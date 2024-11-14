Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лолита перепела Пугачеву на юбилее Крутого

Певица Лолита исполнила песню «Любовь, похожая на сон» Пугачевой на концерте

close
Petrov Sergey/Global Look Press

Певица Лолита Милявская исполнила композицию «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачевой на юбилейном концерте Игоря Крутого. Видео с мероприятия публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

В комментариях некоторые интернет-пользователи осудили артистку, назвав ее «затаившейся Пугачевой». Милявской в очередной раз напомнили о ее участии в скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. При этом ряду пользователей понравилось исполнение артисткой композиции.

«Конечно, Пугачева сглупила, очень не права. Но ее никто не перепоет. Жаль»; «Нормально [Лолита] спела, че вы так»; «Не вытягивает она эту песню», — написали под публикацией.

Песня «Любовь, похожая на сон» вошла в альбом «Не делайте мне больно, господа» Пугачевой 1995 года. Музыку к композиции написал композитор Игорь Крутой, а слова — поэтесса Валерия Горбачева, которой на тот момент было всего 17 лет.

Недавно Лолита Милявская признавалась, что ее концерт в Ярославле был под угрозой срыва из-за активистов из «Русской общины». Напротив концертной площадки Милявскую встречали «50 лбов». Певица возмущалась тем, что несколько десятков рослых мужчин пытались предпринять какие-то действия против нее, «девочки».

Ранее сообщалось, что в Госдуме протестуют против «засовывающего микрофон в штаны» Shaman.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами