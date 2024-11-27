Дефицит кадров — 2,5 млн человек. Что происходит на российском рынке труда Депутат Морозов: дефицит кадров в сфере ВПК приближается к 400 тысячам человек

Предприятия российского ВПК испытывают нехватку кадров, которая в ближайшие время может достигнуть отметки в 400 тыс. человек, заявил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. Однако это не единственная сфера, где не хватает рабочей силы. По словам экспертов, дефицит наблюдается и в других отраслях, например строительным компаниям сейчас требуются около 420 тыс. человек. Всего же потребность рынка труда в кадрах до 2030 года составляет не менее 2,4 млн человек, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) испытывают дефицит кадров, в ближайшее время он может достигнуть отметки в 400 тыс. человек. Об этом во время «правительственного часа» заявил глава комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов, отрывок речи депутата опубликовал канал «Дума ТВ».

«Данностью является избыток гуманитариев и дефицит [специалистов] инженерных специальностей , возникший в последние десятилетия. И этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК. По некоторым оценкам, дефицит специалистов здесь уже в ближайшее время составит около 400 тыс. человек. Думаю, не надо говорить о том, насколько важна сегодня эта сфера для нашей страны», — сказал Морозов.

Парламентарий отметил, что среди причин дефицита кадров — снижение рождаемости и недостаточная профориентационная работа в образовательных учреждениях. От нее часто уклоняются и сами работодатели, поскольку им малоинтересны школьники и студенты-первокурсники, а заинтересованность в будущих специалистах появляется только к третьему и четвертому курсам.

Морозов подчеркнул, что сейчас школьники идут в те учебные заведения, куда проще поступить и где не требуются глубокие знания точных наук, а образовательная система страны слишком медленно меняет этот перекос. Среди проблем, по его словам, уровень материально-технической лабораторной базы учреждений среднего профессионального образования в России и доступность мест в общежитиях.

Еще в июне первый вице-премьер Денис Мантуров оценивал нехватку кадров в ВПК в 160 тыс. специалистов. И это несмотря на сильный переток из гражданских отраслей.

«Мы привлекли меньше чем за полтора года 520 тыс. специалистов в ОПК (оборонно-промышленный комплекс. — «Газета.Ru»), и еще сохраняется потребность примерно в 160 тыс. То есть цифры достаточно большие», — заявил Мантуров на полях Петербургского международного экономического форума.

Дефицит кадров

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков на «правительственном часе» подтвердил дефицит кадров на рынке. По его словам, на сегодняшний день с учетом темпов развития экономики и перспектив ее роста до 2030 года нехватка кадров сохраняется, особенно по квалифицированным рабочим.

«Всего за несколько лет количество вакансий на одного безработного по квалифицированным рабочим возросло в 2,5 раза», — заявил глава Минтруда.

По оценкам ведомства, потребность рынка труда в кадрах до 2030 года составляет не менее 2,4 млн человек.

Как уточнил Котяков, на ситуацию влияет долгосрочный демографический тренд. Министр отметил, что к 2030 году численность граждан в возрасте 30-39 лет снизится на 8 млн человек, а прирост населения в возрасте от 15 до 24 лет составит 3 млн человек.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отчитал министра труда и соцзащиты за то, что он закрывает дефицит рабочих мест привлечением мигрантов, пишет NEWS.RU. По его словам, Минтруд не вносит предложений по компенсации дефицита кадров за счет российских граждан.

«Вы министр. Мы вас назначали. Берите и предлагайте инструментарий. Мы были на заводе недавно. Дефицит огромный. Или вы опять скажете, «нам надо открыть двери для мигрантов»? Это вы тот человек, который занимается привлечением мигрантов на рабочие места, люди должны знать своих героев», — задался вопросом Володин.

Парламентарий напомнил, что задача министра труда и соцзащиты — определение перечня профессий, куда нужно привлекать работников. И Котяков, по словам депутата, привлекает на такие вакансии приезжих вместо российских квалифицированных рабочих кадров.

«Каждое решение, каждый закон должен иметь свою фамилию. Вот фамилия человека, который привлекает мигрантов на эти профессии, — Котяков. А что Котяков делает для того, чтобы это были фамилии наших граждан? Мы-то хотим от вас это услышать. И именно через сферу профобразования», — сказал Володин.

Из России уехал 1 млн мигрантов

Дефицит кадров наблюдается не только в сфере ВПК, но и в других. И связан он, в том числе, с массовым оттоком иностранной рабочей силы. Так, в 2024 году Россию покинул примерно один миллион мигрантов, рассказал порталу URA.RU эксперт по найму персонала, директор платформы «Мигрант-Сервис» Андрей Кладов. По его словам, мигранты также воздерживаются от возвращения в РФ, даже несмотря на рост зарплат.

«Асфальтоукладчики, операторы ЧПУ, токари, доставщики, курьеры, водители такси… Много кого не хватает теперь», — заявил НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

Одна из наиболее нуждающихся сфер — строительная, в ней дефицит кадров на сегодняшний день составляют около 420 тыс. человек, уточнил Мурадян. По его словам, причины нехватки заключаются не только в оттоке иностранной рабочей силы, а связаны еще и с курсовой разницей, из-за которой мигрантам стало менее выгодно работать в РФ, а также с «закручиванием гаек в самом миграционном законодательстве».

«Соответственно, замещать [россиян] мигрантами стало все труднее», — подчеркнул эксперт.

В последнее время в России действительно ужесточают миграционную политику. При этом даже в Кремле заявляют, что мигранты — «это потребность».

«Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем», — сказал в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.