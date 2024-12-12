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Солиста группы «Моральный кодекс» разыскивают судебные приставы

SHOT: ФССП возбудила против певца Мазаева исполнительное производство

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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила исполнительное производство против солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, судебные приставы разыскивают Мазаева из-за задолженности. У артиста обнаружили штраф в размере 4 тыс. рублей на его компанию за несвоевременно предоставленные данные в ФНС от продюсерского центра «Мазай коммуникейшенс». Налоговая также выставила ему счет на 95 тысяч рублей.

4 июля солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев попал в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске в Калининградской области. Сообщалось, что у певца произошел острый приступ панкреатита.

Позднее в пресс-службе правительства Калининградской области рассказали, что состояние Мазаева оценивается как стабильное. Врачи не обнаружили у него патологий.

5 июля Telegram-канал Mash сообщал, что ближайшие концерты «Морального кодекса» перенесли, поскольку Мазаев восстанавливался после острого приступа панкреатита.

Ранее сын Щербакова рассказал, когда актера выпишут из больницы.

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