Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шевчука потребовали признать иноагентом

Лидера ДДТ Юрия Шевчука потребовали признать иностранным агентом

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука потребовали признать иностранным агентом. С таким обращением в Генпрокуратуру и Минюст обратился председатель Совета отцов России Андрей Згонников. Эту информацию он подтвердил в беседе с 360.ru, назвав поводом заявление артиста на концерте в Дубае.

«Просим Минюст РФ проверить Шевчука на иностранное финансирование и в случае подтверждения финансирования признать иноагентом», — заявил активист.

Также сообщалось, что Згонников призвал проверить музыканта по статье о причастности к экстремистской деятельности.

Напомним, Шевчук на выступлении в Дубае произнес со сцены речь, в которой назвал себя сторонником исторической концепции, согласно которой смена власти происходит в результате «какой-нибудь революции».

Ранее стало известно о драке Шевчука с Расторгуевым из-за Цоя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами