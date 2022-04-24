«Если подросток живет «по-взрослому», пусть сам себе зарабатывает на презервативы»

Одни родители считают, что выдавать подросткам презервативы нужно обязательно – это их безопасность. Другие убеждены, что такая забота может легко превратиться в поощрение распущенности. Единого взгляда на тему подростковой контрацепции нет и у экспертов — своими мнениями с «Газетой.Ru» поделились четыре психолога и сексолог.

Цена на средства контрацепции – один из факторов, который не позволяет подросткам самим покупать презервативы. Сколько стоят эти изделия сейчас?

Согласно аналитическим данным, предоставленным «Газете.Ru» исследовательской DSM Group (агентство, специализирующееся на исследованиях фармацевтического рынка), средняя цена за пачку презервативов на этой неделе составляет 333 рубля. Это ниже, чем в прошлом месяце: в марте данное средство контрацепции в среднем стоило 404 рубля за упаковку.

При этом средняя стоимость изделий из низшей ценовой категории составляет 82 рубля, высшей – 793 рубля.

По сравнению с прошлым годом стоимость на презервативы выросла примерно на 15%, хотя последние два месяца наблюдается колебание цен. Как отметил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, это связано с изменением курса доллара и евро.

Стоит показать подростку, где в доме хранятся презервативы

Комментирует Юлия Токарчук, психолог-педагог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ.

— Многие родители считают, что выдавать детям презервативы, это означает разрешать секс. На самом деле, подросток должен знать, что может обратиться к вам по любым вопросам, даже если они неудобны. Вопросы безопасной сексуальной жизни можно и нужно обсуждать в рамках семьи. На практике многие несовершеннолетние стесняются покупать презервативы или имеют негативный опыт общения с сотрудниками магазинов. Поэтому, если вы покажете, где в доме хранятся презервативы, это поможет подростку избежать неловких ситуаций.

Выдавать подростку презервативы лучше всего с 14-16 лет. Это не означает, что ему пора начать сексуальную жизнь с этого момента. Но так как секс в подростковом возрасте часто бывает спонтанным и импульсивным, он будет к этому готов.

Таким образом вы продемонстрируете подростку свое доверие, признаете его взросление и ответственность.

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Говорить с детьми о контрацепции нужно, но важно понимать, что во многих семьях тема секса табуирована

Комментирует Михаил Хорс, эксперт телеканала «Мама», психолог, писатель, телеведущий и лауреат премии «Золотая Психея».

— Подросткам можно выдавать презервативы, а можно и не выдавать. Это зависит от уровня подготовки самого родителя. Тут важно понимать, что во многих семьях тема секса табуирована. Соответственно, они так же воспитывают своих детей. И если воспитание уже идет в таком ключе, а потом внезапно родитель приносит своему ребенку пачку презервативов, то это будет как минимум странно.

С детьми стоит разговаривать о сексе и рассказывать им в том числе о контрацепции. Но это может быть травматично для многих родителей, а значит, они эту травму перенесут и на ребенка тоже.

Поэтому здесь нет единого решения. Важно смотреть на личность подростка: для одних это будет своевременная и уместная информация, а для других – нет. Поэтому я против преподавания в школе таких вещей. Это исключительно родительская история.

Важно следить за поведением ребенка и доводить до него информацию постепенно и разумно.

Если подросток живет «по-взрослому», пусть сам заработает на презервативы

Комментирует Елена Гончарова, семейный психолог, член Российского Психологического Общества.

— Первое, что важно обозначить – это возрастные границы подросткового периода: 11 – 14 годами (15-17 – юношеский возраст). Это школьник 6-8 класса!

В этом возрасте у человека основной задачей является формирование Я-концепции, иными словами, поиск ответа на вопрос: «Кто Я?». С одной стороны, подросток разворачивается в сторону сверстников, но с другой – через них он ищет себя. Если этот поиск включает в себя половые отношения, то речь скорее идет об отклонении от нормы, чем о решении возрастной задачи.

