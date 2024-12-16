Национальное достояние Арктики: как Крайний Север становится ближним?

Президент России еще в 2021 году поставил задачу вывести арктические регионы по всем ключевым социально-экономическим показателям на уровень не ниже среднероссийского. Главным вопросам этой повестки посвящен проходящий в Санкт-Петербурге международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Важный трек конференции — участие крупного бизнеса в арктической повестке страны, в частности компании «Норникель», как одного из ключевых в регионе промышленных гигантов. Какие темы обсуждались на форуме — в материале «Газеты.Ru».

«Арктика — это более четверти всей территории нашей страны, где проживают примерно 2,5 млн человек. Это 20 тыс. км нашей морской границы. Богатые месторождения природного газа, нефти, платиноидов, меди, титана и других полезных ископаемых (…) Сейчас там действуют крупнейшая в мире свободная экономическая зона и три территории опережающего развития. При поддержке государства реализуется почти тысяча проектов с объемом инвестиций порядка 2 трлн рублей, и это только частные инвестиции. Создаются также десятки тысяч новых рабочих мест», — говорил в октябре этого года в рамках стратегической сессии о развитии Арктической зоны РФ глава правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что важно и дальше формировать «комфортные, качественные условия для проживания там людей, для ведения бизнеса, чтобы в полной мере раскрыть в макрорегионе экономический потенциал».

12–13 декабря в Санкт-Петербурге участники 14-го международного форума «Арктика: настоящее и будущее», российские и зарубежные ученые, представителей бизнеса и власти, представили свои лучшие практики и идеи для развития основных направлений жизни Крайнего Севера. Ключевыми темами стали благосостояние жителей Арктики и утверждение человекоцентричного подхода для северных регионов, Северный морской путь, а также обновление Стратегии развития Арктической зоны РФ.

Мастер-планы

«Главный локомотив экономического развития Арктики, ее опора — это люди, решившие связать свою жизнь и судьбу с севером. По поручению президента Российской Федерации правительством утвержден перечень опорных населенных пунктов, имеющих стратегическое значение для обеспечения безопасности и логистики. В перечень устойчивого развития включены 16 агломераций, по каждой разработаны мастер-планы с учетом мнения самих северян», — заявил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

Этой теме на форуме была посвящена отдельная сессия «Арктический мастер-план: как реализовать задуманное», на которой представители Госдумы, профильных министерств и ведомств, а также крупного бизнеса обсудили задачи по приоритизации арктических регионов в нацпроектах, поставленных президентом.

«В разработанных уже сегодня к декабрю арктических мастер-планах и комплексных планах предусмотрены довольно амбициозные цифры: более 160 проектов, порядка 60 тыс. новых рабочих мест, прирост экономики. В ближайшие две пятилетки в Арктику планируются инвестиции в размере более 37 трлн рублей», — отметил модератор сессии директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов.

Директор департамента федеральных и региональных программ ГМК «Норильский никель» Алексей Пинчук рассказал о комплексной программе развития Норильска и представил примеры реализованных проектов.

Он отметил, что компания совместно с федеральным и краевым правительствами реализует масштабную программу развития города Норильска до 2035 года.

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«За период 2021–2023 годов компания инвестировала более 23 млрд рублей в городские проекты и развитие инфраструктуры Норильска. В 2022 году был открыт комплексный центр социального обслуживания населения, включающий пожарную часть. Также завершен капитальный ремонт здания детского сада, построено два многоэтажных жилых дома в центре города, благоустроена территория и реализованы дополнительные проекты развития. Особо следует отметить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (3,6 млрд рублей) и ледовой арены (около 1 млрд рублей), призванных привлечь специалистов в город», — сообщил Алексей Пинчук.

Большое внимание уделено вопросу подготовки управленческих кадров.

Являясь новым инструментом стратегического планирования, мастер-планы требуют постоянного мониторинга и коммуникации с населением. Для их реализации государственным служащим нужны особые компетенции. Для Дальнего Востока подготовкой кадров занимается Тихоокеанский государственный университет. АГИКИ запустил образовательную программу «Мастер-планирование и управление развитием территорий в условиях приполярного климата».

Бизнес вкладывает

Выступая на пленарном заседании, вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев отметил, что Арктика должна стать комфортной средой для проживания.

«Речь идет о том, что вместе с правительством Российской Федерации, властями Красноярского края и Норильска ГМК реализует комплексный план социально-экономического развития города. Общая стоимость проекта — более 120 млрд рублей, из которых 81 млрд — доля «Норникеля». Это и строительство детских садов, школ, реконструкция социальных объектов, модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры, реновация жилищного фонда Норильска. Все мероприятия комплексного плана разработаны на основе предложений и пожеланий норильчан», — заявил Андрей Грачев.

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сахамин Афанасьев призвал арктические регионы обратить внимание на реализуемую «Норникелем» программу реновации в Норильске.

«Важно чтобы другие регионы брали эту работу на вооружение», — сказал он.

Также Андрей Грачев обозначил вопросы безопасности и экологического благополучия.

«Норникель» запустил несколько масштабных проектов, направленных на улучшение экологической обстановки в Норильске, в Мончегорске. По Мончегорску за последние два года снижение выбросов составило 85%. К этому же компания стремится и в Норильске. «Мы реализуем корпоративную программу «Чистый Норильск». Ее общий бюджет составляет 40 млрд рублей. В течение 10 лет мы должны проделать большую работу. Уже сейчас демонтировали более 350 зданий, очищена территория около 4 млн квадратных метров. Подводя итог, мы говорим о том, что всего лишь за три года нам удалось сделать практически половину того, что было запланировано на 10 лет», — сказал топ-менеджер.

