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Лариса Голубкина оставила дочери в наследство квартиру за десятки миллионов рублей

Юрист Соловьев: квартира актрисы Голубкиной достанется ее дочери

Актриса Лариса Голубкина оставила дочери трехкомнатную квартиру на Селезневской улице в Москве. Об этом сообщает Aif.ru.

Как рассказал в беседе с изданием юрист Иван Соловьев, если нет завещания, которое распределяло бы наследную массу иначе, наследование произойдет по закону.

«Наследниками первой очереди являются дети, муж или жена и, соответственно, мама и папа. По прошествии шести месяцев человек при предоставлении соответствующих документов получает свидетельство о праве на наследование», — уточнил эксперт.

В 2013 году квартира Голубкиной стала предметом судебного разбирательства. Актриса с 1975 года проживала в двухкомнатной квартире, а в однокомнатной квартире по соседству жил ее супруг Андрей Миронов. После его кончины в 1987 году актриса соединила две жилплощади, сохранив кабинет Андрея Миронова неизменным. Актриса оплачивала коммуналку, но только в 2013 году стала законной владелицей всей жилплощади.

Согласно данным сайтов бесплатных объявлений, стоимость трехкомнатной квартиры на Селезневской улице составляет около 27 миллионов рублей.

Ларисы Голубкиной не стало 22 марта. Прощание с ней пройдет 25 марта в Театре Российской армии.

Ранее Борис Щербаков назвал огромной потерей для театра и кино уход Ларисы Голубкиной.

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