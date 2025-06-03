Юрию Шевчуку «нашли замену» в России

Певица Лолита перепела песню «Это все» группы «ДДТ» на одном из своих концертов

Певица Лолита Милявская перепела песню группы «ДДТ» на одном из своих концертов. Видео с артисткой публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Юрию Шевчучку нашли замену. Пока лидер группы «ДДТ» лишь мечтает о концертах в России после слов о «пленных в холодных ямах» и «Родине, погребенной под «грузом 200», вместо него поет Лолита», — сказано в посте.

Telegram-канал не уточнил, где и когда состоялся концерт Милявской.

В комментариях некоторые интернет-пользователи раскритиковали исполнение Лолитой шлягера «ДДТ». Фанаты заявили, что «песня отличная, а Милявская своим ором ее только испортила».

Композиция «Это все» вошла в одноименный девятый студийный альбом группы «ДДТ», выпущенный в 1995 году. Ее удостоили 16-го места в рейтинге 500 лучших песен русского рока по версии слушателей «Нашего радио»

В ноябре 2024 года Лолита исполнила песню «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачевой на юбилейном концерте Игоря Крутого.

«Сказать, что это были нервы, значит ничего не сказать. Каноническое исполнение для меня одно, и уверена, что для вас, дорогие слушатели, тоже», — отмечала певица в личном блоге.

В мае 2024 Юрий Шевчук выступил со сцены в Дубае с речью о революции, после чего его потребовали проверить на экстремизм и признать иноагентом. Впоследствии артист в беседе с «Газетой.Ru» подчеркивал, что не получал иностранных денег, поэтому не боится проверки Минюста и Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что фанаты потратят более полумиллиарда рублей на концерт Кадышевой в «Лужниках».