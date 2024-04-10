Три причины отнести деньги в НПФ: как обеспечить свое будущее В Сбере рассказали о программе господдержки долгосрочных сбережений

Пенсия на горизонте поневоле стимулирует откладывать деньги. Однако последние четверть века в России волшебную формулу пенсионных накоплений мешает вывести высокая инфляция. В 2024 году появилась программа долгосрочных сбережений с господдержкой. Примерив ее на собственные цели, журналист «Газеты.Ru» выяснила, что это удачная возможность обеспечить свое будущее в любом возрасте.

И колется, и хочется

Копить деньги россияне хотят и могут, несмотря на окружающую нестабильность. Социологи отмечают, что сейчас уже почти половина россиян (44%) тем или иным способом обзавелись финансовой подушкой безопасности, это вполовину больше, чем 10 лет назад, когда таких было всего 30%. Причем пенсия не числится в приоритетах: больше всего людей откладывает «на черный день» — 31%, на ремонт квартиры или дома — 19%, отдых или лечение —17%. «На старость» копит только 16%, несмотря на постоянные внушения со всех сторон, что надо позаботиться о жизни на пенсии самостоятельно.

Люди все больше сомневаются в жизнеспособности финансового планирования на длительный срок и живут одним днем. Осторожные довольствуются короткими банковскими депозитами под высокую ставку, азартные ищут легких денег на бирже. Но эти способы годятся для довольно-таки ограниченного круга людей.

Банковские депозиты имеют всего 30% россиян, причем эта доля практически не изменилась за последние 10 лет.

Казалось бы, высокие ставки привлекают многих, но, как правило, воспользоваться выгодными предложениями банков могут лишь обладатели сбережений минимум в 100 тыс. рублей. С меньшей суммой ставки по депозитам часто оказываются ниже инфляции.

К тому же банковские депозиты под высокий процент редко рассчитаны больше, чем на полгода. Получается, что мы пытаемся короткими деньгами обеспечить долгосрочные цели, а это хлопотно и рискованно. Приходится постоянно отслеживать изменения ставок, заново искать, куда переложить депозит на выгодных условиях. А при снижении ключевой ставки депозит может стать и вовсе невыгодным.

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Деньги быстро обесцениваются, и немногие могут позволить себе скопить на существенный регулярный доход в отдаленном будущем по пенсионным или страховым программам. Видимо, поняли это и в правительстве, поэтому его новая инициатива вынесла пенсию за скобки, стимулируя долгосрочные сбережения в целом.

Долгосрочные преимущества

С 1 января 2024 года в России запустили программу долгосрочных сбережений (ПДС) с господдержкой. Изучив ее условия, можно сделать вывод, что существует три серьезные причины использовать эту программу, если вы созрели для долгоиграющих планов. Это доступно и надежно, а ряд особенностей делает ее более выгодной, чем другие способы долгосрочных инвестиций.

Программа позволяет накопить крупную сумму, которую можно использовать двумя способами. Один вариант — это создать для себя пенсионный фонд, из которого можно будет получать регулярные выплаты по достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин или через 15 лет с момента заключения договора. По своему желанию можно выбрать срочные или пожизненные выплаты, то есть, получать деньги порциями в течение определенно срока, либо до конца жизни.

Второй вариант — получить накопленное единовременно по окончании срока договора через 15 лет.

Выгода ПДС складывается из государственного софинансирования, получения доступа к пенсионным накоплениям, инвестиционного дохода и налогового вычета.

Стать участником программы может любой совершеннолетний гражданин России, включая пенсионеров. Можно оформить договор в свою пользу, а также в пользу супруга или ребенка. Договор ПДС предоставляет максимальную свободу пополнения: деньги можно вносить произвольно, главное, не реже одного раза в год, и в любом количестве.

Минимальный вклад для получения софинансирования составляет 2000 рублей в год. Так что программа доступна буквально для всех.

«С программой долгосрочных сбережений россияне могут управлять своими пенсионными накоплениями: самостоятельно решать, когда и как получать эти деньги», — подчеркнул Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Сохранность вложений по договорам долгосрочных сбережений с НПФ гарантирует Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Причем в случае аннулирования лицензии или признания фонда банкротом лимит гарантированного возмещения вдвое больше, чем по банковским вкладам — до 2,8 млн рублей. Более того, этот лимит увеличивается на сумму переведенных в ПДС пенсионных накоплений и софинансирования со стороны государства.

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Сбережения по ПДС можно будет наследовать, за исключением тех случаев, когда участник выбрал пожизненные выплаты и уже начал их получать.

Отдельно стоит упомянуть, что законодательство позволяет досрочно и без потерь получить средства ПДС при наступлении «особых жизненных ситуаций». Законодательно установлено два основания: потеря кормильца и необходимость оплаты дорогостоящего лечения участника программы.

Финансовые плюсы

У программы долгосрочных сбережений две ключевые особенности — это софинансирование от государства и возможность получить пенсионные накопления раньше, чем они превратятся в насмешку.

Принцип софинансирования очень прост: на каждый вложенный рубль государство добавит столько же, если вы получаете не больше 80 тыс. рублей в месяц.

При доходе от 80 до 150 тыс. рублей государство добавит по 50 копеек на каждый ваш рубль, и 25 копеек на 1 рубль могут получить обладатели ежемесячного дохода более 150 тыс. рублей. Само собой, существует лимит господдержки — 36 тыс. рублей в год. Пока государство обязалось софинансировать ПДС только на протяжении трех лет, но этот срок может быть продлен правительством. Разумеется, в ПДС ваши средства будут работать, принося инвестиционный доход.

«Максимальную выгоду от участия в ПДС получат люди с доходом до 80 тыс. рублей, это сотрудники бюджетной сферы, медики, учителя, а также самозанятые», — считает Руслан Вестеровский.

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По расчетам СберНПФ, откладывая по 3 тыс. рублей в месяц, участник ПДС в первые три года может иметь доходность на уровне 25-30% за счет софинансирования, налоговых льгот, инвестирования и реинвестирования.

Показательный пример

Разберемся, сколько принесет договор программы долгосрочных сбережений на конкретном примере со СберНПФ. Допустим, я буду вносить ежемесячно по 3 тыс. рублей, чтобы получить максимально возможную сумму государственного софинансирования и государство будет добавлять мне денег один к одному.

Посчитаем сначала результаты за три года действия софинансирования. К 36 тыс. рублей собственных средств в год прибавляем 36 тыс. рублей от государства и получаем 72 тыс. рублей. Инвестиционный доход можно спрогнозировать на уровне 7% годовых, учитывая, что в прошлом году по всем пенсионным продуктам СберНПФ доходность превысила 10% годовых.

Следующие два года на счет поступает по 72 тыс. рублей за счет собственных вложений и софинансирования, плюс продолжает накапливаться инвестиционный доход, который СберНПФ реинвестирует — можно прогнозировать, что он будет составлять около 6,4 тыс. рублей за второй год и 12 тыс. рублей за третий. После поступления софинансирования за третий год взносов в общей сложности получится примерно 235,8 тыс. рублей.

Если через три года государственное софинансирование прекратится, то следующие два года, продолжая вносить по 3 тыс. рублей, с учетом инвестиционного дохода через 5 лет c начала программы я накоплю по программе долгосрочных сбережений 347 тыс. рублей практически неощутимо для своего кармана. И еще 23,4 тыс. рублей можно будет

получить в виде налогового вычета.

О пользе вычитания

Дополнительную выгоду ПДС составляет возможность получить налоговый вычет на сумму взносов из собственных средств. Вычет не распространяется на средства софинансирования, пенсионные накопления и инвестиционный доход.

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С 2025 года существенно увеличится сумма, которую можно вернуть по налоговому вычету, поскольку изменится вид льготы: сейчас это социальный, а будет инвестиционный вычет. В результате размер вычета повысится до 400 тыс. рублей. Соответственно, максимальная сумма, которую можно будет вернуть, вырастет до 52 тыс. или 60 тыс. рублей в год, в зависимости от ставки по которой вы платите НДФЛ — 13% или 15%.

Некоторые клиенты ошибочно считают, что налоговый вычет можно получить по отдельности на каждый заключенный договор с НПФ, отметил Александр Зарецкий генеральный директор СберНПФ. Следует понять, что для вычета суммируются расходы по всем видам льгот. Сейчас, по социальному налоговому вычету это расходы на лечение, образование, благотворительность. Со следующего года это будут расходы по договорам долгосрочных сбережений, негосударственного пенсионного обеспечения и

по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС).

Недоступные деньги

С возможностью перевести пенсионные накопления в ПДС надо разбираться в деталях. Как известно, накопительную часть пенсии отчисляли работодатели с 2002 по 2014 год, а затем она была заморожена и перестала накапливаться. И те, кто оставил свои пенсионные накопления под управлением государства в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), теперь могут так и не увидеть пользы от этих денег.