Серьезно инвестирует «Норникель» и в здоровьесбережение жителей регионов присутствия. В рамках программы «Корпоративная медицина» за минувшие пять лет компания ввела в эксплуатацию четыре медицинских центра: в Норильске, Дудинке, Мончегорске и Талнахе. В следующем году крупный центр планируется открыть и в Кайеркане. При этом, с учетом медицинских пунктов на предприятиях, общая сеть корпоративной медицины компании уже превышает 70 точек. «Это очень хорошая, умная и, самое главное, человекоцентричная программа, за счет которой мы дополняем системы государственной медицины, действующие в городах присутствия компании», — отметил Грачев.

«Норникель», напомнил топ-менеджер, «производит дорогие металлы, но самым драгоценным для нас является человек. Поэтому в центре внимания всех наших социальных программ — человек, его качество жизни».

Неудивительно, что расходы на социальные программы «Норникеля» растут ежегодно. Так, по итогам 2023 года они в сумме превысили 16,4 млрд рублей, что на 8% больше, чем было годом ранее. И не намерена сокращать эти расходы. «Несмотря на санкционное давление, несмотря на условия недобросовестной конкуренции, с которой мы столкнулись в нашей основной деятельности, компании удалось в полном объеме сохранить и социальные программы, и достаточно высокий уровень зарплат наших работников. И перейти от стратегии защиты к стратегии развития», — подчеркнул топ-менеджер.

Выступая на пленарном заседании, вице-президент «Норникеля» отметил, что Арктическая зона требует неклассических решений, потому что она отличается от всей остальной территории Российской Федерации. Он обратился к государству и к органам власти за помощью в решении вопроса доступного арендного жилья. «Только на стройках «Серной программы» у нас в пике одновременно работало от трех до четырех тысяч человек и более. Нам пришлось для них строить целый город для проживания. Почему бы не обратиться к опыту Дальнего Востока и не строить в Арктике арендное жилье? И обеспечивать таким образом тех рабочих, которых мы привлекаем на перспективные проекты? — спросил топ-менеджер. — Я бы не был представителем бизнеса, если бы не обратился к государству и к органам власти за помощью в решении этого вопроса».

Большой путь

Еще в начале текущего года президент Владимир Путин подчеркнул, что дальнейшее развитие Северного морского пути должно быть в зоне особого внимания. Среди ключевых задач — обеспечение круглогодичной навигации, увеличение грузопотока, наращивание арктического флота. Несмотря на санкционное давление, в планах повысить привлекательность СМП для зарубежных логистических компаний. Анонсирован новый федеральный проект — «Развитие Большого Северного морского пути». Новый маршрут должен охватить почти в 3 раза больше протяженности уже существующего Севморпути.

Как достигнуть поставленных задач в текущих условиях, на конференции обсудили представители органов власти, судостроительных и судоходных. Генеральный директор ЦМКБ «Алмаз» ОСК Константин Голубев на конференции «Cеверный морской путь. Больше, чем Арктика» отметил, что для создания в Арктике комфортной среды и обеспечения работоспособности СМП предстоит построить много кораблей различного класса и назначения.

«Перед нами стоят очень амбициозные задачи — за следующие 10 лет построить не менее 1000 судов, включая суда для освоения или работы по СМП. Это невозможно без повышения производительности труда наших предприятий и переходу к новому технологическому укладу», — подчеркнул он.

Сохраняя этничность

Среди затронутых тем форума — сохранение и развитие самобытной культуры коренных народов Севера. На сессии «Сохраняя этничность: взаимодействие КМНС и бизнеса» (КМНС — коренные малочисленные народы Севера. — прим. «Газеты.Ru») вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев рассказал о социальных проектах компании.

«В рамках одной из первых в РФ этнологической экспертизы мы выяснили, какие первоочередные нужды коренных и малочисленных народов должны быть удовлетворены в первую очередь. Эти нужды легли в основу программы, на которую было выделено 2 млрд рублей. В этом году пятилетний цикл программы подходит к концу, но это не означает, что мы ставим точку на взаимодействие с коренными малочисленными народами», — сообщил он.

В рамках сессии выступил советник руководителя ФАДН России Сергей Тимошков.

«Государство должно содействовать уважению и соблюдению прав КМНС, устанавливать определенные стандарты, а инструменты и механизмы фактического обеспечения реализации этих стандартов во многом зависят от корпоративного права. Развитие корпоративного права, особенно в последние годы, по отношению к КМНС продолжается», — рассказал спикер.

Доклад заместителя губернатора Красноярского края Валерия Семенова был посвящен защите прав КМНС и сохранение традиционного образа жизни в современных условиях. «Множество компаний сегодня рассматривают отношения с КМНС в рамках коммерции. Они вмешиваются в традиционный образ жизни, нарушают устои, традиционно поддерживаемые КМНС, и для себя считают основной обязанностью возмещение ущерба, нанесенного производственными процессами. Хрупкость природных ресурсов крайнего севера и те культурно-исторические устои, сложившиеся у КМНС должны побуждать государство находить способы не только компенсировать затраты и потери, связанные с изъятием земель КМНС, но и с ответственностью подходить к выдаче лицензий, тем форматам, которые использует при решении вопросов», — отметил заместитель губернатора.