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В Пхеньяне установят памятник военным КНДР, сражавшимся в Курской области

В Пхеньяне появится памятник военнослужащим КНДР, сражавшимся в Курской области
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Ng Han Guan/AP

В Пхеньяне установят памятник военнослужащим Северной Кореи, которые участвовали в боях за освобождение Курской области от подразделений украинской армии. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Вскоре в нашей столице будет воздвигнут памятник в честь геройства гордых сынов КНДР», — отметил он.

26 апреля президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от ВСУ и поблагодарил их за проявленный героизм. По словам главы государства, разгром украинских сил в регионе создает условия для успешных действий на других направлениях фронта. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военных КНДР в боях. Он подчеркнул, что они, действуя плечом к плечу с российскими военными, показали стойкость и героизм.

Это первое официальное подтверждение российской стороной участия северокорейских военных в боевых действиях. До этого разведки США, Южной Кореи и Украины сообщали о переброске сил КНДР в зону конфликта, но в Москве это отрицали.

Ранее военкор показал солдат Северной Кореи, освобождавших курское приграничье.

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