Для получения накопительной части пенсии сохраняются прежние возрастные рамки: 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин. И при этом возникают два варианта получения пенсионных накоплений, смотря сколько составит ежемесячная выплата пожизненной пенсии. Рассчитать ее несложно.

Государством установлен так называемый «период дожития» для расчета пожизненной пенсии, который сейчас составляет 22 года или 264 месяца. Сумма пенсионных накоплений делится на 264 месяца и если полученный результат не дотягивает до порогового значения, можно получить всю сумму сразу. Сейчас точкой отсечения служит размер ежемесячной выплаты пожизненной пенсии не более 5% от суммы страховой и накопительной пенсии. С 1 июля 2024 года пороговой суммой станет равен 10% от

прожиточного минимума пенсионера в РФ.

Те, чьи пенсионные накопления при расчете пожизненной пенсии не дотягивают до пороговой суммы, могут забрать их целиком, написав заявление в Социальный фонд России или в НПФ, в зависимости от того, где хранятся их пенсионные накопления.

Если ежемесячная выплата пожизненной пенсии превысит пороговое значение, вы не сможете единовременно получить свои пенсионные накопления из ОПС.

Для наглядности приведу расчет на примере своих собственных пенсионных накоплений на сумму примерно 400 тыс. рублей. Делим 400 тыс. рублей на 264 месяца и получаем 1515 рублей. Прожиточный минимум пенсионера в 2024 году составляет 13290 рублей, значит, пороговое значение с 1 июля будет равно 1329 рублей. Даже если мои пенсионные накопления больше не увеличатся, их сумма уже не позволяет мне получить их единовременно в 55 лет. Конечно, 1515 рублей выглядит издевательски как ежемесячная выплата пожизненной пенсии, особенно лет через 10-15, но других вариантов в ОПС нет, потому что она превышает пороговое значение в 1329 рублей.

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Можно рассчитывать на увеличение порогового значения по мере роста прожиточного минимума пенсионера, но я бы на это ставить не стала. Тем более, что период дожития в России постепенно растет, корректируясь по мере увеличения продолжительности жизни, например в 2020 году он составлял 21,5 лет. А значит, в будущем делить сумму ваших пенсионных накоплений могут уже на большее число, что еще больше снизит пороговое значение.

Умножив 1329 на 264 получаем 343 тыс. рублей. Получается, если в системе ОПС у вас накопилось больше, об этих деньгах фактически можно забыть. Значит, кто платил самые высокие отчисления в накопительную пенсию, получат меньше всех пользы от нее, что, конечно, обидно.

В Сбере оценивают долю таких участников системы ОПС примерно в 12,5 млн человек. Теперь у них появилась возможность использовать свои пенсионные накопления с большей пользой благодаря программе долгосрочных сбережений.

Вишенка на торте

Если перевести пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений, то их можно получить более выгодным способом, чем копеечные ежемесячные выплаты.

Первый вариант — получить всю сумму единовременной выплатой через 15 лет, по истечении срока договора. Это неплохая возможность для тех, кто по возрасту все равно раньше не получит доступа к своим пенсионным накоплениям. Тем самым существенно увеличится база для получения инвестиционного дохода по ПДС. Эффект высокой базы позволит за 15 лет накопить солидную сумму, даже если вкладывать минимум собственных средств.

Второй вариант подойдет тем, кому осталось недалеко до возраста, когда начинают выдавать накопительную пенсию. Это как раз мой случай, поскольку мне осталось всего четыре года до 55 лет. С этого возраста по договору ПДС можно получать свои сбережения, включая пенсионные накопления, ежемесячными выплатами. Существенная разница с правилами ОПС состоит в том, что срок выплат может быть куда меньше «периода дожития» в 22 года. Этот срок каждый НПФ указывает в договоре долгосрочных сбережений. Например, у СберНПФ он составляет от 5 лет. Это позволяет получить пенсионные накопления быстрее и весомыми частями, в отличие от выплаты пожизненной пенсии системы ОПС.

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Кстати, в случае «особых жизненных ситуаций» пенсионные накопления из системы ОПС досрочно не заберешь. Это еще один повод перевести пенсионные накопления в ПДС, где они станут доступны, если случится беда.

«Одна из задач ПДС — это трансформировать обязательную пенсионную систему в добровольную, — пояснил Александр Зарецкий. — Когда ваши пенсионные накопления находятся в системе ОПС, они остаются в распоряжении государства. И мы не знаем, что с ними может произойти в будущем. Если перевести пенсионные накопления в ПДС, они становятся вашими и здесь уже никакие трансформации государственной системы на них не отразятся».

