираться на возрастной критерий, но возраст не всегда показатель, иногда проще отпустить 12-летнего ребенка с ночевкой на Новый год, чем 16-летнего. Отталкивайтесь от особенностей вашего ребенка и ваших отношений с ним.

Прежде чем отпустить, важно убедиться, что вы знаете: ребенка, к которому отпускаете; всех подростков, которые будут на этой вечеринке; родителей этих детей; место, где будет проходить вечеринка. Нужно убедиться, что дети никуда из этого места не уйдут и к ним никто не присоединится. Еще важный момент: ваш ребенок должен быть готов на вечеринке поддерживать контакт с вами в любой момент.

Лучше обсуждать волнующие вас темы заранее. Иначе вы прослывете занудным родителем, который пытается успеть в последний вагон закинуть как можно больше полезных знаний. Если вы будете задавать какие-то вопросы подростку перед вечеринкой, то, скорее всего, получите социально-одобряемые ответы. Дети прекрасно понимают, что хорошо, а что плохо. Все знают, что курить вредно, алкоголь опасен, а наркотики противозаконны, поэтому при попытке поговорить на эту тему вы, скорее всего, увидите закатившиеся глаза и услышите «Я все знаю!»

До вечеринки обсудите не вред алкоголя и сигарет, а влияние группы на мышление одного человека, трудность устоять перед уговорами, желание быть как все и не выделяться.

Однако постарайтесь не нападать на тех подростков в компании, которые вам не нравятся, в противном случае вы только вызовете еще больше сопротивления от вашего ребенка. Вместо этого подскажите подростку, как ему правильнее отказывать, как аккуратно связаться с вами, чтобы не выглядеть белой вороной, в каких ситуациях стоит немедленно уходить, и заверьте его, что вы приедете в любой момент и не будете ругать или наказывать его, даже если произойдет что-то страшное.

Беда часто случается тогда, когда подросток оттягивает общение с родителем из-за страха наказания.

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«Если вы сами испытываете страх и будете часто звонить ребенку – лучше честно скажите ему об этом»

Светлана Лобынцева, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»:

Отпускать ребенка праздновать Новый год в кругу друзей можно, но есть условия. Например, возраст.

Психологи считают, что оптимальный возраст для этого – старше 16-17 лет, когда уже сформировалось критическое и ответственное поведение.

13-15-летние подростки еще склонны к зависимому поведению и не готовы в полной мере осознавать последствия своих действий – компромиссным может быть вариант, когда подросток идет в гости к друзьям, где обязательно будут взрослые, которым вы доверяете. Но важно понимать, что все дети разные и данные возрастные ориентиры являются приблизительными. До достижения 18 лет ответственность за действия вашего ребенка, а также за его жизнь и здоровье лежит на вас.

Если вы по-настоящему доверяете друг другу, ребенок не нарушает договоренности (звонит в оговоренные заранее сроки, отвечает сам на звонки, сообщения, приходит вовремя), вы знаете его друзей и доверяете им, ребенок рассказывает вам о том, как он проводит время, тогда отпустить можно.

Если ребенок отказывается говорить, где и с кем конкретно планирует праздновать Новый год, не хочет сообщать адрес и контакты друзей, сильно нервничает от ваших расспросов – это дает вам повод спокойно отказать.

Или если вы сами испытываете панический страх, понимаете, что не справитесь с ним и будете звонить ребенку каждые пятнадцать минут – лучше честно скажите ему об этом, иначе испортите праздник ему и себе.

Что касается возраста, то каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально: в одной семье ребенок с первого класса ходит сам в школу и дома обед сам себе разогревает, в другой – в институт мама «за ручку» ведет. Соответственно, рисков во втором случае больше, так как недостаточно сформированы социальные навыки и опыт самостоятельного поведения в различных жизненных ситуациях.

Характер ребенка тоже существенно может влиять: застенчивые, несамостоятельные, ведомые дети, подстраивающиеся под мнение окружающих, не умеющие отстаивать свою точку зрения – в данном случае в группе риска. Также родителям стоит быть внимательными, если ребенок замкнут, неохотно делится с родителями своей жизнью, не обращается за помощью, не рассказывает о своих друзьях – в этом случае сложно прогнозировать степень риска.

Убежденность родителей, что дети должны праздновать Новый год только за семейным столом (даже если ребенку 17-18 лет) только потому, что это семейная традиция – не аргумент для подростка.

Здорово, если выбор в пользу семейного праздника ребенок сделает сам, если для него это будет ценностью, если ему в кругу близких будет интереснее, чем со сверстниками. Но здесь самим взрослым нужно понимать, что такая ситуация имеет и другую сторону, когда уже взрослый ребенок боится выходить во взрослый мир.

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«До достижения совершеннолетия именно родители несут ответственность за безопасность своего ребенка»

Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners:

Закон не регламентирует, можете ли вы оставлять ребенка одного или отпускать на вечеринки к друзьям и с какого возраста. Законодательного регулирования здесь нет. Но в случае, если ваш несовершеннолетний ребенок что-то натворил или с ним что-то случится – отвечать придется все равно родителям.

Например, если ребенок до 14 лет испортил или повредил чужое имущество, ответственность будет лежать на его законных представителях. Если это сделал подросток в возрасте от 14 до 18 лет, то формально он отвечает сам. Однако если он не в состоянии этого сделать (например, у него нет денег, чтобы компенсировать вред), расплачиваться все равно придется вам.

Если с несовершеннолетним ребенком что-то произойдет, то вина родителей будет устанавливаться исходя из обстоятельств. Тем не менее, до достижения совершеннолетия именно родители несут ответственность за безопасность своего ребенка. И в зависимости от ситуации, родители могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Например, за употребление подростками до 16 лет алкоголя и наркотиков в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ родителей могут оштрафовать на 1,5-2 тыс. рублей. К уголовной ответственности родители могут быть привлечены из-за оставления в опасности (ст. 125 УК РФ) или причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).