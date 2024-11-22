«Это не проблема, это потребность»: в Кремле заступились за мигрантов Песков: Россия нуждается в мигрантах для динамичного развития

Россия нуждается в трудовых мигрантах для динамичного развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, мигранты — «это потребность», а проблему представляют только те, кто приезжает в страну нелегально, нарушает российские законы и создает предпосылки для распространения преступности. Всего с начала года в России приняли 13 законов, ужесточающих миграционную политику, а запрет на работу приезжих в определенных сферах ввели более 30 российских регионов.

Россия нуждается в трудовых мигрантах для динамичного развития, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

«Мигранты — это потребность <...> Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем», — сказал он.

Представитель Кремля пояснил, что проблему для России представляют только нелегальные мигранты, нарушающие российские законы и создающие предпосылки для распространения преступности: например, религиозного экстремизма и наркомании.

«Мигранты — это не проблема. Проблема — это незаконные мигранты», — подчеркнул Песков.

Мигрантам придумывают новые законы

В последнее время в России идет ужесточение миграционной политики. Обсуждать новые ограничения для приезжих власти начали весной после теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» (22 марта террористы ворвались в «Крокус», открыли стрельбу по посетителям и устроили пожар), в совершении которого обвиняются выходцы из постсоветских республик.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал пять законов, регулирующих миграционную сферу. В соответствии с новыми нормами, совершение преступления лицом, незаконно находящимся в России, признано отягчающим обстоятельством, а организация незаконной миграции, совершенная организованной группой, отнесена к особо тяжким преступлениям. Кроме того, теперь средства и имущество, полученные при организации незаконной миграции, подлежат конфискации, сайты с незаконными услугами для мигрантов могут быть заблокированы, а посредники лишись возможности принимать у мигрантов экзамены.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, всего с начала 2024 года принято 13 законов , направленных на «совершенствование» миграционной политики, и эта работа продолжается. Так, нижняя палата парламента предложила правительству внедрить комплекс из 10 мер, в числе которых обязательная сдача мигрантами устного экзамена по русскому языку.

«Готовим к внесению законопроект, который установит запрет на прием в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка», — также сообщил Володин.

Кроме того, Госдума контролирует формирование перечня профессий, позволяющих мигрантам получить в упрощенном порядке вид на жительство в РФ.

«Нам ни те, ни другие не нравятся»

Власти российских регионов также вводят ограничения для мигрантов. Так, в Тульской, Челябинской, Магаданской, Калужской, Тюменской, Курганской, Калининградской, Липецкой, Новосибирской, Курской, Воронежской и других областях запретили приезжим работать в различных сфер. В 2025 году ограничения также начнут действовать в Иркутской области, Приморье и Омской области.

Всего, по данным «Парламентской газеты», правом вводить запрет на работу мигрантов воспользовались более тридцати регионов . Чаще всего приезжим запрещают заниматься перевозками пассажиров на общественном транспорте и в такси, торговать алкоголем и табаком, работать в общепите и на пищевых производствах.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в ноябре заявил, что регион в целом отказался от привлечения мигрантов к работе.

«Наша область сегодня является регионом транзита иностранных работников. Потому что над нами находятся более крупные субъекты, в том числе северные территории, куда они проезжают через нашу область. Сами мы мигрантов не привлекаем», — заявил чиновник.

Шумков также отметил, что приезжие — «гости» — должны относиться к «хозяину» с уважением. В первую очередь, чтить местные законы и традиции, а не продвигать свои.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в свою очередь, заявил, что властям региона не нравятся ни легальные, ни нелегальные мигранты.

«Мигрант мигранту рознь. Они есть легальные, а есть нелегальные. Нам в принципе ни те, ни другие не нравятся, но есть жизненная необходимость, когда надо варить трубу. Если ее не сварить, продукция не выйдет», — сказал Артамонов на прямой линии в конце ноября.