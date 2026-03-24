Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Лавров рассказал о памятнике участникам боев в Курской области из КНДР

Лавров: в РФ появится памятник северокорейским участникам боев в Курской области
Сергей Гунеев/РИА Новости

В России выразят признательность союзникам из КНДР, участвовавшим в боевых действиях в Курской области, установив им памятник. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова, передает РИА Новости.

По словам главы российской дипломатии, установка монумента станет ответным жестом — после того как в Пхеньяне недавно открыли памятник героям.

О планах установки памятника военным из КНДР в Курской области глава этого региона Александр Хинштейн сообщил еще в конце прошлого года. Скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко пояснял, что конкретное место под монумент пока не выбрано, а работа над эскизом будет вестись «творческим коллективом».

Лидер КНДР Ким Чен Ын анонсировал установку памятника в честь «геройства гордых сынов» республики, проявленного в Курской области, еще в апреле 2025 года. Недавно стало известно, что он лично руководил процессом изготовления скульптур бойцов, а в середине февраля посетил строящийся мемориальный комплекс и проинспектировал ход работ.

Ранее Ким Чен Ын назвал «священным храмом» музей, посвященный освобождению Курской области.

 
Теперь вы знаете
С каким видом рака в России живут меньше всего и что с этим можно сделать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
