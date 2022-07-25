От болезни почек до аллергии: почему у ребенка синяки под глазами

О том, почему у ребенка появились синяки под глазами, какие анализы надо сдавать, когда изменившийся цвет под нижним веком может считаться нормой, а когда – это становится тревожным сигналом и поводом срочно получить консультацию врача, «Газете.Ru» рассказали гематолог и педиатр.

Почему у ребенка появились синяки под глазами

Гематолог, заведующая отделением педиатрии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александра Наумова, рассказала, что на медицинском языке такое явление как темная кожа под глазами называется периорбитальным цианозом. Причины появления кругов под глазами могут быть различными.

«Они могут появиться из-за проблем с сердечно-сосудистой, дыхательной системой. Либо если ребенок на момент появления так называемых синяков под глазами тяжело болеет. Например, у него тяжелая инфекция, и он переживает интоксикацию. Мы не можем сразу определить, появился ли периорбитальный цианоз только от инфекции, либо инфекция скрывает какое-то еще серьезное заболевание. Поэтому на длительность появления периорбитального цианоза мы с вами не можем ориентироваться», – рассказывает доктор.

Гематолог уточняет, что темные круги под глазами после перенесенной тяжелой инфекции можно считать нормой, а их продолжительность – индивидуальна. Например, после пневмонии у одного ребенка синяки под глазами будут видны целый месяц, а у другого они пройдут всего за неделю. И это нормально – и для одного, и для другого.

«Если же у ребенка на фоне полного здоровья появляется вялость, слабость, утомляемость, бледность кожных покровов, синяки под глазами становятся более заметными, либо появляются впервые, конечно, это повод для беспокойства и причина для обращения к педиатру. Хотелось бы напомнить родителям, что, если у ребенка инфекция, он должен обязательно наблюдаться педиатром. И врач всегда ответит на вопрос: а является ли появление синяков под глазами опасным симптомом или нет», – объясняет родителям Наумова.

Доктор подчеркивает, что, если у ребенка после травмы головы появились выраженные синяки под глазами, а родители по какой-то причине не обратились к врачу, – это повод для незамедлительного визита в медицинское учреждение.

«То есть сами по себе синяки под глазами – это не страшно. Но иногда у ребенка могут быть заболевания, из-за которых необходимо обратиться к педиатру», – отмечает доктор Наумова.

Какие анализы надо сдавать при темных кругах под глазами

Некоторые взрослые уверены, что темные круги под глазами – это в первую очередь свидетельство заболевания со стороны почек. Также популярно мнение, что у ребенка синяки под глазами могут появится от недосыпания или переутомления. Однако, по уверениям специалистов, не все так однозначно.

Многих родителей интересует, какие анализы надо сдавать при темных кругах под глазами. Педиатр и аллерголог-иммунолог Анна Сурженко замечает, что сначала необходимо получить консультацию врача, ведь опытный специалист по состоянию кожи у детей может многое рассказать об их здоровье.

«Наличие серых отеков (а не кругов) на утро под глазами – это признак хронического заболевания почек. Такой симптом говорит о том, что почки не справляются со своей функцией фильтра и жидкость скапливается под кожей. При подозрении на заболевания почек сдается биохимия: мочевина, креатинин. Делается УЗИ почек», – объясняет доктор Сурженко.

По словам педиатра, синяки под глазами у ребенка могут иметь разную окраску в зависимости от заболевания.

«Темные круги под глазами с желтоватым оттенком – это признак застойных явлений в желчном пузыре. Для подтверждения диагноза нужно выполнить УЗИ печени и сдать ряд биохимических анализов, например, таких как билирубин, щелочная фосфатаза», – сообщает врач.

Доктор описала, как выглядит аллергия: «Красновато-голубоватые круги под глазами с признаками шелушения, часто сопровождается зудом и слезотечением. Здесь необходима консультация врача-аллерголога и анализ крови аллергопанель».

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Почему у ребенка под нижним веком просвечивают кровеносные и лимфатические сосуды

Многих родителей беспокоит, что у ребенка под нижним веком кожа становится как будто прозрачная, в некоторых случаях приобретает необычный оттенок. Многие взрослые считают, что во всем виновато несбалансированное питание.

Анна Сурженко объяснила, чем могут быть обусловлены такие особенности:

«Голубые круги и тонкая кожа под глазами с просвечивающимися сосудами бывает при дефиците витаминов С и А, а также белка для строительства кожи и сосудов. Такие круги бывают у часто длительно болеющих детей, так как витамины С и А являются важными составляющими для работы иммунитета, и их дефицит приводит к частым простудам у детей».

Также доктор упомянула о недостатке еще одного важного микроэлемента, при котором под нижним веком просвечивают кровеносные и лимфатические сосуды:

«Тонкая, прозрачная кожа с видимыми сосудами в сочетании с бледностью слизистых глаз может быть признаком железодефицитной анемии или латентного дефицита железа. Чтобы определить железодефицит, необходимо сдать клинический анализ крови и посмотреть биохимические показатели – такие как железо, ферритин, трансферрин. Коррекция анемии важна для физического и интеллектуального развития ребенка».