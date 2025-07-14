Сокуров назвал режиссера Митту мастером с большой буквы

Кинорежиссер Александр Сокуров в беседе с «Газетой.Ru» назвал народного артиста РФ Александра Митту мастером и принес соболезнования его родным. Режиссера фильма «Экипаж» не стало на 93-м году жизни.

«Мы с Миттой не были знакомы. Он был и останется замечательным Режиссером, Автором, Мастером. Соболезнования всем родным и близким», — сказал Сокуров.

О смерти Митты сообщил сын артиста Евгений в своих соцсетях. Кинорежиссера госпитализировали 1 июля. Telegram-канал SHOT утверждал, что он оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном. 30 июня издание NEWS.ru сообщало, что к режиссеру приезжали сразу две бригады скорой помощи. Медиков вызвали после того, как режиссер потерял сознание у себя дома в Москве. От госпитализации он отказался, а позднее помощник режиссера заявил, что с кинематографистом «все нормально».

Причиной смерти режиссера, по данным SHOT, стал рак почки.

Александр Митта (настоящая фамилия — Рабинович) окончил режиссерский факультет ВГИКа в мастерской Михаила Ромма. Среди его фильмов — «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Москва, любовь моя», «Сказка странствий», телесериал «Граница. Таежный роман» и лента «Звонят, откройте дверь», получившая «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Самый известный фильм Митты — «Экипаж» (1979).

В 2013 году режиссер снял свою последнюю картину «Шагал — Малевич», в которой отразил период жизни Марка Шагала в Витебске.

Кадры из жизни Александра Митты смотрите в галерее «Газеты.Ru».

Ранее актриса Елена Проклова принесла соболезнования близким Александра Митты.