Семья, в которой подросток начинает вести раннюю половую жизнь, нуждается в помощи. Такая потребность – сигнал о том, что ребенок не удовлетворяет свои эмоциональные потребности в отношениях с близкими и сверстниками.

Покупка презервативов ребенку отражает избегающее поведение родителей: вместо выяснения причин такого поведения они заботятся о подстраховке от последствий незащищенного секса. Психологически незрелые взрослые называют подобные отношения с детьми «дружбой».

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Что касается юношей и девушек 15-18 лет – здесь много нюансов. Если человек начинает жить «по-взрослому», он и на презервативы может сам заработать. А если он зависим от родителей, то стоит задать вопрос, а готов ли он ко «взрослым» отношениям.

Задача родителя формировать ответственность у ребенка, а не подыгрывать его «хотелкам». Предохранение – это тоже ответственность.

Назойливая опека со стороны родителей может унизить подростка

Комментирует Светлана Котова, практикующий подростковый психолог, семейный консультант.

— Выдавать своему подростку презервативы – идея сомнительная. Несмотря на резонные доводы о важности профилактики ранних беременностей, такой ход родителей может быть воспринят подростком неоднозначно.

Во-первых, для него это может быть проявлением назойливой опеки и «неусыпного контроля» со стороны родителей, что, как правило, ощущается как унижение.

Тогда подросток закрывается, может поступать назло, лишь бы вернуть себе ощущение независимости, «отдельности» от родителей.

Во-вторых, ответственность в сексуальных отношениях формируется точно не тем, что родитель за своего подростка «все предусмотрел».

Если сын решил, что готов к интимным контактам, он должен быть готов и к самостоятельным покупкам средств контрацепции. Новая свобода – это новая ответственность. Так устроена взрослая жизнь, это нормально.

В-третьих, подросток врученные презервативы может понять как молчаливое одобрение или даже подталкивание поскорее «к делу». Если родители делают это вульгарно, с насмешкой или вызовом, – это мешает формированию здоровой сексуальности у подростка.

Для него может быть травмирующей ситуация, когда циничный прагматизм взрослых опошляет его первые романтические чувства.

Случайная беременность подростков совсем не манит, и никаких проблем с покупкой презервативов у них обычно нет. Если родители сомневаются, волнуются о чем-то, почему прямо не спросить? Достаточно уточнить, есть ли у сына или дочери какие-то вопросы об интимной жизни, напомнить, почему и как нужно предохраняться. Главное – говорить уважительно и спокойно, слышать своего ребенка, ориентироваться на его реальный запрос, а не на свои страхи и домыслы.

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Одна из наиболее продуктивных тактик против подростковых беременностей – воздержание

Комментирует Андрей Булах, врач-сексолог, психотерапевт, преподаватель сексологии, вице-президент Профессионального объединения врачей сексологов.

— Давать деньги подростку на презервативы, пожалуй, не стоит, так как есть вероятность, что подросток потратит их на более важные для него вещи.

Кто-то из родителей показывает, где они лежат, но подросток может их не взять.

Из всех вариантов родителям действительно проще самим купить и вручить (хотя не факт, конечно, что он воспользуется ими).

Универсальной рекомендации здесь нет, так как многое зависит от уровня доверия между ребенком и родителями.

Если у вас хороший контакт с подростком и вы знаете, что у ребенка есть серьезные отношения, то предложить ему презервативы нужно.

О презервативах сейчас дети узнают довольно рано, поэтому обычно не удивляются предложению родителей.

А вообще система профилактики подростковых беременностей и инфицирования (ВИЧ, гепатиты) с помощью объяснения важности использования презервативов или даже их бесплатная раздача не дали особого эффекта ни в одной стране мира.

Одной из наиболее продуктивных оказалось тактика, ориентированная на воздержание, важность отказа от интимных отношений до вступления в осознанные отношения с возможным последующим построением семьи и рождением детей, на соблюдение личных границ и умение сказать «Нет», когда есть сомнения.