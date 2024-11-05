Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрий Шевчук раскрыл значение слова Родина: «Не органы охраны, не генералы нынешние»

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил, что нельзя отождествлять родину с властью

close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Фронтмен группы ДДТ Юрий Шевчук признался, что сейчас слово «родина» стало модным, однако некоторые люди, считает он, придают ему неверное значение. Своим мнением певец поделился в YouTube-интервью с Галиной Юзефович.

«Они [некоторые люди] привыкли Родиной называть нашу власть. Это, ребята, неправильно. Родина — это не органы охраны, это не генералы нынешние, не адмиралы, не наши журналисты-пропагандисты. Это все не Родина», — пояснил музыкант.

Шевчук произнес фразу: «Серебро и злато ваше скоро станет ржею, в одном псалме сказано». Он выразил мнение, что родина останется тогда, когда все остальное «исчезнет и пропадет».

Также артист разделил оставшихся в России граждан на «новых тихих» и «клоунов апокалипсиса». Первые, считает он, не согласны с политикой действующей власти, но не «идут на баррикады», поскольку не видят в этом смысла. Параллельно при этом они делают «добрые дела». Вторую же часть россиян Шевчук назвал психами.

«Их лихорадит, они сексуальные маньяки, что касается атомной бомбы. Их аж колотит, трясет. Они хотят, чтобы она их трахнула всех и весь мир просто», — заявил он.

В мае Юрий Шевчук выступил со сцены в Дубае с речью о революции, после чего его потребовали проверить на экстремизм и признать иноагентом. Впоследствии артист в беседе с «Газетой.Ru» подчеркивал, что не получал иностранных денег, поэтому не боится проверки Минюста и Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что Киркорову снова запретили въезд в Молдавию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами