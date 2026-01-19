В Татарстане утвердили даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама

В республике Татарстан утвердили даты праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам — они пройдут 20 марта и 27 мая соответственно. Указ подписал глава региона Рустам Минниханов, пишет ТАСС.

«Определить в Республике Татарстан: 20 марта 2026 года днем, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздника Ураза-Байрам», — сказано в документе.

А Курбан-байрам, согласно указу, верующие отметят 27 мая.

Ураза-байрам — итог всего Рамадана. У мусульман месяц длился строгий пост, и верующие укрепляли в себе дисциплину, помогали нуждающимся и учились прощать. Когда наступает Праздник разговения, главной становится не только трапеза, но и проявление щедрости, а также радость от проделанной работы над собой. В 2025 году его также отмечали в марте.

Курбан-байрам — один из двух главных мусульманских праздников. Он приходится на 10-й день месяца Зуль-хиджа, в это время завершается хадж — паломничество в священный для верующих город Мекку. Когда будут праздновать Курбан-байрам в 2025 году, почему мусульманам предписано в этот день приносить жертву. В прошлом году его отмечали в июне.

