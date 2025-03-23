Стало известно, где похоронят Ларису Голубкину

Похороны состоятся 25 марта. Известно, что прощание с Голубкиной также пройдет в Центральном академическом театре Российской армии.
22 марта на 86-м году жизни скончалась российская и советская актриса Лариса Голубкина. Она сыграла в фильмах «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу» и многих других.
По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти звезды «Гусарской баллады» стал рак крови третьей степени.
Народный артист России Борис Щербаков в беседе с «Газетой.Ru» назвал огромной потерей для театра и кино смерть актрисы Ларисы Голубкиной. По его словам, она была очаровательной женщиной и великолепной артисткой.
Издание Aif.ru сообщило, что Лариса Голубкина оставила дочери трехкомнатную квартиру на Селезневской улице в Москве. По словам юриста Ивана Соловьева, если нет завещания, которое распределяло бы наследную массу иначе, наследование произойдет по закону.