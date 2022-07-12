«Помогите, спасите, убивают»: что делать, если за стеной квартиры плачет ребенок

Когда из соседней квартиры слышен детский плач, причины может быть как минимум две: либо ребенок просто капризничает, либо страдает от жестокого отношения со стороны взрослых. Как выяснить, что происходит в действительности, и что делать в случае, если несовершеннолетнему грозит опасность, «Газете.Ru» рассказали психолог и юрист.

Что делать, если вы слышите крик ребенка за стеной у соседей

Как объяснила «Газете.Ru» руководитель «Академии безопасности Ольги Бочковой», клинический и семейный психолог Ольга Бочкова, изначально нужно исходить из принципа презумпции невиновности. Так, ребенок может кричать не только потому, что его бьют или над ним издеваются, это также может быть возраст, характер, или его принуждают делать какие-то вещи, необходимость которых он не способен оценить в силу разных обстоятельств (например, это уколы или гигиенические процедуры).

«Я знаю массу историй из первых уст, в которых ребенок просто кричит «Помогите, спасите, убивают», хотя на самом деле его ведут чистить зубы. Семья от этого очень переживает, страдает и боится, что к ним сегодня-завтра придет опека. Если вы не уверены, что там происходит, но у вас есть подозрения, то вы всегда можете к этим соседям постучать, спросить вежливо, без обвинений:

«Все в порядке? Я слышал(а) какие-то звуки. Понимаю, что, возможно, вам нужна помощь, если не справляетесь, могу помочь»

или «Я просто хочу убедиться, что все нормально. Уверена, что вы на моем месте сделали бы то же самое, я была бы за это благодарна, что вы такие бдительные соседи», – рекомендует Ольга Бочкова.

Эксперт уверяет, что ситуация, когда соседи не идут на контакт и агрессивно реагируют на ваш визит, вовсе не означает, что ребенка в семья избивают:

«В состоянии истощения и выгорания человек может ответить очень по-разному. Он может воспринять ваш приход как нападение, он может испугаться, что вы сейчас вызовете полицию и опеку. Он может думать, что вы посчитали его каким-то плохим родителем».

Ольга Бочкова советует не принимать такую реакцию на свой счет, а вместо этого еще раз проявить участие и поддержку.

Однако, по мнению эксперта, бывают обстоятельства, когда действовать приходится жестче.

«Если же вы понимаете, что все-таки это семья, которая находится в трудной жизненной ситуации, если ребенок от этого страдает и вы встречали его с синяками, или вы знаете, что его родители страдают алкоголизмом и могут проявлять агрессию по отношению к ребенку, то вызывайте полицию.

Они зафиксируют этот факт и используют механизмы работы с семьей. Сам факт вызова полиции и опеки может стать фактором снижения числа физических наказаний», – объясняет психолог.

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Что делать, если соседи бьют своего ребенка

Юрист Стелла Новрадова-Василиади объяснила, что в качестве доказательств жестокого обращения с детьми могут выступать аудио и видеозаписи, а также свидетельские показания.

«Прежде чем сообщать в правоохранительные органы либо в органы опеки и попечительства, нужно записать эти крики и плач на диктофон. Я рекомендую для начала убедиться, что ребенка действительно бьют, ведь плач может быть вызван и совершенно другими причинами.

Для доказательства на аудиозаписи должны быть слышны крики родителей, которые оскорбляют ребенка и угрожают ему телесными наказаниями», – подсказывает юрист.

Эксперт уточняет, что сигналы о жестоком отношении к ребенку со стороны родителей в органы подаются по месту фактического нахождения ребенка. Можно сделать это по телефону, а также подать заявление о ненадлежащем воспитании ребенка лично, направить почтой (в том числе электронной) или воспользоваться формой на сайте органа.

«В письменном обращении обязательно укажите ваши ФИО, адрес, по которому надо направить вам ответ, поставьте дату и подпись. В заявлении достаточно описать ситуацию в целом — без указания конкретных дат и времени. Если вам известны дополнительные сведения, например, что родители злоупотребляют алкоголем, а ребенок не ухожен, выглядит нездоровым, есть синяки и ссадины, то следует упомянуть это в заявлении.

Наилучшим вариантом будет, если вы составите коллективное обращение. Для этого поговорите сначала с соседями неблагополучной семьи, либо с другими очевидцами жестокого обращения с ребенком.

Возможно, очевидцы либо соседи просто не решаются действовать самостоятельно или не знают, что предпринять», – рекомендует Новрадова-Василиади.

Также юрист обращает внимание на то, что в случае, если ребенку угрожает опасность и нужно изъять его из семьи, стоит позвонить с мобильного в полицию по телефону «102» и сообщить о факте жестокого обращения с ребенком.

Стелла Новрадова-Василиади отмечает, что у некоторых ведомств есть специальные каналы связи, куда можно сообщить о насилии над ребенком анонимно:

– «Телефон доверия» МВД РФ 8-800-222-74-47;

– Горячая линия «Ребенок в опасности» Следственного комитета РФ 8(800)707-79-78;

– «Единый социальный телефон» 8 (800) 3008-100;

– Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8–800–2000–122.

– В Москве работает единый номер «051» — телефон горячей линии, с которой обращения также переадресуются в органы опеки и попечительства.

«Социальные службы обязаны реагировать по первому звонку и рассматривать любые обращения. В случае несвоевременного отклика органов опеки можно обратиться напрямую в министерство образования либо социальной политики своего региона, в котором есть ведущий отдел опеки и попечительства», – поясняет юрист Новрадова-Василиади.