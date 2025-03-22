Названа причина смерти актрисы Голубкиной

Причиной смерти Народной артистки и звезды «Гусарской баллады» Ларисы Голубкиной стал рак крови третьей степени. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в январе артистке понадобилась экстренная помощь врачей — стремительно теряла вес на фоне онкологического заболевания и уже не могла самостоятельно вставать с постели.

Telegram-канал Mash добавил, что Голубкина последние месяцы жаловалась на слабость и сильные боли, которые уже почти не получалось убрать обезболивающими препаратами. Женщина почти не вставала с кровати, из-за чего тело покрылось пролежнями.

При этом, по данным журналистов, врачи регулярно приезжали к 85-летней артистке домой и старались купировать ей боли.

Голубкина также боролась с болезнью Вальденстрема с 2014 года, патология протекала вяло и медленно развивалась до 2022 года. Тогда врачи добились ремиссии, но в 2024 году болезнь снова начала прогрессировать. В июле Голубкина попала в больницу, а в августе врачебная комиссия признала ее неизлечимо больной и нуждающейся в оказании паллиативной помощи.

Ранее Михаила Боярского экстренно госпитализировали из-за болезни сердца.