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Парк культуры
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Фанаты потратят более полумиллиарда рублей на концерт Кадышевой в «Лужниках»

«Звездач»: певица Кадышева заработает более 680 рублей за концерт в «Лужниках»
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Народная артистка РФ Надежда Кадышева заработает свыше 680 млн рублей за концерт в «Лужниках». Об этом сообщает «Звездач».

Минимальная стоимость билетов на выступление артистки составляет 2 тыс. рублей, а самая дорогая – 15 тыс. рублей. Telegram-канал подсчитал, что за мероприятие Кадышева заработает более 680 тыс. рублей, если сможет собрать стадион полностью.

Накануне заслуженный работник культуры России Владимир Зубицкий уверил, что все выступления Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» проходят с аншлагами. Он не исключил, что артистка соберет полный зал в «Лужниках», поскольку пользуется всенародной любовью на сегодняшний день.

Надежда Кадышева вместе с сыном Григорием и ансамблем «Золотое кольцо» проведет концерт в «Лужниках» 20 июня 2026 года. На мероприятии они представят шоу-программу «Плывет веночек». Билеты уже поступили в продажу.

До этого продюсер Сергей Дворцов сообщил, что народная артистка РФ Надежда Кадышева возглавляет список артистов российской эстрады, гонорары которых достигают баснословных сумм. По его словам, она подняла гонорар почти в два раза и теперь выступает за вознаграждение в размере от четырех до пяти млн рублей, тогда как раньше была готова выйти на сцену за 2 млн рублей.

Ранее Театр имени Ленсовета анонсировал возвращение Боярского на сцену.

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