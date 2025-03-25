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Лидера «ДДТ» потребовали признать иноагентом

«Ветераны России» призвали признать иноагентом музыканта Юрия Шевчука
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов потребовал внести лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Резяпов утверждает, что на концерте в Берлине Шевчук оскорблял россиян, обвиняя их в раболепии.

По его словам, Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Минюсту необходимо проверить музыканта на иностранное финансирование и в случае его обнаружения признать певца иноагентом.

В декабре Шевчук пообещал слушателям своего концерта в Амстердаме, что выступит на Украине.

Также Шевчук признался, что на данный момент живет в деревне в Ленинградской области и пишет песни о родине, «погребенной под «грузом 200».

Недавно Юрий Шевчук заявлял, что некоторые люди придают неверное значение слову Родина.

В мае 2024 года Шевчук выступил со сцены в Дубае с речью о революции, после чего его потребовали проверить на экстремизм и признать иноагентом. Впоследствии артист в беседе с «Газетой.Ru» подчеркивал, что не получал иностранных денег, поэтому не боится проверки Минюста и Генпрокуратуры.

Ранее стало известно, что солиста группы «Моральный кодекс» разыскивают судебные приставы.

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