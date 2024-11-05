Юрий Шевчук раскрыл значение слова Родина: «Не органы охраны, не генералы нынешние»

Фронтмен группы ДДТ Юрий Шевчук признался, что сейчас слово «родина» стало модным, однако некоторые люди, считает он, придают ему неверное значение. Своим мнением певец поделился в YouTube-интервью с Галиной Юзефович.

«Они [некоторые люди] привыкли Родиной называть нашу власть. Это, ребята, неправильно. Родина — это не органы охраны, это не генералы нынешние, не адмиралы, не наши журналисты-пропагандисты. Это все не Родина», — пояснил музыкант.

Шевчук произнес фразу: «Серебро и злато ваше скоро станет ржею, в одном псалме сказано». Он выразил мнение, что родина останется тогда, когда все остальное «исчезнет и пропадет».

Также артист разделил оставшихся в России граждан на «новых тихих» и «клоунов апокалипсиса». Первые, считает он, не согласны с политикой действующей власти, но не «идут на баррикады», поскольку не видят в этом смысла. Параллельно при этом они делают «добрые дела». Вторую же часть россиян Шевчук назвал психами.

«Их лихорадит, они сексуальные маньяки, что касается атомной бомбы. Их аж колотит, трясет. Они хотят, чтобы она их трахнула всех и весь мир просто», — заявил он.

В мае Юрий Шевчук выступил со сцены в Дубае с речью о революции, после чего его потребовали проверить на экстремизм и признать иноагентом. Впоследствии артист в беседе с «Газетой.Ru» подчеркивал, что не получал иностранных денег, поэтому не боится проверки Минюста и Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что Киркорову снова запретили въезд в Молдавию.