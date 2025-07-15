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Мишустин выразил соболезнования родным Александра Митты

Премьер Мишустин передал слова сочувствия и поддержки родным Митты
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Владимир Песня/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнование родным, близким и коллегам Александра Митты. Его слова опубликовали на сайте правительства России.

Мишустин назвал кончину Митты невосполнимой утратой для российской культуры. Он заявил, что режиссер внес значительный вклад в развитие отечественного кинематографического искусства.

«Александр Наумович обладал редким дарованием – умением говорить со зрителем на языке, понятном каждому, способностью задеть самые тонкие струны человеческой души. Киношедевры, созданные им, по праву завоевали любовь миллионов, отмечены заслуженными премиями и высокими наградами», — отметил чиновник.

Мишустин отметил, что Митта оставил после себя уникальное творческое наследие, добрую память и благодарных учеников. Премьер передал глубокие соболезнования, искренние слова сочувствия и поддержки родным, близким и коллегам кинематографиста.

14 июля стало известно, что Александра Митты не стало. За две недели до этого кинорежиссера госпитализировали. Telegram-канал SHOT утверждал, что он оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном. SHOT заявлял, что режиссер боролся с раком почки.

Ранее стали известны дата и место прощания с режиссером Александром Миттой.

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