По его словам, и Минфин, и Банк России положительно относятся к переводу замороженных пенсионных накоплений в личные программы долгосрочных сбережений.

Особенности перевода

Сейчас перевод пенсионных накоплений из обязательной пенсионной системы занимает длительное время и содержит нюанс, который может растянуть его еще сильнее. Во-первых, сначала их придется вывести из ОПС, подав заявление в Социальный фонд России о переводе в НПФ, с которым вы заключите договор по программе долгосрочных сбережений. И переведут ваши накопления только на следующий год после подачи заявления, причем если вы это делаете без учета даты фиксинга инвестиционного дохода,

возможны значительные потери. Дело в том, что инвестиционный доход от пенсионных накоплений фиксируется один раз в 5 лет.

Без потерь пенсионные накопления можно перевести, только подав заявление в год фиксации дохода.

Допустим, если от фиксации дохода прошел год или два, потеря будет сравнительно небольшой. Но если пройдет три года или больше, то при крупной сумме накоплений убыток может составить десятки тысяч рублей, а такую сумму потерять вряд ли захочется.

Например, я узнала через Госуслуги, что подав сейчас заявление о переводе пенсионных накоплений в НПФ, потеряю больше 70 тыс. рублей инвестиционного дохода. Фиксация дохода по моему счету будет в 2025 году, так что ждать придется недолго, до следующего года. А кому-то может оказаться лучше повременить с переводом пенсионных накоплений на два-три года.

Но это еще не все. После перевода пенсионных накоплений в НПФ надо будет подать новое заявление — теперь уже об их переводе в качестве единовременного взноса по договору ПДС. И перевод произойдет тоже только на следующий год. Отсрочка установлена законодательно, она предоставляет возможность раздумать и отозвать заявление, если человек решит распорядится своими пенсионными накоплениями иначе.

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«Такой подход помогает человеку принять информированное решение, — пояснил Вестеровский. — При переводе мы стараемся подробно рассказать людям, как поменяется ситуация с их пенсионными накоплениями. В частности, мы предупреждаем, что вернуть средства обратно в систему обязательного пенсионного страхования не получится».

Это работает

Программа долгосрочных сбережений быстро получила отклик у населения, судя по результатам работы СберНПФ, который 16 января 2024 года заключил первый в стране договор по ПДС и в целом лидирует на рынке. Интерес клиентов превзошел ожидания, поделился Руслан Вестеровский, в Сбере прогнозировали, что за 2024 год смогут привлечь к участию в программе 800 тыс. человек.

Но менее чем за три месяца договоры по ПДС в СберНПФ заключили уже более 280 тыс. человек, которые внесли 2,5 млрд рублей собственных средств, в том числе 31 тыс. человек передала в программу на 6 млрд рублей пенсионных накоплений.

СберНПФ принял решение прекратить предлагать розничным клиентам действующие программы негосударственного пенсионного обеспечения в пользу ПДС, поскольку она открывает более широкие возможности, сообщил Александр Зарецкий.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», поставил задачу привлечь не менее 250 млрд рублей в первый год действия программы долгосрочных сбережений.

А к 2026 году объем средств, привлеченных по ПДС, должен составить 1% ВПП — отталкиваясь от показателя за 2023 год, это составляет около 1,7 трлн рублей.

По мнению Руслана Вестеровского индустрии НПФ под силу выполнить задачу, поставленную на 2024 год президентом, если будет сохранятся динамика притока взносов, которую наблюдали в первые месяцы работы программы.

«И мы амбициозно берем на себя существенную долю этого объема, учитывая, что СберНПФ первым вышел на этот рынок и мы активно продвигаем программу долгосрочных сбережений среди населения, отметил Вестеровский. — Цель по наращиванию объема программы до 1% ВВП к 2026 году тоже достижима при условии, что программа будет

усовершенствована, как предлагают участники рынка».

В первую очередь речь идет о привлечении к участию в ПДС работодателей, чтобы они вносили свою часть софинансирования. Тогда одну часть вносило бы государство, вторую – будущий пенсионер, а третью работодатель. Не у всех компаний есть корпоративные пенсионные программы, и такое участие могло бы стать привлекательной частью корпоративного социального пакета.

Мотивировать работодателей поучаствовать в ПДС в Сбере предлагают с помощью налоговых льгот.