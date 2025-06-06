Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ид аль-Адха, также известным как Курбан-байрам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан-байрам. Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к древним религиозным святыням, служит единению людей, дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому, духовному наследию предков», — говорится в послании президента.

Курбан-байрам — один из важнейших праздников в исламе. Мусульмане всего мира отмечают праздник на протяжении нескольких дней — в арабских странах не менее пяти дней, в других странах не менее трех дней. В эти три дня мусульмане совершают молитвы, посещают родных и раздают милостыню.

В первый день традиционно совершаются жертвоприношения — подробнее в материале «Газеты.Ru».

До этого стало известно, что движение для транспорта на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы будет временно перекрыто в связи с проведением праздничных мероприятий 5 и 6 июня.

Ранее заместитель муфтия заявил о надежде на появление новых мечетей в Москве.