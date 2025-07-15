Режиссера и народного артиста РФ Александра Митту кремируют

Народного артиста РФ кинорежиссера Александра Митту кремируют. Об этом ТАСС сообщил его сын Евгений.

«‎Будет кремация, где не будет посторонних», — сказал он.

Прощание с Александром Миттой пройдет в малом зале Центрального Дома литераторов 17 июля.

О смерти Митты стало известно 14 июля. За две недели до этого кинорежиссера госпитализировали. Telegram-канал SHOT утверждал, что он оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном. 30 июня издание NEWS.ru сообщало, что к режиссеру приезжали сразу две бригады скорой помощи. Медиков вызвали после того, как Митта потерял сознание у себя дома в Москве. От госпитализации он отказался, а позднее помощник режиссера заявил, что с кинематографистом «все нормально».

Причиной смерти режиссера, по данным SHOT, стал рак почки.

Одной из первых свои соболезнования выразила заслуженная артистка России, советская и российская актриса театра и кино Елена Проклова. Кинорежиссер Александр Сокуров назвал Митту мастером.

15 июля слова соболезнования в адрес близких кинорежиссера адресовал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он назвал кончину Митты невосполнимой утратой для российской культуры. Он заявил, что режиссер внес значительный вклад в развитие отечественного кинематографического искусства.

Ранее были названы дата и место похорон режиссера «Каменской» и «Содержанок».