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Стали известны дата и место прощания с режиссером Александром Миттой

ТАСС: прощание с Миттой состоится в Центральном доме литераторов 17 июля
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Evguenii Matveev/Russian Look/Global look Press

Прощание с народным артистом России кинорежиссером Александром Миттой пройдет в малом зале Центрального Дома литераторов 17 июля. Об этом агентству ТАСС сообщил сын режиссера Евгений Митта.

«Прощание состоится в малом зале ЦДЛ в четверг 17.07, с 12:00 — 14:00», — заявил он.

О смерти Митты стало известно 14 июля. За две недели до этого кинорежиссера госпитализировали. Telegram-канал SHOT утверждал, что он оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном. 30 июня издание NEWS.ru сообщало, что к режиссеру приезжали сразу две бригады скорой помощи. Медиков вызвали после того, как Митта потерял сознание у себя дома в Москве. От госпитализации он отказался, а позднее помощник режиссера заявил, что с кинематографистом «все нормально».

Причиной смерти режиссера, по данным SHOT, стал рак почки.

Ранее были названы дата и место похорон режиссера «Каменской» и «Содержанок».

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