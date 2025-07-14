На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сокуров назвал режиссера Митту мастером с большой буквы

Сокуров: Митта был и останется замечательным режиссером
true
true
true
close
Евгения Новоженина/РИА Новости

Кинорежиссер Александр Сокуров в беседе с «Газетой.Ru» назвал народного артиста РФ Александра Митту мастером и принес соболезнования его родным. Режиссера фильма «Экипаж» не стало на 93-м году жизни.

«Мы с Миттой не были знакомы. Он был и останется замечательным Режиссером, Автором, Мастером. Соболезнования всем родным и близким», — сказал Сокуров.

О смерти Митты сообщил сын артиста Евгений в своих соцсетях. Кинорежиссера госпитализировали 1 июля. Telegram-канал SHOT утверждал, что он оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном. 30 июня издание NEWS.ru сообщало, что к режиссеру приезжали сразу две бригады скорой помощи. Медиков вызвали после того, как режиссер потерял сознание у себя дома в Москве. От госпитализации он отказался, а позднее помощник режиссера заявил, что с кинематографистом «все нормально».

Причиной смерти режиссера, по данным SHOT, стал рак почки.

Александр Митта (настоящая фамилия — Рабинович) окончил режиссерский факультет ВГИКа в мастерской Михаила Ромма. Среди его фильмов — «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Москва, любовь моя», «Сказка странствий», телесериал «Граница. Таежный роман» и лента «Звонят, откройте дверь», получившая «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Самый известный фильм Митты — «Экипаж» (1979).

В 2013 году режиссер снял свою последнюю картину «Шагал — Малевич», в которой отразил период жизни Марка Шагала в Витебске.

Кадры из жизни Александра Митты смотрите в галерее «Газеты.Ru».

Ранее актриса Елена Проклова принесла соболезнования близким Александра Митты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами