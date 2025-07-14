Актриса Проклова принесла соболезнования близким Александра Митты

Заслуженная артистка России, советская и российская актриса театра и кино Елена Проклова принесла соболезнования близким народного артиста России и известного кинорежиссера Александра Митты в связи с его утратой. Об этом она сообщила 360.ru.

«Мои соболезнования всем близким, извините», — сказала Проклова.

Александра Митты не стало на 93-м году жизни, об этом сообщил сын артиста Евгений в своих соцсетях. Кинорежиссера госпитализировали 1 июля. Telegram-канал SHOT утверждал, что он оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном. 30 июня издание NEWS.ru сообщало, что к режиссеру приезжали сразу две бригады скорой помощи. Медиков вызвали после того, как режиссер потерял сознание у себя дома в Москве. От госпитализации он отказался, а позднее помощник режиссера заявил, что с кинематографистом «все нормально».

Митта стал известен благодаря фильму «Звонят, откройте дверь» 1965 года, получившему «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. В 1980 году он снял фильм «Экипаж», который стал первым советским фильмом-катастрофой и собрал рекордную аудиторию.

Ранее была названа причина ухода режиссера Александра Митты.