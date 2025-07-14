Названа причина смерти режиссера Александра Митты

Народный артист России и известный режиссер Александр Митта умер из-за рака почки. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в последние месяцы режиссер проходил паллиативное лечение — это особый вид помощи, который помогает облегчить боль и другие неприятные симптомы у людей с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями.

Митты не стало 14 июля. О кончине режиссера рассказал в соцсетях его сын.

Народного артиста госпитализировали 1 июля. SHOT тогда утверждал, что он оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном.

30 июня издание NEWS.ru сообщало, что к режиссеру приезжали сразу две бригады скорой помощи. Медиков вызвали после того, как режиссер потерял сознание у себя дома в Москве. От госпитализации он отказался, а позднее помощник режиссера заявил, что с кинематографистом «все нормально».

Ранее умерла народная артистка России Галина Карелина.