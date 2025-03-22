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Скончалась звезда «Гусарской баллады» актриса Лариса Голубкина

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла на 86-м году жизни

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина», — сообщил телеведущий Андрей Малахов.

СМИ сообщают, что причиной смерти артистки стал рак крови третьей степени. По данным Telegram-канала SHOT, в январе артистке понадобилась экстренная помощь врачей — она стремительно теряла вес и уже не могла самостоятельно вставать с постели.

В декабре 2020 года у артистки произошел перелом шейки бедра. В мае 2021 года актриса поступила в реабилитационный центр в связи с этой травмой. В августе 2023 года Лариса Голубкина травмировалась повторно в больнице в результате падения.

На счету Голубкиной 38 работ в кино. Она дебютировала в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962 год). Роль Шурочки Азаровой сделала ее знаменитой в СССР.

Голубкина была замужем за народным артистом РСФСР, актером Андреем Мироновым. Он умер в 1987 году.

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