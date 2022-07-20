«Низкокалорийные, но быстро утоляют голод»: чем полезны и опасны помидоры

Чем полезны томаты, как правильно выбирать качественные овощи, с какого возраста помидоры можно давать детям, а кому лучше отказаться от этого продукта, «Газете.Ru» рассказали диетолог, терапевт и педиатр.

Чем полезны томаты

Как сообщила Ольга Кондратенко, диетолог-нутрициолог, эксперт компании Solgar, помидоры имеют низкий гликемический индекс, а их калорийность – всего 20 ккал на 100 грамм. Поэтому, по словам эксперта, этот овощ по праву занимает лидирующую позицию в программах коррекции веса, детокс-программах.

«В томатах содержится большое количество нутриентов, таких как белки, углеводы (фруктоза и глюкоза), растительные жиры, клетчатка (пищевые волокна), витамины группы А, В, С, Е, К, бета-каротин, ликопин, глутатион, органические кислоты (яблочная и лимонная), калий, кальций, магний. Эти овощи выполняют антиоксидантную функцию (выведение свободных радикалов из организма, снижают риск развития онкологических заболеваний (глутатион и ликопин), липолитическую функцию (способствует снижению веса), восстанавливают и поддерживают водный баланс организма, способствуют нормализации работы ЖКТ, рекомендуются при профилактике остеопороза, способствуют снижению артериального давления», – объясняет диетолог-нутрициолог.

При этом врач-терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский уверяет, что сами по себе томаты ничего не лечат:

«Они полезны только в рамках сбалансированного меню. Объедаться томатами летом, чтобы накопить витамины, не нужно. Все необходимые витамины организм берет из пищи в том количестве, в каком ему необходимо».

Также доктор Ледовский уточняет, что несмотря на низкую калорийность (в два-три раза ниже, чем у фруктов), томатами можно довольно быстро утолять голод, при этом не переедая и поддерживая свой вес в норме.

С какого возраста ребенку можно давать помидоры

Педиатр «Теледоктор24» Марк Пружинин проинформировал родителей, что вводить свежие помидоры в прикорм малыша рекомендуется с 12 месяцев, термически обработанные можно давать раньше.

«Если ребенок аллергик, перед введением томатов в прикорм следует обязательно проконсультироваться с аллергологом или педиатром по вопросу введения в рацион красных овощей. Вареные или тушеные помидоры более безопасны, чем в сыром виде, и могут быть введены в прикорм с восьми-девяти месяцев. Однако при термической обработке часть полезных свойств помидора утрачивается», – рассказывает доктор.

Марк Пружинин рекомендует для первого прикорма в восемь-девять месяцев использовать томаты в виде пюре (детское питание в баночках): «Первая порция должна быть с половину чайной ложки. Следующее кормление томатом лучше всего возобновить через сутки. При отсутствии аллергической реакции на следующий день порцию можно увеличить».

Доктор уточняет, что свежий овощ нужно предварительно очистить от кожуры, обдав его кипятком. Если ребенок старше года хорошо жует самостоятельно, то помидор не нужно измельчать до пюреобразного состояния.

«Помидор без термической обработки лучше всего давать в летний и осенний период, и обязательно без кожуры. Ни в коем случае не рекомендуется подсаливать помидор, ведь это делается для усиления вкуса для взрослого человека, а малышу это совершенно не нужно», – предупреждает педиатр.

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Как правильно выбирать помидоры

Летом в продаже можно найти огромное количество разных видов томатов. Правда ли, что от сорта зависит польза этих овощей?

Терапевт Владислав Ледовский объясняет, что при выборе помидоров важно обращать внимание совсем на другие характеристики:

«По заверениям садоводов и фермеров существуют томаты, обладающие какими-то необычайно полезными свойствами. Но на деле сорта друг от друга не сильно отличаются. Главное – выбирать овощи без нитратов. Для этого можно использовать портативные нитратомеры, которые позволяют за считанные секунды определять, вредный перед вами овощ или нет».

Диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко советует выбирать зрелые помидоры: «В красных больше всего ликопина. Желтые тоже полезны, в них много антиоксидантов, калия, магния. Глутатиона больше в кожице, поэтому полезнее есть в свежем виде, если нет заболеваний, предполагающих щадящий вариант диеты».

Как выбирать хорошие помидоры для детского меню, родителям подсказывает педиатр Марк Пружинин: «Лучше покупать выращенные в грунте, так как тепличные томаты полны химикатов и пестицидов, которые могут нанести вред детскому организму. При выборе овощей тщательно осмотрите их: на кожице не должно быть темных пятен, вмятин и повреждений, кожица должна быть гладкая, без морщин. Качественные овощи внутри имеют сочную и податливую мякоть, равномерно окрашенную и с выраженным ароматом.

Если плод жесткий, не имеет запаха и больше напоминает собой картофелину – это плохой плод, полный нитратов. Давать такой помидор ребенку нельзя.

Сезон томатов у нас длится с конца июля по сентябрь-октябрь. Именно в это время и рекомендуется их покупать детям. Зимние импортные плоды годятся лишь для праздничных нарезок».

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В каком виде есть помидоры

Диетолог-нутрициолог рекомендует: «Томаты можно употреблять в составе салатов, заправленных растительными маслами или греческим йогуртом, в виде томатного сока (достаточно 200 грамм в день). Если в нарезке или в составе салата – до 300 грамм. Можно в жаркую погоду делать смузи с добавлением зелени».

Для лучшего усвоения каротиноидов и жирорастворимых витаминов педиатр Пружинин рекомендует употреблять томаты с небольшим количеством сметаны или растительного масла. Доктор подчеркивает, что детям до трех лет рекомендована порция в 50 грамм в сутки.

«Соленые и маринованные помидоры детям давать запрещено, ввиду большого количества соли и излишней нагрузки на почки. А уксусная кислота и приправы могут спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Чтобы разнообразить детское меню с трех-четырех лет, можно готовить мясо, запеченное с помидорами и сыром в духовке, делать овощные запеканки со сметаной и зеленью», – объясняет детский врач.

Кому нельзя есть помидоры

Терапевт Владислав Ледовский предупреждает, что в некоторых случаях частое употребление помидоров может навредить:

«Не рекомендуется злоупотреблять помидорами при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, главный симптом которой – это изжога. Дело в том, что помидоры повышают кислотность в желудке и могут провоцировать учащение приступов изжоги. Есть помидоры при наличии почечных камней тоже не стоит: большое их количество может привести к увеличению количества этих камней. Желательно спросить у своего лечащего врача, есть ли у вас противопоказания к употреблению томатов. Скорее всего, их не окажется, и в умеренном количестве вам можно есть томаты совершенно спокойно».

Кроме того, доктор упомянул про возможный риск аллергических реакций: «Возможны такие симптомы, как покраснения, зуд, слезотечение, насморк, а также отек рта, языка и лица. В этом случае от помидоров нужно отказаться».

Диетолог-нутрициолог Кондратенко также не рекомендует есть помидоры в свежем виде пациентам с гастритом, панкреатитом, желчнокаменной болезнью, а при подагре этот продут стоит употреблять с осторожностью.