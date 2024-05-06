Шевчука потребовали признать иноагентом

Лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука потребовали признать иностранным агентом. С таким обращением в Генпрокуратуру и Минюст обратился председатель Совета отцов России Андрей Згонников. Эту информацию он подтвердил в беседе с 360.ru, назвав поводом заявление артиста на концерте в Дубае.

«Просим Минюст РФ проверить Шевчука на иностранное финансирование и в случае подтверждения финансирования признать иноагентом», — заявил активист.

Также сообщалось, что Згонников призвал проверить музыканта по статье о причастности к экстремистской деятельности.

Напомним, Шевчук на выступлении в Дубае произнес со сцены речь, в которой назвал себя сторонником исторической концепции, согласно которой смена власти происходит в результате «какой-нибудь революции».

Ранее стало известно о драке Шевчука с Расторгуевым из-за Цоя.